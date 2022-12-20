Убойные отзывы и те сумасшедшие, которые их оставляют

Вы может быть удивитесь, но есть такие люди, которые просто обожают оставлять различные отзывы. Им даже не так важны получаемые услуги и приобретаемые товары, как возможность потом написать о продавце какую-нибудь гадость. Но, стоит отметить, если и люди с противоположным фетишем.

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1. Узнали себя? 0

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2. Типичная ситуация на фитнесе 0 Источник:

3. 3 этапа жизни человека 0 Источник:

4. Отзыв о чистящем средстве 0 Источник:

5. Причина отклонения? 0 Источник:

6. Пользователи Твиттера вошли в чат 0 Источник:

7. Без котиков пост на Фишках обойтись никак не мог 0 Источник:

8. Реальный случай в продуктовом 0 Источник:

9. И в номинации "Самый неприятный покупатель" побеждают сразу два человека 0 Источник:

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11. Продавцы, как вам такая ответная мера? 0 Источник:

12. Когда заказывала игрушку, а пришла... Уважаемые знатоки, как в этой компании оказался Павел? 0 Источник: