Если сильно захотеть, то можно измениться и стать другим человеком

Поэтому им пришлось взять себя в руки и хорошенько потрудиться, чтобы получить тело и лицо своей мечты. У некоторых на это ушло пару лет, а кто-то потратил на преображение себя значительно больше времени. В любом случае затраченные годы и ресурс полностью себя окупили. Отныне эти люди чувствуют себя по-настоящему счастливыми.

17 лет и 20, средняя школа была отстойной