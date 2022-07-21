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Пальчиковый лайм: как выглядит редкая и очень дорогая икра из цитрусовых

Пальчиковый лайм: как выглядит редкая и очень дорогая икра из цитрусовых

Автор:
21 июля 2022 11:12
Сообщество : Еда
Метки: Еда   Пальчиковый лайм   в мире   икра   удивительно   факты   фото   
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Оказывается, деликатесная икра есть не только в лососевых и осетровых рыбах, она еще растет и на деревьях.

Удивительный фрукт под названием «пальчиковый лайм» напоминает по своей форме перец халапеньо, однако внутри этого плода имеются крошечные жемчужинки с ярким цитрусовым ароматом и вкусом. Именно за эту схожесть с рыбьей икрой фрукт также называют лаймовой икрой, или икорным лаймом.

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Пальчиковый лайм родом из тропических лесов Восточной Австралии. Вероятно, этот фрукт так и остался бы в австралийских тропиках, если бы не высокая кухня. Пальчиковый лайм популярен в звездных ресторанах Мишлен: плодами украшают некоторые блюда. Вкусовые рецепторы сходят с ума, когда человек впервые пробует очередной мишленовский шедевр: икринки лопаются прямо во рту, придавая блюду непревзойденный цитрусовый аромат.

На деле пальчиковый лайм не особо отличается от обычных лаймов или лимонов: его вкус описывают как нечто среднее. Существует несколько сортов этих фруктов, некоторые из них более ароматные и напоминают лемонграсс, другие по вкусу ближе к помело. Так зачем заменять известные фрукты и тратить бешеные деньги? Все очень просто ― ради эффектной подачи.

Стоимость пальчикового лайма действительно очень высока: так как растет он только в Австралии, его цена достигает трехсот долларов за килограмм. В последнее десятилетие лаймовая икра стала настолько популярной, что даже появились специальные фермы по выращиванию этих чудо-фруктов за пределами маленького материка: во Франции и Калифорнии.

Однако просто так икорный лайм на рынке не удастся купить: все фрукты поставляются исключительно в рестораны. Да и потом, стоит ли платить большие деньги за необычный вид фрукта и получить помело или лайм на вкус? Но в шедеврах мишленовских заведений такая икра ― это совершенно другое дело.

Шеф-повара, как один, утверждают, что во время создания очередного шедевра лаймовая икра ― один из центральных элементов. Именно она пробуждает блюдо и способна удивить клиента. Именно поэтому заведения готовы платить дополнительные деньги за этот взрыв вкуса.


Удивительные плоды бывают самых разнообразных оттенков: тонкая кожица может быть как светло-зеленого цвета, так и глубокого коричневого, красного или даже черного.

Внутри икринки не соединены друг с другом подобно рыбьей икре. И, о счастье, никаких ястыков, от которых необходимо было бы мучительно очищать лаймовые жемчужинки. Саму же кожицу также активно используют в кулинарии: ее высушивают и перемалывают, превращая в дорогую специю. Правда, урожайность этих пальм, на которых растет необычный фрукт очень низкая, к тому же не все пальчиковые лаймы подходят для продажи: многие не вызревают. Это тоже влияет на цену фруктов.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Еда   Пальчиковый лайм   в мире   икра   удивительно   факты   фото   
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26k
Ваня Час назад
понты и больше ничего...
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275
Lexx Час назад
Где взять семена?
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