23-летняя кассир "Сбербанка" украла 26 миллионов, чтобы увеличить грудь и уехать из страны

В течение года девушка присваивала разные суммы. Часть похищенного тратила, часть - откладывала на побег. Но что-то пошло не так.
Сотрудница отделения Сбербанка в Нижнем Новгороде Ксения Орлова год готовилась к "часу Х" и 25 января не вышла на работу. Цель кассирши была близка, девушка попыталась сбежать из страны с ворованными деньгами, но не успела.
Подозреваемую задержали. На допросе она призналась, что частично истратила некоторую сумму из украденных 26 миллионов. Она купила новый телефон, сделала операцию по увеличению груди, а еще чуть-чуть поиграла на ставках.
За хищение денег девушке грозит до 10 лет лишения свободы. В СМИ сообщают, что подозреваемая признала свою вину в совершении преступления.
Нельзя брать на работу сотрудниц с маленькой грудью, чревато.— jarnviоr ✠ (@jarnvior) January 27, 2022
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Не часто ли там баланс сводят...
Своровать, свалить за бугор, увеличить сиськи, прогулять.ы-ы-ы...
Ведь всем от мала до велика известна победная схема - сначала убегаешь, а потом уже грудь, жопка, море, чудеса, мороженное, и ставки хоть в казино
Лас-Вегаса! Тьфу!))