Антидепрессанты не нужны? Ученые выяснили, что уровень серотонина не влияет на развитие депрессии

Что не удивительно, очередное не имеющее практического применения исследование провели ученые из Туманного Альбиона. Быть может, у этого "открытия" и будет полезное применение, но пока, если вы страдаете от психических расстройств и врач вам прописал препараты содержащие серотонин, не отказывайтесь от них.