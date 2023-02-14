Люди стали чуть ближе к долголетию – крысы бьют рекорды по продолжительности жизни после омоложения органов

Есть такая симпатичная лабораторная крыса Сима. И примечательна она не только тем, что смогла выжить в адских условиях лаборатории, но еще и тем, что она – рекордсмен среди своего вида по продолжительности жизни. Хвостатой уже 47 месяцев, и секрет ее прост – ей вливали концентрированную плазму сородичей.
Более того, у Симы вообще нет проблем со здоровьем. А вливать плазму ей могут какую угодно – при этом отмечается, что биологические часы «как будто заводятся заново». Плазма крови, взятая у молодого донора, хорошо влияет на печень, сердце, гипотоламус и кровь, а стареющие ткани как будто начинают работать в прежнем режиме.
Примечательно, что плазму могут брать хоть у свиней, хоть у коров, хоть у овец, хоть у людей, При этом плазмы должно быть столько же, сколько у получателя в принципе есть в теле. А перед тем: как влить драгоценную жижу в организм, ее очищают от тромбоцитов и концентрируют.
Вообще, исследование проводили для 16 грызунов, половине из которых ввели концентрированную плазму, а другой половине – физраствор. В итоге первые прожили до 47 месяцев, тогда как те, кто получали пустышку, дожили максимум до 38.
Симе уже почти четыре года, и она – действительно рекордсмен. Убивать ее никто не будет, и кажется, ей уже самой интересно, сколько она протянет. Авторы же исследования говорят, что оно направлено прежде всего на комфортную старость человека – избавить пожилых людей от боли и омолодить их организмы, чтобы вместо бесконечных врачей старики могли делать то, чего действительно хотят.
Впрочем, на живых людях это пока никак не проверяли, но планируют. А в случае успеха безопасное омоложение, отмечают они, может стать доступным уже в ближайшие десятилетия.
Источник:
- Ученые выяснили, когда у человека появляется вкус и запах
- Сколько можно пить алкоголя, чтобы принести пользу организму
- Антидепрессанты не нужны? Ученые выяснили, что уровень серотонина не влияет на развитие депрессии
- Психологи выяснили, почему люди смотрят фильмы для взрослых
- Подводный вулкан Тонга переплюную Царь-бомбу
Типа концентрированный физраствор + чего-то там? А пациент не сдохнет?
ведь государствам придется нести на своих плечах всю эту кучу внезапно образовавшихся долгожителей