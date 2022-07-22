Антидепрессанты не нужны? Ученые выяснили, что уровень серотонина не влияет на развитие депрессии

Очередное исследование, которое "перевернет" ваш мир. Психиатры из университетского колледжа Лондона пришли к выводу, что существующая серотониновая теория развития депрессии не состоятельна.
Англичане проанализировали ход депрессии и выяснили, что при возникновении заболевания не всегда наблюдается снижение уровня "гормона счастья"в организме человека. Такие выводы они сделали после изучения 17 масштабных метаанализов.
Лечащие врачи при этом не спешат рекомендовать пациентам с депрессией отказываться от препаратов, повышающих серотонин. Хоть исследования и не признают прямой пользы от их применения, но антидепрессанты, которые содержат гормон счастья, могут каким-то образом влиять на улучшение психического состояния больных.
Что не удивительно, очередное не имеющее практического применения исследование провели ученые из Туманного Альбиона. Быть может, у этого "открытия" и будет полезное применение, но пока, если вы страдаете от психических расстройств и врач вам прописал препараты содержащие серотонин, не отказывайтесь от них.
Источник:
АНТИФИШКИ
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