Дрожь Земли: 7 крупнейших землетрясений, которые переживало человечество

Этот природный катаклизм, случившийся 22 мая 1960 года, не стал самым масштабным по количеству жертв. Однако он вошел в историю как самое сильное землетрясение из когда-либо наблюдаемых на планете.

Моментная магнитуда достигла 9,5 по шкале Канамори (шкала логарифмическая, производная от шкалы Рихтера: т.е. рост на 1 пункт равен увеличению амплитуды в 10 раз и увеличению энергии в 32 раза).

Эпицентр колебаний находился в южной части Чили, недалеко от города Вальдивия. Толчки уничтожили 20% промышленного потенциала страны и оставили сотни тысяч человек без жилья.

Впрочем, наибольший ущерб нанесло последующее цунами. Высота волны достигла 10 метров и смыла в океан около 6 тысяч чилийцев, став основным фактором смертности. Волна также достигла берегов Японии, погубив еще 150 человек.

Землетрясение в Шэньси