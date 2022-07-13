Если сильно захотеть, то можно измениться и стать другим человеком

Многие люди уверены, что юность — удивительная и прекрасная пора. Однако не все согласны с этим утверждением. Парни и девушки из нашей подборки наглядно показывают, что этот период жизни знатно подпортил им внешность и нервы.
Поэтому им пришлось взять себя в руки и хорошенько потрудиться, чтобы получить тело и лицо своей мечты. У некоторых на это ушло пару лет, а кто-то потратил на преображение себя значительно больше времени. В любом случае затраченные годы и ресурс полностью себя окупили. Отныне эти люди чувствуют себя по-настоящему счастливыми.
17 лет и 20, средняя школа была отстойной
17 и 21 год. Всё началось с разбитого сердца и абонемента в спортзал
25-35, это изменение было не только физическим, но и психологическим
Я понял, как важно ставить перед собой реалистичные цели и менять привычки, которые, в свою очередь, переносятся на другие сферы моей жизни, помогая продвигаться по карьерной лестнице и в отношениях.
В 16 и 20 лет
17 лет против 24
13 тогда и 37 сейчас
В 14 и 25 лет
Разница в 10 лет
От запуганной 13-летней девочки до 24-летней модели
В детстве я выглядел несколько иначе. Я называл себя Брэндон Кровавая баня
23 года слева и 36 лет справа
20 и 30 лет. Сложно поверить, что это один и тот же человек
Многие люди боятся 30-летнего возраста, но мне кажется, что с возрастом я становлюсь только лучше.
15 и 19 лет. Парень круто изменился всего за 4 года
13 и 21 год
16 против 38 лет
Я похудела, отрастила волосы и стала в разы уверенней.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Каждый день муж приходит с работы, молча проходит на кухню, садится за стол, открывает газету и начинает есть то, что ему даст жена. И так изо дня в день. Жена, чтобы привлечь внимание чего только не делала. И красилась, и причёску меняла, и платья всякие одевала. Мужик - ноль. Каждый день одно и то же. Наконец женщина отчаявшись, встречая мужа надела на себя противогаз и... Всё повторилось снова. Тогда жена говорит ему: "Почему ты на меня внимания не обращаешь?! Никаких перемен во мне не замечаешь?" Муж отрывает взгляд от газеты. Некоторое время разглядывает жену, а потом говорит: "Маня, ты что, брови выщипала?"...