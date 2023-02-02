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Однажды в такси: невероятные истории людей, часто передвигающихся этим видом транспорта

Однажды в такси: невероятные истории людей, часто передвигающихся этим видом транспорта

Автор:
02 февраля 2023 18:26
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   водитель   пассажир   переписка   поездка   смех   такси   твиттре   
1912
15
Все мы знаем, что поездка в такси - это не просто перемещение из точки А в точку Б, а, зачастую, целое приключение. Перед вами подборка золотых историй от постоянных клиентов данного вида транспорта. Насмешили и удивили - факт!
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Метки: Прикол   Юмор   водитель   пассажир   переписка   поездка   смех   такси   твиттре   
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12k
Сергей 21 минуту назад
Не смешно.
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10k
Nero 10 минут назад
Вспомнил пикол:
Вызвали с друзьями такси. Я вызвал для нас через Убер. Садимся в машину, смотрю - таксист азиатской внешности, совсем маленький. Метра полтора ростом. Хз, как он вообще до педалей доставал.
От нефиг делать в пути открвыаю детали поездки в приложении. И вот тут мне стоило огромных усилий, чтобы не заржать в полный голос.
Фамилия таксиста была Миниахметов.
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3k
americos 17 минут назад
Ссылка youtu.be
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