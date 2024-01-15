Нефтяные пираты Нигерии

Еще в конце прошлого века Нигерия провела приватизацию своих нефтяных промыслов. В страну пришли транснациональные корпорации — Shell, Mobil, Elf, которые начали вкладывать гигантские средства в добычу. Однако все те налоги и взносы, которые они вливали в экономику страны, оседали в карманах очень маленькой элитной прослойки. Большинство же населения как были бедными, так ими и остались. Рядом с ними по трубам текло "черное золото". Текло и утекало из страны. План действий был очевидным — прекратить разбазаривание национальных богатств.

Необъявленная война

Сказано — сделано. В дельте Нигера, начиная с 2006 года, оформилось движение за освобождение реки. За таким вроде бы невинным названием скрывались настоящие боевые действия, которые мятежники развернули против нефтяных компаний. Они похищали их сотрудников и требовали за них гигантские выкупы. Нападали на нефтяные скважины и поджигали их. Взрывали нефтепроводы и даже атаковали танкеры, перевозившие сырье. Постепенно самый нефтеносный район страны превратился в самый криминогенный. Примеру пиратов последовали простые жители, живущие на мангровых болотах. Нелегальные врезки в нефтепроводы стали настолько часты, что в конечную точку на перерабатывающие заводы и портовые терминалы просто перестала приходить нефть. Вся она струйками, струями и фонтанами разливалась по бочкам, ведрам и даже банкам, которые использовало местное население. Сворованную таким образом сырую нефть они продавали посредникам по цене не больше 3 долларов за баррель. А дальше по цепочке "черное золото" поступало теневым магнатам, которые сбывали его в те страны, что закрывали глаза на происхождение сырья.