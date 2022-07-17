15 доказательств, что в нашей природе встречаются настоящие чудеса

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Кукуруза и камни цвета радуги, черные подсолнухи и голубые маки: нас окружает удивительный мир.
Предлагаю посмотреть подборку самых настоящих чудес, созданных природой, и очень надеемся, что они помогут по-другому взглянуть на наш мир и вдохновиться видеть прекрасное в мелочах.
После таких облаков начинаешь понимать, почему люди верят в божественные знаки и инопланетян
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Удивительно геометрическая паутина
Флюорит — камень удивительного цвета
Это не ювелирное изделие, а произведение искусства самой природы
Очень подробный снимок Солнца
Кому-то удалось погладить рыбу-парусника
Эти рыбы способны плавать со скоростью 110 км/ч, и некоторые ученые считают их самыми быстрыми в Мировом океане.
Радужная кукуруза Glass Gem выглядит просто фантастически
Так выглядят вечные объятия
Голубые маки под дождем
«Голодное дерево» в парке Дублина, которое уже много десятилетий «пожирает» скамью
Rafflesia Arnoldii, самый большой цветок планеты, который растет в Индонезии
Когда даже в одном овоще — целый космос
Черный подсолнух
Орхидея Катасетум, которая, кажется, научилась строить мордашки
Стеклянная лягушка, у которой видны все внутренности
Источник:
АНТИФИШКИ
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