FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 7198 постов • 780 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир 
От Ларнаки до Аргоса: 10 старейших городов Европы, которым больше 3000 лет

От Ларнаки до Аргоса: 10 старейших городов Европы, которым больше 3000 лет

Автор:
25 июля 2022 10:04
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   возраст   города   европа   старые города   удивительно   фото   
643
11

Самые старые города европейских стран, где спустя века живет много людей и куда приезжают туристы.

Миллионы людей любят посещать Европу, которая является домом для многих исторических памятников и локаций. Люди здесь живут несколько десятков тысячелетий, и одни из самых старых городов все еще населены людьми и считаются привлекательными уголками мира для туристов. О 10 старожилах среди городов мы расскажем в этой статье, а начнем с самых «юных».


Греческая Трикала — 3200 лет

Этот город называют «сокрытой жемчужиной Греции», и его история начинается в 1200-х годах до нашей эры, а самые ранние признаки стоянки людей в этом регионе были найдены в гроте Теопетра, и им примерно 50 000 лет. В разные времена город был частью разных культур, таких как македонская или османская, что не могло не отразиться на архитектуре города и артефактах, хранящихся в его музеях.

×
×

Португальский Лиссабон — 3200 лет

Любопытно, но португальская столица на 400 лет взрослее Рима, а сам город основали финикийцы, пытаясь колонизировать ряд поселений, находящихся на этой земле. До темных веков город кочевал из рук в руки между римлянами, греками и германцами, но потом стал крупным центром и частью портовой системы страны.

Кипрская Ларнака — 3300 лет

Это город-порт на юго-востоке Кипра, построенный микенцами в XIII веке до нашей эры. Длительное время он был частью Ассирии и Египетского царства. К сожалению, несколько крупных землетрясений уничтожили многие древние достопримечательности, но Ларнака все еще остается старейшим поселением острова, отчего город интересен туристам.

Греческие Фивы — 3500 лет

Археологи установили, что Фивы — одно из старейших поселений древних микенцев, а в прошлые времена он был третьим по значимости городом, уступая лидерство только Афинам и Спарте. Сегодня кажется, что Фивы остались в прошлом, а дни их популярности сочтены. Однако там все еще проживает почти 23 000 человек, действуют музеи и театры, а жители бережно хранят свою историю.

Греческая Ханья — 3700 лет

Это старейшее поселение, находящееся на острове Крит. Его первыми иностранными поселенцами были греки, а после город был свидетелем, как приходили и уходили многие цивилизации, такие как арабы или венецианцы. Сегодня Ханья — атмосферный город на берегу моря с населением в 110 000 человек.

Итальянская Генуя — 6000 лет

Именно этот город, а не Рим, — самый старый город в Италии, в котором всегда жили люди. Первые следы людей на территории современной Генуи датируются 4000-ми годами до нашей эры, а первыми жителями были древние лигуры. Они подарили поселению не только название, но и очертили его границы. Сегодня Генуя по-прежнему остается одним из самых очаровательных и популярных городов Италии, крупным портом Европы.

Греческая Лариса — 6000 лет

Это важный исторический город в Фессалии. Историки уверяют, что именно этот город подарил миру национального героя Ахилла, и тут же провел свои последние дни Гиппократ, которому дают клятву медики. Сегодня Лариса является одним из крупнейших градов Греции, с развитой культурой и экономикой.

Болгарский Пловдив — 6000 лет

Хотя сами болгары уверяют, что город был заселен еще 8000 лет назад, археологи не нашли этому подтверждений и основываются на обнаруженных артефактах возрастом в 6000 лет. Долгое время он находился под правлением македонских царей, которые способствовали росту и развитию Пловдива. Сегодня это крупный мегаполис страны, недавно признанный культурной столицей Европы.

Греческие Афины — 7000 лет

Первые небольшие поселения людей на этой территории датируются 11-м тысячелетием, но сам город был основан позже. На протяжении многих столетий город рос и развивался, но столицей стал только в 1200-х годах нашей эры. Хотя Афины и перенесли несколько взлетов и падений, сейчас они являются столицей Греции с 700 000 жителями.

Греческий Аргос — 7000 лет

Аргос является старейшим городом в Европе, основанным немного раньше Афин. Население Аргоса чуть больше 22 000 человек, хотя его слава угасла с годами. Правда, все еще остаются несколько стоящих внимания мест, такие как замок Лариса.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: в мире   возраст   города   европа   старые города   удивительно   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Babangdida Час назад
Это тоже Пловдив (та самая "культурная столица"):

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29
ChePaev 57 минут назад
Сложно даже представить 7000 лет назад. На момент роджения Христа 2022 года назад, люди не намного отличались развитием своей цивилизации, от тех людей что жили уже 5000 лет в этих городах. 2022 года назад люди так же не знали пороха, как не знали его люди прожившие 5000 лет до них, люди не знали углеводородов и не могли придумать ДВС, люди не знали электричества, даже статического, которое само по себе возникало от трения и не могли его накапливать. Как то тяжко верится что человечество 6000 лет жило в полном примитиве, практически без развития, а потом вдруг стало развиваться гиганскими шагами, словно кто-то научил или подкинул им эти знания.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Alorous

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

831443



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Былое
Былое
Белого медведя из Красноярского края спасли - теперь ему ничего не угрожает
Белого медведя из Красноярского края спасли - теперь ему ничего не угрожает
События на Украине 24- 25 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 24- 25 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
В Уфе. Есть у города краски, дома - как в сказке: разноцветные стрит-арты и портреты-гиганты
В Уфе. Есть у города краски, дома - как в сказке: разноцветные стрит-арты и...
Художник Тан Дзян
Художник Тан Дзян
Топ-3 сборки Counter-Strike 1.6 для игры в 2022 году
Топ-3 сборки Counter-Strike 1.6 для игры в 2022 году
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Очень плохая галактика

Лучшие демотиваторы
Петля гистерезиса

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#люди#фотографии#сарказм#животные#СССР#фильм#забавно#ретро
#Юмор#интересно#Приколы#подборка#сатира#новости#прикол#роль#комментарии#Разное
#картинки#кино#факты#Россия#интересное#позитив#в мире#вещи#милота#Москва
Топ-3 сборки Counter-Strike 1.6 для игры в 2022 году Топ-3 сборки Counter-Strike 1.6 для игры в 2022 году Города будущего напечатанные на 3D-принтере с использованием бетона, изготовленного из переработанного стекла Города будущего напечатанные на 3D-принтере с использованием бетона, изготовленного из... Если сильно захотеть, то можно измениться и стать другим человеком Если сильно захотеть, то можно измениться и стать другим человеком 15 удивительных природных экспонатов 15 удивительных природных экспонатов Как в Италии был построен McDonald's с древнеримской дорогой и скелетом за стеклом Как в Италии был построен McDonald's с древнеримской дорогой и скелетом за стеклом 16 примеров, когда архитектура заставляла застыть с открытым ртом прямо посреди улицы 16 примеров, когда архитектура заставляла застыть с открытым ртом прямо посреди улицы

На что жалуетесь?

Вернуться