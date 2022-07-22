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Какова толщина слоя песка в пустынях?

Какова толщина слоя песка в пустынях?

Автор:
22 июля 2022 17:00
Метки: интересно   песок   пустыни   
1331
3

Пустыни — песчаные, каменистые, глинистые, солончаковые, занимают 14% от всей поверхности суши, а вместе с арктическими (ледниками) — все 20%.

Известно, что у каждой пустыни есть начало и конец, но мало кто задумывался о её глубине.

Что находится под обширными песками, и насколько глубоко они уходят под землю?


Как образуются пустыни?

Все крупные пустыни расположены вблизи 30-го градуса как южной, так и северной широты. Подобное условие сложилось не случайно.

Любой ветер дует от менее нагретой поверхности к более нагретой. Не исключением являются ветра пассаты, дующие от 30-х широт к экватору. В центре северный пассат встречается с южным и, под их встречным давлением, воздух начинает подниматься к верху.

Учитывая, что пути пассатов в большей части пролегают над океанами, где они вбирают в себя испаряющуюся влагу, то весь этот пар начнет скапливаться над экватором. В конце концов, над регионом густеют тучи и на землю проливается ливневый дождь, возвращая всю накопленную ветрами воду обратно.

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С этого момента опустевшие воздушные массы, ставшие сухими, выталкиваются новым восходящим воздухом к полюсам. Этот воздушный поток именуют антипассатом.

К 30-м широтам сухой воздух начнёт опускаться, нагреваясь на один градус каждые 100 метров вниз и становясь еще более сухим. В таком воздухе нет влаги, он не несет с собой облаков, а потому здесь почти никогда не бывает дождей.

Такая циркуляция воздуха сложилась сотни тысяч лет назад, что обусловило полное высушивание земли за это время. Сформировались пустыни.


Какова толщина пустыни?

Толщина песков величина не постоянная. В каждом регионе цифры отличаются и меняются в зависимости от территориальных ветров и перемещения песчаных дюн.


Тем не менее, известно, что средняя толщина песков пустыни Сахара составляет 150 метров, пустыни Гоби — 200 метров, Ливийской пустыни — 300 метров, пустыни Намиб — от 200 до 400 метров.

Непосредственно под песками располагается каменная поверхность.

Кроме того, недра под песками таят в себе огромные залежи разнообразных ресурсов. В той же Сахаре, на глубине от 150 до 500 метров обнаружен крупнейший в мире артезианский бассейн воды.

Недра пустыни Намиб богаты залежами алмазов, вольфрамовых и урановых руд, Аравийские пески — нефтью и газом и т.д.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: интересно   песок   пустыни   
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3  комментария
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2k
Григорий 2 часа назад
ну всё, хана пустыне! довыделывалась.
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3k
Сергей 17 минут назад
А когда-то на территории Сахары текли полноводные реки, были луга и леса...
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9k
Бритва 2 часа назад
вот и задел для терраформинга: взять всю эту толщу песка и сбросить на англию. И африке хорошо, и миру - польза.
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Настя Кузнецова
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https://www.legendapress.ru Истина, где-то рядом
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