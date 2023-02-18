Дрожь Земли: 7 крупнейших землетрясений, которые переживало человечество

Землетрясение в Турции 6 февраля 2023 года потрясло весь мир, уже став причиной гибели 40 тысяч человек. И, к сожалению, подобные происшествия случаются на планете регулярно. Эти подземные толчки в одночасье унесли сотни тысяч жизней. Подобно ядерному оружию, они стирали с лица земли целые города.
Великая Чилийская катастрофа
Этот природный катаклизм, случившийся 22 мая 1960 года, не стал самым масштабным по количеству жертв. Однако он вошел в историю как самое сильное землетрясение из когда-либо наблюдаемых на планете.
Моментная магнитуда достигла 9,5 по шкале Канамори (шкала логарифмическая, производная от шкалы Рихтера: т.е. рост на 1 пункт равен увеличению амплитуды в 10 раз и увеличению энергии в 32 раза).
Эпицентр колебаний находился в южной части Чили, недалеко от города Вальдивия. Толчки уничтожили 20% промышленного потенциала страны и оставили сотни тысяч человек без жилья.
Впрочем, наибольший ущерб нанесло последующее цунами. Высота волны достигла 10 метров и смыла в океан около 6 тысяч чилийцев, став основным фактором смертности. Волна также достигла берегов Японии, погубив еще 150 человек.
Землетрясение в Шэньси
События, развернувшиеся 23 января 1556 года, вероятно, рассматривались очевидцами как конец Света. По самым скромным оценкам, катаклизм стал причиной гибели 820 тысяч человек.
Подземные толчки прошлись по центру Китая, одному из наиболее густонаселенных районов Шэньси. Современные геологические исследования позволяют говорить о магнитуде в 7,9-8 баллов. Свидетели катаклизма сообщали о появлении 20-метровых провалов и трещин в рельефе, изменении русла рек и исчезновении некоторых холмов в результате колебаний.
Людей, живших на склонах холмов, засыпало оползнем. Дома, возведенные на рыхлых обводненных грунтах у реки Хуанхэ, просто провалились под землю. Толчки разразились в 5 часов утра, когда жители спали. Согласно письменным источникам, некоторые районы провинции потеряли до 60% населения.
Таншаньское землетрясение
Одно из самых трагичных происшествий XX века. Произошло оно тоже в Китае в 1976 году. Гипоцентр находился недалеко от города Таньшань и снес 90% построек. Толчки начались ночью и похоронили под завалами 242 тысячи человек.
По мнению шанхайских ученых, основной причиной разрушений стало отсутствие сейсмологической защиты зданий. Сила катаклизма достигла магнитуды 8,2.
Антиохийское землетрясение
Природная катастрофа 526 года. Разразилась в византийском городе Антиохия и задела сопредельные области в Сирии.
Главным фактором смертности стал начавшийся пожар, который уничтожил большую часть города. По оценкам историков, в огне и неразберихе погибло 250 тысяч человек. Считается, мощность толчков могла достигать 9 баллов.
Подводное землетрясение в Индонезии
Об этой природной катастрофе почти никто не знает в России, хотя произошла она относительно недавно – в 2004 году. Вызванное подводными толчками цунами стало одним из самых смертоносных в истории.
Магнитуда землетрясения была сопоставима с чилийским. Количество высвободившейся энергии привело к тому, что изменилась скорость вращения Земли: сутки уменьшились на 3 микросекунды.
Образовавшаяся 15-метровая волна стала оказалась катастрофичной для жителей побережья Индийского океана. Индонезия, Шри-Ланка, Индия, Тайланд и некоторые другие страны в совокупности потеряли более 230 тысяч человек. Десятки тысяч пропали без вести.
Халебское землетрясение
Ещё одна историческая катастрофа, произошедшая в 1138 году в сирийском Алеппо. Землетрясение достигло магнитуды 8 и погубило свыше 200 тысяч человек.
Этот многострадальный город раскинулся вдоль крупного геологического разлома. С глубокой древности Алеппо признавался одним из самых густонаселенных городов Востока. Он полностью восстановился только к XIX веку, но вновь был поражен землетрясением, потом чумой, а после холерой.
Землетрясение на Гаити
Случилось в 2010 году. Погубило 222 570 человек! Тропический рай находится в зоне контакта крупных литосферных плит, а потому толчки здесь фиксируются регулярно.
Последнее достигло магнитуды 7. Как это ни странно, к событию гаитяне оказались абсолютно не готовы. Жилые дома и государственные здания, построенные без сейсмической защиты, не оставили шансов своим жильцам на спасение.
Никому не пожелаешь оказаться в этих местах. То же самое сейчас переживают жители Турции и Сирии. Можно им только посочувствовать.
Источник:
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.Оно было куда сильнее Чилийского, да и жертв от 15 метрового цунами было больше чем в Чили в 1960.
Впрочем...