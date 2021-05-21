Охотник за лайками из Чукотки разместил в соцсетях фото, которое разозлило местных жителей. А прокуратура считает, что мужчину следует привлечь за незаконную охоту, поскольку своими действиями он причинил крупный ущерб.
Неизвестный мужчина в камуфляже и с ружьем решил похвастаться в Сети удачной охотой, за которую ему, скорее всего, придется отвечать перед законом. Креативный охотник для впечатляющего снимка не пожалел времени и выложил из более чем сотни тушек гусей надпись: "Чукотка 2021".
Фотография появилась 20 мая в Instagram-аккаунте hunting_in_siberia ("Охота в Сибири").
Однако вместо восхищения охотник получил десятки, если не сотни, гневных комментариев. И не только от простых граждан, которым "птичку жалко", но и самих охотников.
Снимок с охотником появился даже в паблике "Доска позора Чукотки" во "Вконтакте". Там тоже в основном негативные комментарии.
Снимок увидел и главный прокурор Чукотки Константин Прохоров. Он обратился в полицию с просьбой проверить фото с множеством убитых гусей на предмет незаконной охоты.
«Установлено, что 20 мая в социальных сетях размещена информация о результатах охоты на птиц, сообщающая о возможных нарушениях требований законодательства. По поручению прокурора региона Константина Прохорова указанная информация направлена начальнику УМВД России по Чукотскому автономному округу для проведения проверки о наличии в действиях неустановленных лиц признаков состава преступления, предусмотренного ст. 258 УК России ("Незаконная охота")», - сообщили в прокуратуре региона.
Сейчас полицейские устанавливают личность мужчины на фотографии. Слишком удачливому охотнику грозит полумиллионный штраф, либо два года колонии.
Источник:
- Дети попросили у президента школу, и теперь их родителями занимается прокуратура
- "Нарушителей в кузовок": полицейским выдадут "Муравьёв"
- В Омской области полицейский убил себя на рабочем месте
- В Японии кошка спасла жизнь человеку и на один день стала начальником полиции
- Горе-реставраторы изуродовали стелу красноармейцам в Курганской области
Понравилось42
семья из четырех взрослых человек ела эту тушенку целый год до следующего сезона и она поднадоела порядком.
больше так много птицы не заводили. ну штук 30 максимум.
ну что ему на еду денег не хватает?! очень сомневаюсь...
таких любителей убивать животных ради удовольствия надо в "горячие точки" отправлять с билетом в один конец, чтобы ему какие-нибудь моджахеды голову отрезали или хохлацкие нацики взорвали...
"В этом году суточная норма добычи птиц на одного охотника установлена таким образом: один гусь (но не более пяти за весь период охоты)..."
Комиссия по вопросам охраны и использования животного мира, охоты и охотничьего хозяйства в Чукотском АО
Ну, что выложил трофеи на общее обозрение - сам дурак. Не в охотничьих традициях изголяться над добытым зверем/птицей.
Критики пусть сначала поинтересуются нормой отстрела гуся в регионе и узнают сколько дней лайкодрочер охотился, да какой компанией. Какими такими НЕЗАКОННЫМИ действиями ущерб невосполнимый он нанёс? Запостил фотку? Ну, захотел веганов и зелёных пощекотать.
---------
во-во.