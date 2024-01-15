Нефтяные пираты Нигерии

Африканскую страну Нигерию с полным правом можно назвать рекордсменом континента. Первая в Африке и шестая в мире по населению. По уровню ВВП — лидер. Город Лагос — самый большой мегаполис материка. Ну и, конечно, нефть — главное богатство Нигерии, ее "золотая жила" и одновременно содержание шприца, на игле из которого давно и прочно "сидит" эта страна.
Нефть для Нигерии — это самый настоящий наркотик, который парадоксальным образом и обогащает, и убивает страну. Ведь по уровню жизни, по благосостоянию жителей Нигерия — одна из беднейших стран Африки. Более 70% ее населения живет за чертой бедности. Ну а если у народа нет средств и возможностей заработать себе на жизнь, они начинают бунтовать. Или грабить государство, превращаясь в пиратов. В случае Нигерии — в нефтяных пиратов.
Природа и нефть
Находясь на западе Африки, Нигерия является обладателем уникальной экосистемы — дельты реки Нигер, которая расположилась на площади 70 000 квадратных километров. Острова мангрового леса здесь перемежаются с бесчисленными протоками и рукавами, веером разлетающимися по равнинной местности. Болота, тропические заросли, тяжелый влажный воздух. Животные — крокодилы, гиппопотамы, маленькие обезьянки. Птицы — гуси, цапли, хищные орланы. И над этим всем стоит в зените огромное желтое солнце.
Но когда оно заходит за горизонт, то темное нигерийское небо над дельтой реки начинает мерцать от огней многочисленных нефтяных вышек. Устье Нигера — это крупнейший на континенте нефтеносный район, "золотая делянка" страны и ее огромная головная боль. Ибо эта территория давно уже живет по своим пиратским законам. Вольные корсары Нигерии не грабят суда и караваны, у них другие цели. Официальные — освобождение дельты Нигера от иностранных компаний и национализация всех нефтяных промыслов. Неофициальная — обычный грабеж, похищения людей, воровство нефти и нелегальная ее добыча.
Еще в конце прошлого века Нигерия провела приватизацию своих нефтяных промыслов. В страну пришли транснациональные корпорации — Shell, Mobil, Elf, которые начали вкладывать гигантские средства в добычу. Однако все те налоги и взносы, которые они вливали в экономику страны, оседали в карманах очень маленькой элитной прослойки. Большинство же населения как были бедными, так ими и остались. Рядом с ними по трубам текло "черное золото". Текло и утекало из страны. План действий был очевидным — прекратить разбазаривание национальных богатств.
Необъявленная война
Сказано — сделано. В дельте Нигера, начиная с 2006 года, оформилось движение за освобождение реки. За таким вроде бы невинным названием скрывались настоящие боевые действия, которые мятежники развернули против нефтяных компаний. Они похищали их сотрудников и требовали за них гигантские выкупы. Нападали на нефтяные скважины и поджигали их. Взрывали нефтепроводы и даже атаковали танкеры, перевозившие сырье. Постепенно самый нефтеносный район страны превратился в самый криминогенный. Примеру пиратов последовали простые жители, живущие на мангровых болотах. Нелегальные врезки в нефтепроводы стали настолько часты, что в конечную точку на перерабатывающие заводы и портовые терминалы просто перестала приходить нефть. Вся она струйками, струями и фонтанами разливалась по бочкам, ведрам и даже банкам, которые использовало местное население. Сворованную таким образом сырую нефть они продавали посредникам по цене не больше 3 долларов за баррель. А дальше по цепочке "черное золото" поступало теневым магнатам, которые сбывали его в те страны, что закрывали глаза на происхождение сырья.
