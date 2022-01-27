23-летняя кассир "Сбербанка" украла 26 миллионов, чтобы увеличить грудь и уехать из страны

Подозреваемую задержали. На допросе она призналась, что частично истратила некоторую сумму из украденных 26 миллионов. Она купила новый телефон, сделала операцию по увеличению груди, а еще чуть-чуть поиграла на ставках.

За хищение денег девушке грозит до 10 лет лишения свободы. В СМИ сообщают, что подозреваемая признала свою вину в совершении преступления.