Пальчиковый лайм: как выглядит редкая и очень дорогая икра из цитрусовых

Удивительные плоды бывают самых разнообразных оттенков: тонкая кожица может быть как светло-зеленого цвета, так и глубокого коричневого, красного или даже черного.

Внутри икринки не соединены друг с другом подобно рыбьей икре. И, о счастье, никаких ястыков, от которых необходимо было бы мучительно очищать лаймовые жемчужинки. Саму же кожицу также активно используют в кулинарии: ее высушивают и перемалывают, превращая в дорогую специю. Правда, урожайность этих пальм, на которых растет необычный фрукт очень низкая, к тому же не все пальчиковые лаймы подходят для продажи: многие не вызревают. Это тоже влияет на цену фруктов.