Сколько можно пить алкоголя, чтобы принести пользу организму

Помните такую поговорку: хорошего понемножку? А еще говорят, что наши люди меры не знают. Многие это объясняют широтой души и просторами, хотя в этом ли на самом деле причина в некоторых вещах пагубной "безграничности" не ясно.
Взять к примеру алкоголь. У многих россиян с ним весьма нехорошие взаимоотношения. Многие злоупотребляют спиртным, переходя из разряда потребителей в людей с алкогольной зависимостью.
Но есть и хорошие новости, совсем завязывать с алкоголем не стоит. Команда ученых из Томского политехнического университета (ТПУ) выяснила, что небольшие дозы алкоголя могут улучшать здоровье. Ученые изучили влияние разных доз на организм человека, также учитывался регион проживания испытуемых. Томские специалисты изучили данные в период с 1990 по 2020 год из свыше 200 стран мира.
«Мы впервые так масштабно проанализировали данные по всему миру, представили не только однозначные риски употребления алкоголя, но и потенциально положительные механизмы», — рассказывает Евгений Плотников, один из авторов исследования.
Согласно результатам наблюдений отечественных специалистов, в малых дозах алкоголь выступает в качестве успокоительного, которое снимает нагрузку на сердце. При этом токсичные действия спирта никуда не деваются, но вред от него для организма меньше, чем польза для центральной нервной системы.
Но ученые подчеркивают, что речь идет именно про очень малые дозы, до одного «дринка» — это условная единица измерения, равная 10 граммам этанола. Превышение этой дозы грозит негативными последствиями.
Иными словами, когда врачи советуют бокал не крепкого алкоголя, то речь идет именно о бокале и именно о не крепком алкоголе.
Источник:
АНТИФИШКИ
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