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Полиция заинтересовалась охотником, выложившим надпись из сотни убитых гусей

Полиция заинтересовалась охотником, выложившим надпись из сотни убитых гусей (5 фото)

Автор:
21 мая 2021 15:04
Сообщество : Криминал
Метки: гуси   незаконная охота   полиция   проверка   прокуратура   фото   чукотка   
1957
5

Охотник за лайками из Чукотки разместил в соцсетях фото, которое разозлило местных жителей. А прокуратура считает, что мужчину следует привлечь за незаконную охоту, поскольку своими действиями он причинил крупный ущерб.

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Метки: гуси   незаконная охота   полиция   проверка   прокуратура   фото   чукотка   
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36  комментариев
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2k
ддт Час назад
И ещё немного: Вот реально, кто знакомые есть и были ни разу ведь не бедные люди. Одно ружьё бывает стоит до....! Даже звери в природе не валят всё стадо, а убивают столько сколько съесть смогут. От куда это звериная жадность? Не ужели ты, с...ка, сожрёшь все это? Это тупые понты!
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4k
Unics 8 минут назад
По любому это не охотник, а моральный урод..
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2k
Marat 9 минут назад
Мдя... Любой охотник и рыбак скажет: у своих детей украл и внуков
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1k
alex5450 10 минут назад
С полем!
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986
Алексей 16 минут назад
Надо вообще запретить охотников. Задолбали уже обижать моих маленьких друзей!
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14k
Дмитрий 21 минуту назад
На фразе "охотник за лайками из Чукотки" я слегка подвис
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10k
SpoiltNail 23 минуты назад
родители держали сотню уток. потом разом закатали их в тушенку.
семья из четырех взрослых человек ела эту тушенку целый год до следующего сезона и она поднадоела порядком.
больше так много птицы не заводили. ну штук 30 максимум.
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11k
Евгений 24 минуты назад
Никогда не понимал охоту - мне жалко зверушек. А такое демонстративное убиение ради развлечения - это вообще за гранью моего понимания. Тварь какая то с ружьем, а не человек.
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89
Сигизмунд Лазаревич Полчаса назад
Один скульптуры из навоза лепит, другой надписи из уток. Они там всё что ли отмороженные?
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471
Старичок Полчаса назад
жажда славы затмевает разум.
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19k
shevanez 37 минут назад
Даже если толпой охотились, все равно- му.дак! Зачем так изгаляться?
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40k
Александр 44 минуты назад
Идиот какойто? Вот зачем тебе дебилу столько дичи?Сук ты же не сожрешь падла, ну набил с 10к и хватит, а еще над трупами изгаляется
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11k
Великий Кормчий 44 минуты назад
Жрать что ли нечего?
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834
Игорь 45 минут назад
Может там несколько охотников работали? Может он на продажу настрелял? Может он к свадьбе сына готовится? Много вопросов, мало ответов.
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8k
Шурум-бурум 54 минуты назад
да это типичный умственно отсталый сын б@яди...
ну что ему на еду денег не хватает?! очень сомневаюсь...
таких любителей убивать животных ради удовольствия надо в "горячие точки" отправлять с билетом в один конец, чтобы ему какие-нибудь моджахеды голову отрезали или хохлацкие нацики взорвали...
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3k
Нескучный сад 56 минут назад
Я думаю там несколько охотников было. Если на всех разделить, то никакого криминала не будет.
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9k
Kostick 57 минут назад
я не люблю охоту и охотников. малым читал бианки, и мечтал, вот вырасту, куплю ружжо.. раз посмотрел на этот беспредел, и всё. ни за что. разве припечёт, и ради пропитания.
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8k
Andrei 58 минут назад
То есть проверка наличия признаков состава преступления не проведена, но штраф уже грозит?
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2k
ддт Час назад
Честно! Не охотник и может быть по этому ни когда не понимал - на....й так много! Вот реально! Куда столько он их набил?
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4k
Александр Зотов Час назад
как правило в гусиной охоте принимают участие несколько человек, соответственно, вполне может быть, что на всех участников количество убитых гусей вполне укладывается в нормы лицензии.
Ну, что выложил трофеи на общее обозрение - сам дурак. Не в охотничьих традициях изголяться над добытым зверем/птицей.
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3k
Борис Карабанов Час назад
Кроме надписи и прочего эпатажного модного пижонства ничего здесь криминального нет. Чукотка - не Москва, где стиль жизни иной: отсидел в офисе - купил еды. Если есть возможность, а тем более законная, на долго запастись едой - запасись. Не добыл еды, не запас - нет еды. В магазине не накупишься по чукотским ценам, да если ещё и работы нет.
Критики пусть сначала поинтересуются нормой отстрела гуся в регионе и узнают сколько дней лайкодрочер охотился, да какой компанией. Какими такими НЕЗАКОННЫМИ действиями ущерб невосполнимый он нанёс? Запостил фотку? Ну, захотел веганов и зелёных пощекотать.
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