«Певец» периодически приезжает в гости к своей бабушке и соседи говорят, что тогда начинается ад. Парень всюду таскает с собой колонку, врубает музыку и начинает подпевать.

По словам жильцов, это напоминает не пение, а рёв всем известного животного: