Убойные отзывы и те сумасшедшие, которые их оставляют

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Вы может быть удивитесь, но есть такие люди, которые просто обожают оставлять различные отзывы. Им даже не так важны получаемые услуги и приобретаемые товары, как возможность потом написать о продавце какую-нибудь гадость. Но, стоит отметить, если и люди с противоположным фетишем.
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12. Когда заказывала игрушку, а пришла... Уважаемые знатоки, как в этой компании оказался Павел?
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