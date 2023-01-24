Берегите колени: чем опасны кроссовки Kangoo Jumps

Исследователи осмотрели 18 спортсменов, занимающихся кенгу-джампингом, и сделали 36 МРТ-снимков при помощи 3-теслового МРТ — по одному на каждое колено. У всех участников исследования отсутствовали какие-либо симптомы, связанные с коленями; также для участия в исследовании спортсмены должны были не менее полугода заниматься кенгу-джампингом как минимум трижды в неделю по часу в день.

Целью исследователей было сравнить результаты с аналогичными снимками контрольной группы, которая состояла из 20 добровольцев того же возраста, пола и веса, но не занимающихся активными видами спорта на регулярной основе. Два ортопеда и один рентгенолог независимо друг от друга оценили все изображения на наличие или отсутствие каких-либо аномалий.