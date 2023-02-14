Люди стали чуть ближе к долголетию – крысы бьют рекорды по продолжительности жизни после омоложения органов

Примечательно, что плазму могут брать хоть у свиней, хоть у коров, хоть у овец, хоть у людей, При этом плазмы должно быть столько же, сколько у получателя в принципе есть в теле. А перед тем: как влить драгоценную жижу в организм, ее очищают от тромбоцитов и концентрируют.

Вообще, исследование проводили для 16 грызунов, половине из которых ввели концентрированную плазму, а другой половине – физраствор. В итоге первые прожили до 47 месяцев, тогда как те, кто получали пустышку, дожили максимум до 38.