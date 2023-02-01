Мужчинам точно понравится этот пост

На Harvard Health опубликовали интересное исследование — генетики с разных частей земного шара доказали, что высокая частота эякуляции связана со снижением риска рака простаты.
Например, Гарвардское исследование собирало информацию аж с 1986 года, в нём все мужчины являются работниками здравоохранения, включая стоматологов, ветеринаров, офтальмологов и т. д.. В 1992 году 29 342 мужчины в возрасте от 46 до 81 года предоставили информацию сколько они эякулировали в молодом возрасте (включая половой акт и мастурбацию).
В итоге получили интересные результаты — по сравнению с мужчинами, которые сообщали о 4-7 эякуляция в месяц, у мужчин, эякулирующих 21 или более раз в месяц, риск развития рака простаты на 31% меньше (если что, говорим вторым половинкам что это было медицински-обоснованный процесс). Результаты не изменялись даже после тщательной оценки разных факторов типа образа жизни.
Гарвардское исследование подтвердило Австралийское — там абсолютно такие же показатели у 2 338 мужчин. Единственное что дополнили: у мужчин, эякулирующих ~5 - 7 раз в неделю, вероятность диагностирования рака простаты до 70 лет была ниже на 36%, чем у мужчин, которые занимались этим делом 2,3 раза в неделю.
Исследование не дает ответы почему в принципе появляется рак простаты, но оно открывает новые пути для изучения феномена.
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Есть статистика по евнухам?