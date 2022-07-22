Известно, что у каждой пустыни есть начало и конец, но мало кто задумывался о её глубине.

Что находится под обширными песками, и насколько глубоко они уходят под землю?

Как образуются пустыни?

Все крупные пустыни расположены вблизи 30-го градуса как южной, так и северной широты. Подобное условие сложилось не случайно.

Любой ветер дует от менее нагретой поверхности к более нагретой. Не исключением являются ветра пассаты, дующие от 30-х широт к экватору. В центре северный пассат встречается с южным и, под их встречным давлением, воздух начинает подниматься к верху.

Учитывая, что пути пассатов в большей части пролегают над океанами, где они вбирают в себя испаряющуюся влагу, то весь этот пар начнет скапливаться над экватором. В конце концов, над регионом густеют тучи и на землю проливается ливневый дождь, возвращая всю накопленную ветрами воду обратно.