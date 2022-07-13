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Если сильно захотеть, то можно измениться и стать другим человеком

Если сильно захотеть, то можно измениться и стать другим человеком

Автор:
13 июля 2022 09:31
Сообщество : ФотоМир
Метки: было стало   в мире   внешность   изменились   люди   сила воли   удивительно   фото   
417
16

Многие люди уверены, что юность — удивительная и прекрасная пора. Однако не все согласны с этим утверждением. Парни и девушки из нашей подборки наглядно показывают, что этот период жизни знатно подпортил им внешность и нервы.

Поэтому им пришлось взять себя в руки и хорошенько потрудиться, чтобы получить тело и лицо своей мечты. У некоторых на это ушло пару лет, а кто-то потратил на преображение себя значительно больше времени. В любом случае затраченные годы и ресурс полностью себя окупили. Отныне эти люди чувствуют себя по-настоящему счастливыми.


17 лет и 20, средняя школа была отстойной

×
×

17 и 21 год. Всё началось с разбитого сердца и абонемента в спортзал

25-35, это изменение было не только физическим, но и психологическим

Я понял, как важно ставить перед собой реалистичные цели и менять привычки, которые, в свою очередь, переносятся на другие сферы моей жизни, помогая продвигаться по карьерной лестнице и в отношениях.

В 16 и 20 лет

17 лет против 24

13 тогда и 37 сейчас

В 14 и 25 лет

Разница в 10 лет

От запуганной 13-летней девочки до 24-летней модели

В детстве я выглядел несколько иначе. Я называл себя Брэндон Кровавая баня

23 года слева и 36 лет справа

20 и 30 лет. Сложно поверить, что это один и тот же человек

Многие люди боятся 30-летнего возраста, но мне кажется, что с возрастом я становлюсь только лучше.


15 и 19 лет. Парень круто изменился всего за 4 года

13 и 21 год

16 против 38 лет

Я похудела, отрастила волосы и стала в разы уверенней.


Источник:

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Метки: было стало   в мире   внешность   изменились   люди   сила воли   удивительно   фото   
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6  комментариев
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22k
Serg2001 23 минуты назад
Можно выложить фото, где они в памперсы какают. Тогда трансформация будет еще разительнее.
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1k
прохожий 2 минуты назад
начал пить пиво - стал человеком)
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20k
sanchesS80 8 минут назад
Дибильный пост. Большинство людей тут просто взрослели.
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14k
ss Полчаса назад
Про "Если сильно захотеть, то можно измениться и стать другим человеком"
___
Каждый день муж приходит с работы, молча проходит на кухню, садится за стол, открывает газету и начинает есть то, что ему даст жена. И так изо дня в день. Жена, чтобы привлечь внимание чего только не делала. И красилась, и причёску меняла, и платья всякие одевала. Мужик - ноль. Каждый день одно и то же. Наконец женщина отчаявшись, встречая мужа надела на себя противогаз и... Всё повторилось снова. Тогда жена говорит ему: "Почему ты на меня внимания не обращаешь?! Никаких перемен во мне не замечаешь?" Муж отрывает взгляд от газеты. Некоторое время разглядывает жену, а потом говорит: "Маня, ты что, брови выщипала?"...
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2k
Алекс Чебурашкин Полчаса назад
Ты не накрашенная страшная и ........................я
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10k
Мафусаил Полчаса назад
Сила? - Есть! Воля? - Есть, а силы воли - нету!))) У этих есть)
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