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23-летняя кассир "Сбербанка" украла 26 миллионов, чтобы увеличить грудь и уехать из страны

23-летняя кассир "Сбербанка" украла 26 миллионов, чтобы увеличить грудь и уехать из страны (3 фото)

Автор:
27 января 2022 11:36
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Ynews   Сбербанк   кассир   нижний новгород   полиция   украла   
1475
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В течение года девушка присваивала разные суммы. Часть похищенного тратила, часть - откладывала на побег. Но что-то пошло не так.

Сотрудница отделения Сбербанка в Нижнем Новгороде Ксения Орлова год готовилась к "часу Х" и 25 января не вышла на работу. Цель кассирши была близка, девушка попыталась сбежать из страны с ворованными деньгами, но не успела.


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Подозреваемую задержали. На допросе она призналась, что частично истратила некоторую сумму из украденных 26 миллионов. Она купила новый телефон, сделала операцию по увеличению груди, а еще чуть-чуть поиграла на ставках.

За хищение денег девушке грозит до 10 лет лишения свободы. В СМИ сообщают, что подозреваемая признала свою вину в совершении преступления.


Источник:

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Метки: Ynews   Сбербанк   кассир   нижний новгород   полиция   украла   
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36  комментариев
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26k
Батончик с маком 38 минут назад
Где фото увеличенных сисек?
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1k
анатолий горленко Полминуты назад
Целый год крысить, и только потОм попасться?
Не часто ли там баланс сводят...
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43k
Цыц тут у меня Минуту назад
Почему люди никак не поймут, что с такой суммой жизнь не прожить, деньги кончатся очень быстро, особенно в другой стране. А что потом? Всю жизнь на нелегальном положении?
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1k
Миша Минуту назад
Грудь отобрать,из страны выдворить!
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1k
Dorell 3 минуты назад
Глупенькая, надо было через Белоруссию лесом выезжать.
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17k
ЦСКА 4 минуты назад
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2k
lekha-fil 9 минут назад
Бред! Каждый день касса снимается. Это невозможно.
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489
Huge Ackman 11 минут назад
Сисястая, игривая, порочная...
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7k
bum-bum 14 минут назад
надо было еще губы и жопу делать, их то наврятли отберут))
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392
Дмитрий Самохин 15 минут назад
Мозг как у ленточного червя. Хотя червяк посчитал бы отправлять деньги букмекерам не разумным
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2k
Sergius SPb 17 минут назад
Сцука, поколение инстаграма.
Своровать, свалить за бугор, увеличить сиськи, прогулять.ы-ы-ы...
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2k
Алекс Чебурашкин 18 минут назад
!!!
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882
Drimkastik 19 минут назад
Я тут отходил ненадолго. Сиськи не появились?
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936
Кактус 19 минут назад
Отпуск не додумалась взять? Телефон себе купила, сиськи сделала. Ясно, понятно! Тупая, как табурет!
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1k
Broscan 22 минуты назад
10 лет,вы что там курите!?

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6k
newegg 22 минуты назад
Вот дура. Надо было отпуск брать, уехала б спокойно.
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3k
Дарвин и аморальная премия 24 минуты назад
Сейчас все дрочеры на фишках начнут писать,что тема сисек не раскрыта
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366
Vadim Deryabin Полчаса назад
тема сисег не раскрыта
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489
Huge Ackman Vadim Deryabin 9 минут назад
В смысле не раскрыта? Они увеличены
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138
В-ий Полчаса назад
Если дадут срок с конфискацией - сиськи тоже заставят вернуть?
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9k
Клёст Полчаса назад
Ооо! Вот что в головах у людей?!
Ведь всем от мала до велика известна победная схема - сначала убегаешь, а потом уже грудь, жопка, море, чудеса, мороженное, и ставки хоть в казино
Лас-Вегаса! Тьфу!))
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1k
Оксид Бетона Полчаса назад
Дайте мне большие сиськи! Дайте! У меня повышенное слюноотделение! Дайте сиськи вытереть слюни!!
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