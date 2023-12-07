Как лес восстанавливается после пожара

FISHKINET
Ох уж эти задачки Ох уж эти задачки Джейсон Стэтхэм выложил новый пост и узнал много новых мудростей собственного авторства Джейсон Стэтхэм выложил новый пост и узнал много новых мудростей... Голландский художник рисует граффити со смыслом Голландский художник рисует граффити со смыслом Умерла Наталья Богомолова — художница, которая нарисовала более 200 советских мультфильмов Умерла Наталья Богомолова — художница, которая нарисовала более... Просто гифки, всякие и&nbsp;разные Просто гифки, всякие и разные Верблюжья кавалерия, триколоры в небе и залпы из пушек: журналисты показали кадры приёма Путина в ОАЭ Верблюжья кавалерия, триколоры в небе и залпы из пушек: журналисты... В абхазских горах нашли 120-летний паровоз, рядом с которым похоронен его машинист! В абхазских горах нашли 120-летний паровоз, рядом с которым... От финансов до здоровья: полезные советы на все случаи жизни От финансов до здоровья: полезные советы на все случаи жизни Кадры с нашими звездами из 90-х и 2000-х, которые никому не показывали Кадры с нашими звездами из 90-х и 2000-х, которые никому не показывали Он жертвовал семьёй, чтобы спасать людей Он жертвовал семьёй, чтобы спасать людей 25 случаев, когда кружок и стрелочка пришлись очень кстати 25 случаев, когда кружок и стрелочка пришлись очень кстати Ребёнок впервые попробовал перец халапеньо Ребёнок впервые попробовал перец халапеньо 17 необычных антикварных вещей, которые поражают своим предназначением 17 необычных антикварных вещей, которые поражают своим предназначением Поцелуи истинной любви Поцелуи истинной любви Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 6 декабря Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 6 декабря "Сможет ли вырубить обычного пацанчика с аула?": блогер из Казахстана вызвал на бой сыновей Кадырова, но понял, что погорячился "Сможет ли вырубить обычного пацанчика с аула?": блогер из... Повздорившие москвичи разбили автомобили друг друга и заработали по уголовной статье Повздорившие москвичи разбили автомобили друг друга и заработали... Без ДТП и без мозгов. Переезд ЖД путей Без ДТП и без мозгов. Переезд ЖД путей Омский чиновник заставил студента снять футболку с надписью «Brooklyn» Омский чиновник заставил студента снять футболку с надписью «Brooklyn»
Как лес восстанавливается после пожара

Как лес восстанавливается после пожара

Автор:
07 декабря 2023 07:46
Метки: в мире   интересно   лес   пожар   пожарище   природа   факты   
1382
9

Как пожарища вновь заполняются жизнью. Хронология восстановления леса после пожара на 100 лет вперёд.

Никто не станет спорить с тем, что пожар для лесной живности — это катастрофа, приводящая к гибели всей экосистемы. Про это сказано не раз и не два. Однако со временем пожарища вновь заполняются жизнью. И кто-то даже получает выгоду от огня.

Сутки после пожара

Всё мертво. Почва выжжена на 5-10 сантиметров вглубь. Мёртвые или умирающие деревья жалобно скрипят искалеченными стволами. Крупные животные погибли или бежали. У маленьких не было и шанса на спасение. Особенно сильно досталось почвенной фауне. Смертность среди них достигает 99%. А большинство уцелевших червей и насекомых погибнет в первые сутки после пожара: отсутствие воды и изменившийся химический состав почвы уничтожат их на клеточном уровне.

×
×

Но жизнь уже торопится занять свободное пространство: на ещё тёплые угли слетаются пирофилы. Это насекомые, в генах которых записано влечение к огню. Одни из них чувствительны к запаху гари, другие имеют инфракрасные сенсоры, ощущающие зарево за десятки километров. Короеды, усачи и златки стремятся отложить яйца в кору ослабленных и погибших деревьев. А жужелицы — отведать плоти пирофилов. Но обнаружить их практически невозможно. Численность насекомых станет внушительной лишь через годик-другой.

Намного заметней другие гости. Сразу за пирофилами на огонёк являются падальщики. На ближайшие несколько недель это их царство. Между деревьями бродят медведи, охочие до халявного мяса. Чёрные коршуны и другие склонные к поеданию падали птицы ищут небольшие тушки зверей. А остатки за ними подъедают мертвоеды и жуки-могильщики.

