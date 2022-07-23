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Печальная действительность: 12 фотографий Нигерии, показывающих исчезающие леса

Печальная действительность: 12 фотографий Нигерии, показывающих исчезающие леса

Автор:
23 июля 2022 08:10
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: в мире   лес   люди   нигерия   природа   факты   фото   
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По данным Global Forest Watch, с 2001 по 2021 год Нигерия потеряла 1,14 миллиона гектаров леса. Как выглядит удручающая вырубка лесов и жизнь местных дровосеков?

Вырубка деревьев для лесозаготовок, открытия сельскохозяйственных угодий или удовлетворения спроса на энергию для растущего населения оказывает давление на естественные леса Нигерии. 1,14 миллиона гектаров леса можно сравнить с 587 000 000 тонн углекислого газа или 11% всего древесного покрова планеты. Фотограф и защитник природы Ньянчо Нванри отправился в Нигерию, чтобы узнать как там обстоят дела и сделать фотографии, показывающие всю соль этой проблемы. Там он познакомился с местными лесорубами и узнал, как они живут.


Комие Икуэджамойе, лесоруб, валит дерево бензопилой в Ипаре, штат Ондо

Нигерия обладает богатым биоразнообразием, что позволяло ей процветать, но в последние годы вырубка лесов настолько активная, что в стране наблюдается самый высокий уровень обезлесения по миру.

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Дровосек измеряет срубленное дерево в лесу

Не имея иных источников для строительства, топлива или энергии, люди вырубают деревья в огромном количестве.

Работники делят бревна на несколько частей, очищая от веток

Местные власти пытаются предоставить жителям альтернативные варианты для получения топлива или энергии, но все они в разы дороже, что делает спрос ничтожным.

Эгбонтолуа Мариги, лесоруб, тянет бревно через затопленную лесную подстилку

Кроме того, нигерийцы вырубают деревья, чтобы расчистить местность под сельскохозяйственные угодья, пастбища и огороды.

Дровосеки собираются после рабочего дня, чтобы разделить трапезу из риса и куколок жуков, которых они собрали в лесу

Так выглядит раскладка бревен по реке

Еще в 1950-х большие площади земли были зарезервированы в качестве охраняемых территорий, но на данный момент они не существуют — леса давно уничтожили, после того как в 1960 году страна обрела независимость и смогла сама распоряжаться землями.

Во время перетаскивания бревен можно и отдохнуть...

В итоге за все время существования страны местные жители вырубили больше 50% своих лесов.

... или побеседовать с местными жителями

В результате страдает фауна — сотнями погибают животные: одни теряют дом, другие пищу, третьим просто негде прятаться от охотников.

Плоты, сделанные из бревен, доставленных из штата Ондо и других частей страны, собраны в лагуне Лагос, недалеко от лесопилки Эбуте Метта

Элевуро, капитан буксира, управляет линией плотов позади него

На данный момент властям удалось предоставить некоторым регионам дешевый керосин и снизить там объемы вырубки, но это только начало огромной запланированной работы по сохранению лесов.

Лесорубы сидят в укрытии, построенном на плавучих плотах из бревен, которые перевозят в Лагос

Другой частью будет распространение солнечных панелей для получения энергии, гидроэнергетических станций и ветровых генераторов. Но это власти пытаются получить средства у ООН и других мировых организаций, занимающихся сохранением природы.

Буксир тянет линию бревенчатых плотов в Лагосе

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: в мире   лес   люди   нигерия   природа   факты   фото   
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