От Ларнаки до Аргоса: 10 старейших городов Европы, которым больше 3000 лет

Самые старые города европейских стран, где спустя века живет много людей и куда приезжают туристы.
Миллионы людей любят посещать Европу, которая является домом для многих исторических памятников и локаций. Люди здесь живут несколько десятков тысячелетий, и одни из самых старых городов все еще населены людьми и считаются привлекательными уголками мира для туристов. О 10 старожилах среди городов мы расскажем в этой статье, а начнем с самых «юных».
Греческая Трикала — 3200 лет
Этот город называют «сокрытой жемчужиной Греции», и его история начинается в 1200-х годах до нашей эры, а самые ранние признаки стоянки людей в этом регионе были найдены в гроте Теопетра, и им примерно 50 000 лет. В разные времена город был частью разных культур, таких как македонская или османская, что не могло не отразиться на архитектуре города и артефактах, хранящихся в его музеях.
Португальский Лиссабон — 3200 лет
Любопытно, но португальская столица на 400 лет взрослее Рима, а сам город основали финикийцы, пытаясь колонизировать ряд поселений, находящихся на этой земле. До темных веков город кочевал из рук в руки между римлянами, греками и германцами, но потом стал крупным центром и частью портовой системы страны.
Кипрская Ларнака — 3300 лет
Это город-порт на юго-востоке Кипра, построенный микенцами в XIII веке до нашей эры. Длительное время он был частью Ассирии и Египетского царства. К сожалению, несколько крупных землетрясений уничтожили многие древние достопримечательности, но Ларнака все еще остается старейшим поселением острова, отчего город интересен туристам.
Греческие Фивы — 3500 лет
Археологи установили, что Фивы — одно из старейших поселений древних микенцев, а в прошлые времена он был третьим по значимости городом, уступая лидерство только Афинам и Спарте. Сегодня кажется, что Фивы остались в прошлом, а дни их популярности сочтены. Однако там все еще проживает почти 23 000 человек, действуют музеи и театры, а жители бережно хранят свою историю.
Греческая Ханья — 3700 лет
Это старейшее поселение, находящееся на острове Крит. Его первыми иностранными поселенцами были греки, а после город был свидетелем, как приходили и уходили многие цивилизации, такие как арабы или венецианцы. Сегодня Ханья — атмосферный город на берегу моря с населением в 110 000 человек.
Итальянская Генуя — 6000 лет
Именно этот город, а не Рим, — самый старый город в Италии, в котором всегда жили люди. Первые следы людей на территории современной Генуи датируются 4000-ми годами до нашей эры, а первыми жителями были древние лигуры. Они подарили поселению не только название, но и очертили его границы. Сегодня Генуя по-прежнему остается одним из самых очаровательных и популярных городов Италии, крупным портом Европы.
Греческая Лариса — 6000 лет
Это важный исторический город в Фессалии. Историки уверяют, что именно этот город подарил миру национального героя Ахилла, и тут же провел свои последние дни Гиппократ, которому дают клятву медики. Сегодня Лариса является одним из крупнейших градов Греции, с развитой культурой и экономикой.
Болгарский Пловдив — 6000 лет
Хотя сами болгары уверяют, что город был заселен еще 8000 лет назад, археологи не нашли этому подтверждений и основываются на обнаруженных артефактах возрастом в 6000 лет. Долгое время он находился под правлением македонских царей, которые способствовали росту и развитию Пловдива. Сегодня это крупный мегаполис страны, недавно признанный культурной столицей Европы.
Греческие Афины — 7000 лет
Первые небольшие поселения людей на этой территории датируются 11-м тысячелетием, но сам город был основан позже. На протяжении многих столетий город рос и развивался, но столицей стал только в 1200-х годах нашей эры. Хотя Афины и перенесли несколько взлетов и падений, сейчас они являются столицей Греции с 700 000 жителями.
Греческий Аргос — 7000 лет
Аргос является старейшим городом в Европе, основанным немного раньше Афин. Население Аргоса чуть больше 22 000 человек, хотя его слава угасла с годами. Правда, все еще остаются несколько стоящих внимания мест, такие как замок Лариса.
Источник:
АНТИФИШКИ
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