Год после пожара

На пожарище формируется уникальное пирофитное сообщество. Оно состоит из растений, устойчивых к действию огня. Их семена легко проросли в удобренной минералами почве, а цветы привлекли первых опылителей. Вместе с ними на выжженные пустоши проникли вредители растений, а также их защитники — пауки и хищные насекомые.

А вот крупных животных здесь почти не встретишь. Иногда олени и лоси заглянуть покушать травки. По их следу пройдёт волк. Птицы могут свить гнёзда в кронах уцелевших деревьев. Особо авантюрная бурозубка может поселиться на пожарище и попытаться прокормиться за счёт местных членистоногих. Но численность добычи низка, выжить ей будет непросто.

Пять лет после пожара

Растения-пирофиты постепенно замещаются нетребовательными к почве мхами и злаками. В первых прячутся тихоходки, клещи и личинки насекомых. А вторые так и манят тлю, долгоносиков и других любителей пожевать зерна. И не только среди насекомых. На импровизированном лугу селятся мыши-полёвки. А следом за ними появляются и первые маленькие хищники: сычики, ласки и норки.

Кроме того, образующееся сообщество становится раем для муравьёв. Видовое разнообразие этих насекомых выше, чем до пожара. Дело в том, что огонь уничтожил или привёл в упадок все муравейники доминирующих видов, и насекомые-аутсайдеры получили шанс проявить себя.

Пятьдесят лет после пожара

Молодой лес. Каждый уголок кишит жизнью. Белки скачут по стволам деревьев и прячутся от пролетающих мимо хищных птиц. Улитки неторопливо ползут по своим делам, а в лесной подстилке их караулят лягушки и жабы. Экосистема выглядит стабильной. Но всё же что-то тут не так. Там, где до пожарища был ельник, теперь растёт берёзовый или сосновый лес. Потому что экосистема ещё не восстановилась до конца.

Всё дело в сукцессии. Так экологи называют процесс восстановления экосистемы через последовательную смену сообществ. И для хвойных сообществ сукцессия занимает длительное время — 100-150 лет. В таком случае финальная форма леса как бы развивается заново. От самой простой к самой сложной.

Сто лет после пожара

Куда ни кинь взгляд, везде могучие ели и сосны. Воздух пахнет смолой. Сложно представить, что здесь бушевало пламя. Но последствия пожара всё ещё можно найти, если знать, где искать. Популяции почвенных животных и бактерий, чудом выживших в кошмаре вековой давности, сильно потеряли в генетическом разнообразии. С другой стороны, среди них распространились новые мутации и особенности.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: в мире   интересно   лес   пожар   пожарище   природа   факты   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
16k
Kostick 54 минуты назад
это же Бианки "Война в лесу".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
127k
parallax 47 минут назад
Это естественные пожары бывают раз в столетия. Но человек увеличил их число в разы и старая надёжная схема возрождения леса, давно не работает.
О сплошных вырубках леса, умолчу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Dobriy drug

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1016600



Другие посты автора
Популярное
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 3 декабря
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 3 декабря
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 6 декабря
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 6 декабря
Набирающие популярность
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Лучшие экранизации Джорджа Оруэлла
Лучшие экранизации Джорджа Оруэлла
Ох уж эти задачки
Ох уж эти задачки
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Идеальный подарок

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#в мире#интересное#кино#забавно#авто аварии#история#Москва#Разное
#автомобили#животные#люди#Прикол#аварии#позитив#США#подборка#Мемы#соцсети
#автомир#интересно#Юмор#фильм#ДТП#факты#Автовсячина#собака#Ynews#СССР
Ох уж эти задачки Ох уж эти задачки Чертово городище: стена или чудо природы? Чертово городище: стена или чудо природы? Как выглядит кипарис, которому более 5 тысяч лет Как выглядит кипарис, которому более 5 тысяч лет Вот так фикусы, или Убийцы в мире растений Вот так фикусы, или Убийцы в мире растений Антарктический клыкач: прожорливый альфа-хищник, в чьих жилах течёт антифриз Антарктический клыкач: прожорливый альфа-хищник, в чьих жилах течёт антифриз Печальная действительность: 12 фотографий Нигерии, показывающих исчезающие леса Печальная действительность: 12 фотографий Нигерии, показывающих исчезающие леса

На что жалуетесь?

Вернуться