Сколько можно пить алкоголя, чтобы принести пользу организму

Но ученые подчеркивают, что речь идет именно про очень малые дозы, до одного «дринка» — это условная единица измерения, равная 10 граммам этанола. Превышение этой дозы грозит негативными последствиями.

Иными словами, когда врачи советуют бокал не крепкого алкоголя, то речь идет именно о бокале и именно о не крепком алкоголе.