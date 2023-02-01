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Мужчинам точно понравится этот пост

Мужчинам точно понравится этот пост

Автор:
01 февраля 2023 22:50
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: здоровые   интересно   исследование   мужчины   рак   рак простаты   эякуляция   
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На Harvard Health опубликовали интересное исследование — генетики с разных частей земного шара доказали, что высокая частота эякуляции связана со снижением риска рака простаты.

Например, Гарвардское исследование собирало информацию аж с 1986 года, в нём все мужчины являются работниками здравоохранения, включая стоматологов, ветеринаров, офтальмологов и т. д.. В 1992 году 29 342 мужчины в возрасте от 46 до 81 года предоставили информацию сколько они эякулировали в молодом возрасте (включая половой акт и мастурбацию).

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В итоге получили интересные результаты — по сравнению с мужчинами, которые сообщали о 4-7 эякуляция в месяц, у мужчин, эякулирующих 21 или более раз в месяц, риск развития рака простаты на 31% меньше (если что, говорим вторым половинкам что это было медицински-обоснованный процесс). Результаты не изменялись даже после тщательной оценки разных факторов типа образа жизни.

Гарвардское исследование подтвердило Австралийское — там абсолютно такие же показатели у 2 338 мужчин. Единственное что дополнили: у мужчин, эякулирующих ~5 - 7 раз в неделю, вероятность диагностирования рака простаты до 70 лет была ниже на 36%, чем у мужчин, которые занимались этим делом 2,3 раза в неделю.


Исследование не дает ответы почему в принципе появляется рак простаты, но оно открывает новые пути для изучения феномена.


Источник:

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Метки: здоровые   интересно   исследование   мужчины   рак   рак простаты   эякуляция   
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27k
Ego sum qui sum 2 часа назад
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4k
Babangdida 47 минут назад
Та-а-ак, а не включить ли услуги бабочкек в полис медстраховки, типа обязательная профилактика?
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5k
perekrestok Час назад
Так скоро публичные дома легализуют. И будут выдавать талоны на бесплатный секс. Исключительно в лечебных целях! А так конечно жаль что таких исследований не было в 80-е годы. Недоработали многие.
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6k
Дмитрий Час назад
Дак чё? Дрочить или как? И ещё? 2.3 это 2 целых 3 десятых раза? Это как? На пол шишки и всё?)))
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844
KE2646 2 часа назад
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95k
parallax 2 часа назад
Тогда евнухи и импотенты должны пачками умирать от рака простаты.


Есть статистика по евнухам?
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64k
doker 2 часа назад
Ага, теперь шантаж начнётся со стороны женщин - у жён запросы возрастут, а у шлюх - цены. Будут требовать за секс, как за лечение в платной клинике.
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6k
Allmaster 2 часа назад
Дрочи и не заболеешь?
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Александр Невский
Чтобы был результат, делай вот так вот
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