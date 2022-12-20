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Убойные отзывы и те сумасшедшие, которые их оставляют

Убойные отзывы и те сумасшедшие, которые их оставляют

Автор:
20 декабря 2022 17:59
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   книга жалоб   отзыв   переписка   покупка   смех   услуга   
2634
14
Вы может быть удивитесь, но есть такие люди, которые просто обожают оставлять различные отзывы. Им даже не так важны получаемые услуги и приобретаемые товары, как возможность потом написать о продавце какую-нибудь гадость. Но, стоит отметить, если и люди с противоположным фетишем.
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Метки: Прикол   Юмор   книга жалоб   отзыв   переписка   покупка   смех   услуга   
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5  комментариев
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2k
vn Час назад
4. Интересно, что за средство такое?
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3k
Leonid 5 минут назад
Комментарий к фото
Дайте два!!!
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7k
Elena Ki 17 минут назад
"Давай примем ванную".
Ванная - это ванная комната. А принимают ванну. В ванной комнате (обычно).
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Richard

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