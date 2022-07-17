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15 доказательств, что в нашей природе встречаются настоящие чудеса

15 доказательств, что в нашей природе встречаются настоящие чудеса

Автор:
17 июля 2022 08:47
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   красота   природа   удивительно   фото   чудеса   
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Кукуруза и камни цвета радуги, черные подсолнухи и голубые маки: нас окружает удивительный мир.

Предлагаю посмотреть подборку самых настоящих чудес, созданных природой, и очень надеемся, что они помогут по-другому взглянуть на наш мир и вдохновиться видеть прекрасное в мелочах.


После таких облаков начинаешь понимать, почему люди верят в божественные знаки и инопланетян

×
×

Удивительно геометрическая паутина

Флюорит — камень удивительного цвета

Это не ювелирное изделие, а произведение искусства самой природы

Очень подробный снимок Солнца

Кому-то удалось погладить рыбу-парусника

Эти рыбы способны плавать со скоростью 110 км/ч, и некоторые ученые считают их самыми быстрыми в Мировом океане.

Радужная кукуруза Glass Gem выглядит просто фантастически

Так выглядят вечные объятия

Голубые маки под дождем

«Голодное дерево» в парке Дублина, которое уже много десятилетий «пожирает» скамью

Rafflesia Arnoldii, самый большой цветок планеты, который растет в Индонезии

Когда даже в одном овоще — целый космос

Черный подсолнух

Орхидея Катасетум, которая, кажется, научилась строить мордашки

Стеклянная лягушка, у которой видны все внутренности

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: в мире   красота   природа   удивительно   фото   чудеса   
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1  комментарий
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a_komolow 2 часа назад
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И самый вонючий
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