Однажды в такси: невероятные истории людей, часто передвигающихся этим видом транспорта

1912
15
Все мы знаем, что поездка в такси - это не просто перемещение из точки А в точку Б, а, зачастую, целое приключение. Перед вами подборка золотых историй от постоянных клиентов данного вида транспорта. Насмешили и удивили - факт!
×
×
Источник:
Ссылки по теме:
- Филиалы ада на Земле, или страх и ужас домовых чатов
- Конкретно спалились, или когда лучше учиться на чужих ошибках
- Фрилансеры, узнайте себя: убойные ситуации из жизни людей на удалёнке
- Наш любимый грустный юмор, до ниточки пропитанный иронией и сарказмом
- Когда ты мастерски торгуешься, или гуру Авито и Юлы
Новости партнёров
Вызвали с друзьями такси. Я вызвал для нас через Убер. Садимся в машину, смотрю - таксист азиатской внешности, совсем маленький. Метра полтора ростом. Хз, как он вообще до педалей доставал.
От нефиг делать в пути открвыаю детали поездки в приложении. И вот тут мне стоило огромных усилий, чтобы не заржать в полный голос.
Фамилия таксиста была Миниахметов.