Слишком плохо пел, и попал в тюрьму — как блогера из Бангладеш посадили в тюрьму за очень плохое пение

В Бангладеш найден певец года и претендент на «Золотой граммофон» — блогер из этой страны пел так плохо, что его задержала полиция и потребовала больше никогда не заниматься музыкой.