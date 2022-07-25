От Ларнаки до Аргоса: 10 старейших городов Европы, которым больше 3000 лет

Миллионы людей любят посещать Европу, которая является домом для многих исторических памятников и локаций. Люди здесь живут несколько десятков тысячелетий, и одни из самых старых городов все еще населены людьми и считаются привлекательными уголками мира для туристов. О 10 старожилах среди городов мы расскажем в этой статье, а начнем с самых «юных».

Греческая Трикала — 3200 лет

Этот город называют «сокрытой жемчужиной Греции», и его история начинается в 1200-х годах до нашей эры, а самые ранние признаки стоянки людей в этом регионе были найдены в гроте Теопетра, и им примерно 50 000 лет. В разные времена город был частью разных культур, таких как македонская или османская, что не могло не отразиться на архитектуре города и артефактах, хранящихся в его музеях.