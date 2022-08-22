Кроме истошных возгласов, начинающий «Паваротти» ещё и включает музыку на всю катушку.
«Певец» периодически приезжает в гости к своей бабушке и соседи говорят, что тогда начинается ад. Парень всюду таскает с собой колонку, врубает музыку и начинает подпевать.
По словам жильцов, это напоминает не пение, а рёв всем известного животного:
С ними не поспоришь - вот небольшой фрагмент творчества молодого человека.
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Кстати, в руке у него было что-то очень сильно напоминающее пистолет. В общем, «Паваротти» так замучил людей, что они обратились в полицию с просьбой угомонить отчаянного певца. И к нему наведались силовики: забрали эту игрулю в виде пистолета, а колонку оставили. Но проверка продолжается - возможно, вскоре пение прекратится и соседи вздохнут с облегчением.
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