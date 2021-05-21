



Снимок увидел и главный прокурор Чукотки Константин Прохоров. Он обратился в полицию с просьбой проверить фото с множеством убитых гусей на предмет незаконной охоты.





«Установлено, что 20 мая в социальных сетях размещена информация о результатах охоты на птиц, сообщающая о возможных нарушениях требований законодательства. По поручению прокурора региона Константина Прохорова указанная информация направлена начальнику УМВД России по Чукотскому автономному округу для проведения проверки о наличии в действиях неустановленных лиц признаков состава преступления, предусмотренного ст. 258 УК России ("Незаконная охота")», - сообщили в прокуратуре региона.