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16 примеров, когда архитектура заставляла застыть с открытым ртом прямо посреди улицы

16 примеров, когда архитектура заставляла застыть с открытым ртом прямо посреди улицы

Автор:
13 июля 2022 09:58
Сообщество : Путешествия
Метки: архитектура   в мире   здания   красота   путешествия   удивительно   фото   
505
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В прошлом основными материалами для строительства были камень, дерево и глина. Архитекторам приходилось долго проектировать здание на бумаге. В настоящее время мир строительства преобразился в разы.

Мост в Китае

С 2018 года в Китае можно полюбоваться вот таким мостом. На 400-метровом строении, раскинувшемся через реку на внушительных опорах, находятся различные здания.

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Пагоды Солнца и Луны

В том же Китае расположены два буддийских культовых сооружения, которые представлены в золотистом и серебряном цвете, они имеют высоту 35 метров.

Пакистанская мечеть Шах-Джахана

Это место — мечта перфекциониста, ведь сооружение знаменито на весь мир идеально сложенной кладкой.

«Счастливый узел»

Необычный китайский мостик для пешеходов растянулся на 185 метров.

Джал-Махал

На самом деле у этого красивого дворца махараджи в Индии 5 этажей, просто 4 из них скрыты под водой. Но так было не всегда. Когда началась страшная засуха в стране, правитель того времени велел построить плотину, чтобы наполнить водой долину, чем спас своих подданных. Однако ценой этого решения стал дворец, который располагался в той самой долине.

Свод из сот

Он украшает дворец в иранском городке Эсфахане. Это настолько завораживающий элемент традиционной архитектуры, что любоваться им можно очень долго.

Библиотека

Необычное здание принадлежит университету в Мексике.

Музей Мирового океана

Находится он на территории нашей страны, в Калининграде, и посвящен истории исследования и освоения океанов.

Шах-Черах

Этот мавзолей был создан архитекторами в Иране, и вся его непревзойденная красота прячется внутри. Дело в том, что во внутренней отделке использовали множество маленьких кусочков зеркал, за что место также называют зеркальной мечетью.

«Вертикальный лес»

Окружающая нас природа является самым мощным вдохновителем для творчества. Ярким примером является это здание в Италии.

Дом в Сингапуре

Содержание «зеленых» строений обходится весьма дорого, но зато как же красиво они смотрятся! Впрочем, есть у них один существенный минус — постоянная борьба с насекомыми.

Американская кадетская часовня

Здание академии ВВС с 1962 года притягивает взгляды любителей модерна.

Небоскреб в Ванкувере

Башня имеет довольно интересную форму.

Новинка от нидерландских архитекторов

Жилой комплекс такого рода определенно является отменным украшением для города.

Круглый дом

Французы называют здание Les Arenes de Picasso, а еще — будильником, за его форму.

Переход, соединяющий два здания

Фантастическое «кольцо» находится в центре Брюсселя. А у вас есть любимый шедевр архитектуры?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: архитектура   в мире   здания   красота   путешествия   удивительно   фото   
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25k
Ego sum qui sum 16 минут назад
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Deniss 23 минуты назад
Вот строителям пришлось не сладко, воплотить такие проекты - ОООчень не просто
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ralpharn 50 минут назад
Вот что бывает когда здание строят финансисты, Сидней, Австралия
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