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Антидепрессанты не нужны? Ученые выяснили, что уровень серотонина не влияет на развитие депрессии

Антидепрессанты не нужны? Ученые выяснили, что уровень серотонина не влияет на развитие депрессии

Автор:
22 июля 2022 22:43
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Серотонин   болезнь   депрессия   здоровые   интересно   исследование   психиатры   ученые   
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Очередное исследование, которое "перевернет" ваш мир. Психиатры из университетского колледжа Лондона пришли к выводу, что существующая серотониновая теория развития депрессии не состоятельна.

Англичане проанализировали ход депрессии и выяснили, что при возникновении заболевания не всегда наблюдается снижение уровня "гормона счастья"в организме человека. Такие выводы они сделали после изучения 17 масштабных метаанализов.

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Лечащие врачи при этом не спешат рекомендовать пациентам с депрессией отказываться от препаратов, повышающих серотонин. Хоть исследования и не признают прямой пользы от их применения, но антидепрессанты, которые содержат гормон счастья, могут каким-то образом влиять на улучшение психического состояния больных.

Что не удивительно, очередное не имеющее практического применения исследование провели ученые из Туманного Альбиона. Быть может, у этого "открытия" и будет полезное применение, но пока, если вы страдаете от психических расстройств и врач вам прописал препараты содержащие серотонин, не отказывайтесь от них.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Серотонин   болезнь   депрессия   здоровые   интересно   исследование   психиатры   ученые   
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3  комментария
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17k
Delhana Час назад
Ну типа кукуху в гнезде колесами не удержишь, это типа пытаться прибить ее к гнезду гвоздями чисто как вариант.
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2k
Autumn2015 6 минут назад
Знаю, что такое депрессия лично, очень важен самоконтроль и снижение накала эмоций, не дать себе пойти вразнос. Уже 20 лет живу в таком состоянии, сильные негативные эмоции - горечь, обида,гнев должны быть исключены по максимуму и тогда жизнь будет под контролем. И никакого алкоголя , это ловушка!
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23k
Мечислав Час назад
Одна из самых больших доказанных потерь серотонина в организме - это наркотики, так что бухайте или живите трезвым в мире полных фобий
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