Ну а что же компании? Поначалу они объявили войну пиратам, заручившись поддержкой правительства Нигерии и ее армии. Но размах воровства оказался настолько велик, что все нефтяные трубы нужно было окружать плотной цепью вооруженных людей. Что только не делали Shell и Mobil, чтобы обезопасить свой промысел — и огораживали скважины кольцом укреплений, и патрулировали трубопроводы вертолетами, и ставили заборы. Они даже вкладывали немалые средства в гуманитарные проекты с целью улучшения жизни тех нигерийцев, что жили в дельте реки, чтобы они перестали воровать. Тщетно. Вертолеты падали, подорванные выстрелами из ПЗРК, заборы сносили, нефтяные скважины взрывали, а гуманитарная помощь оседала в столице, не доходя до места.
На армию надежды было мало — зачастую командиры действовали заодно с пиратами. А многочисленные военные перевороты в стране и вовсе поставили крест на охране промыслов. Война за нефть оказалась проиграна. Поняв это, западные компании стали сворачивать свой бизнес. Нет, они не ушли совсем, но существенно сократили добычу, сосредоточившись на тех месторождениях, которые можно было без ущерба для себя охранять.
Чёрный ад в черной стране
А брошенные скважины перешли в руки нефтяных пиратов. И теперь там творится сущий беспредел. Нефть качают самыми первобытными способами. Кто-то продает ее, за неимением емкостей просто наливая до края в лодки. Кто-то кустарно перерабатывает в ужасного качества бензин, который сбывает на нелегальном рынке. Удивительно: самый крупный экспортер нефти, Нигерия испытывает топливный голод и вынуждена ввозить в страну нефтепродукты.
Из-за отсутствия технологий нефть часто горит, разливается по дельте, смешивается с грязью, превращая природу вокруг в какой-то апокалиптический пейзаж. Чернота, пожары, дым — вот типичный вид дельты Нигера. Какие тут гиппопотамы и цапли — все живое просто убежало из этих мест, а растительность погибла под жирной масляной пленкой. Вообще мангры обладают исключительной способностью существовать и развиваться в соленой среде и на почвах, лишенных доступа кислорода. Но нефтяные разливы победили даже их. Нет теперь в дельте Нигера мангровых островов, есть лишь только черный корявый валежник. И так везде.
Сегодня Нигерия по самым скромным подсчетам теряет около четверти добываемой нефти. Вся она расходится ржавыми помятыми бочками и кургузыми канистрами по теневым нефтяным дельцам. Не сказать, что на воровство махнули рукой — в дельте Нигера периодически проходят самые настоящие войсковые операции с применением авиации. Но их целью являются хорошо укрепленные базы нефтяных пиратов. А на простых жителей, черпающих "черное золото" консервными банками, армейцам плевать. А те и рады, что их "бизнес" никому не мешает и продолжают кустарную добычу.
При всей кажущейся простоте, дело это крайне опасное. Одно неосторожное действие — и от спички или зажигалки загорается попутный газ, выходящий из скважин. От него тяжелыми черно-огненными сполохами занимается сама нефть. И вот уже полыхает целый район — горит лес, река и даже земля, пропитавшаяся насквозь маслянистой жидкостью. Никто такие пожары не тушит — они затухают сами собой. А потом на пепелищах власти обнаруживают обгорелые кости. Равнодушно фиксируют происшествие и поскорее убывают на катерах из этого преддверия ада на земле.
Если только захотеть...
Ну а что же нефтяные пираты? Живут и процветают, приспосабливаясь к новым условиям. Не так давно весь мир обсуждал наглые выходки сомалийских пиратов, которые захватывали огромные суда в западной части Индийского океана. Они требовали баснословные суммы в качестве выкупа, и получали их. А потом все злодеи резко куда-то пропали. Пиратов не стало. Причем, физически — их просто уничтожила одна частная военная кампания, нанятая богатым арабским шейхом, который терпел сильные убытки от действий морских разбойников.
Жаль вот на Нигерию не найдется свой богатый нефтяной шейх, который сможет положить конец анархии в дельте Нигера. Может быть, когда-нибудь появится воля, а вместе с ней и твердая рука, которая прекратит беспорядки и беззакония. Ну а пока этого не произошло, нефтяные разбойники так и будут вести войну, уничтожая, а не спасая дельту реки.
Источник:
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