16 примеров, когда архитектура заставляла застыть с открытым ртом прямо посреди улицы

Джал-Махал

На самом деле у этого красивого дворца махараджи в Индии 5 этажей, просто 4 из них скрыты под водой. Но так было не всегда. Когда началась страшная засуха в стране, правитель того времени велел построить плотину, чтобы наполнить водой долину, чем спас своих подданных. Однако ценой этого решения стал дворец, который располагался в той самой долине.