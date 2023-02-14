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Люди стали чуть ближе к долголетию – крысы бьют рекорды по продолжительности жизни после омоложения органов

Люди стали чуть ближе к долголетию – крысы бьют рекорды по продолжительности жизни после омоложения органов

Автор:
14 февраля 2023 22:55
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: долголетие   интересно   исследование   крыса   лекарства   ученые   эксперимент   
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Есть такая симпатичная лабораторная крыса Сима. И примечательна она не только тем, что смогла выжить в адских условиях лаборатории, но еще и тем, что она – рекордсмен среди своего вида по продолжительности жизни. Хвостатой уже 47 месяцев, и секрет ее прост – ей вливали концентрированную плазму сородичей.

Более того, у Симы вообще нет проблем со здоровьем. А вливать плазму ей могут какую угодно – при этом отмечается, что биологические часы «как будто заводятся заново». Плазма крови, взятая у молодого донора, хорошо влияет на печень, сердце, гипотоламус и кровь, а стареющие ткани как будто начинают работать в прежнем режиме.

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Примечательно, что плазму могут брать хоть у свиней, хоть у коров, хоть у овец, хоть у людей, При этом плазмы должно быть столько же, сколько у получателя в принципе есть в теле. А перед тем: как влить драгоценную жижу в организм, ее очищают от тромбоцитов и концентрируют.

Вообще, исследование проводили для 16 грызунов, половине из которых ввели концентрированную плазму, а другой половине – физраствор. В итоге первые прожили до 47 месяцев, тогда как те, кто получали пустышку, дожили максимум до 38.

Симе уже почти четыре года, и она – действительно рекордсмен. Убивать ее никто не будет, и кажется, ей уже самой интересно, сколько она протянет. Авторы же исследования говорят, что оно направлено прежде всего на комфортную старость человека – избавить пожилых людей от боли и омолодить их организмы, чтобы вместо бесконечных врачей старики могли делать то, чего действительно хотят.

Впрочем, на живых людях это пока никак не проверяли, но планируют. А в случае успеха безопасное омоложение, отмечают они, может стать доступным уже в ближайшие десятилетия.

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Метки: долголетие   интересно   исследование   крыса   лекарства   ученые   эксперимент   
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3  комментария
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8k
au3 52 минуты назад
"А перед тем: как влить драгоценную жижу в организм, ее очищают от тромбоцитов и концентрируют."

Типа концентрированный физраствор + чего-то там? А пациент не сдохнет?
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4k
Elmaestro Час назад
а что правительства думают об этом?
ведь государствам придется нести на своих плечах всю эту кучу внезапно образовавшихся долгожителей
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203
gh0st Elmaestro Час назад
Это для избранных. Для остальных пандемии с вакцинами. Или харакири (был тут пост про японцев)
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