Мужчинам точно понравится этот пост

Гарвардское исследование подтвердило Австралийское — там абсолютно такие же показатели у 2 338 мужчин. Единственное что дополнили: у мужчин, эякулирующих ~5 - 7 раз в неделю, вероятность диагностирования рака простаты до 70 лет была ниже на 36%, чем у мужчин, которые занимались этим делом 2,3 раза в неделю.

Исследование не дает ответы почему в принципе появляется рак простаты, но оно открывает новые пути для изучения феномена.