Печальная действительность: 12 фотографий Нигерии, показывающих исчезающие леса

Вырубка деревьев для лесозаготовок, открытия сельскохозяйственных угодий или удовлетворения спроса на энергию для растущего населения оказывает давление на естественные леса Нигерии. 1,14 миллиона гектаров леса можно сравнить с 587 000 000 тонн углекислого газа или 11% всего древесного покрова планеты. Фотограф и защитник природы Ньянчо Нванри отправился в Нигерию, чтобы узнать как там обстоят дела и сделать фотографии, показывающие всю соль этой проблемы. Там он познакомился с местными лесорубами и узнал, как они живут.

Комие Икуэджамойе, лесоруб, валит дерево бензопилой в Ипаре, штат Ондо

Нигерия обладает богатым биоразнообразием, что позволяло ей процветать, но в последние годы вырубка лесов настолько активная, что в стране наблюдается самый высокий уровень обезлесения по миру.