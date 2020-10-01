Тайна появления «волшебных кругов» в африканской пустыне наконец разгадана

Согласно новому исследованию, загадочные круги в пустыне Намиб можно объяснить 70-летней теорией Алана Тьюринга.
Теория под названием «паттерн Тьюринга», созданная известным английским математиком, теперь используется для объяснения странных «волшебных кругов», образованных из травы в пустыне.
Волшебные круги — это круглые участки земли без растительности диаметром от 2 до 15 метров, окружённые кольцом сухой зелёной травы..
Впервые они были замечены в пустыне Намиб на юге Африки.
Учёные годами обсуждали, почему и как они образуются одинаковым образом по всему миру.
В прошлом было выдвинуто несколько теорий, в том числе в этом подозревали роющих термитов.
Впервые они были замечены в пустыне Намиб на юге Африки.
Учёные годами обсуждали, почему и как они образуются одинаковым образом по всему миру.
В прошлом было выдвинуто несколько теорий, в том числе в этом подозревали роющих термитов.
Однако одна группа учёных считает, что у них есть этому более правдоподобное объяснение.
«Существует сильный дисбаланс между теоретическими моделями растительности, их априорными предположениями и недостатком эмпирических доказательств того, что смоделированные процессы верны с экологической точки зрения», — написала в своей статье команда учёных под руководством эколога Стефана Гетцина (Stephan Getzin) из Гёттингенского университета.
«Существует сильный дисбаланс между теоретическими моделями растительности, их априорными предположениями и недостатком эмпирических доказательств того, что смоделированные процессы верны с экологической точки зрения», — написала в своей статье команда учёных под руководством эколога Стефана Гетцина (Stephan Getzin) из Гёттингенского университета.
Чтобы самостоятельно изучить «волшебные круги», команда исследователей вооружилась дронами и фотоаппаратами и отправилась в австралийскую пустыню.
В итоге они обнаружили, что «волшебные круги» сильнее проявляются среди пустынных трав, которые больше зависят от воды.
В итоге они обнаружили, что «волшебные круги» сильнее проявляются среди пустынных трав, которые больше зависят от воды.
Также они связали круги с «паттерном Тьюринга».
Это теория, согласно которой некоторые однородные системы, вроде пустынных трав, растущих в разных пустынях, могут дать начало стабильным образцам, когда их чем-то потревожить, например, отчаянной необходимостью искать воду.
Это может привести к образованию повторяющихся образцов.
«Интересно то, что травы активно создают свою собственную среду, образуя симметрично расположенные на расстоянии узоры, — сказал Гетцин. — Растительность получает выгоду от дополнительного стока воды, обеспечиваемого большими «волшебными кругами», благодаря этому засушливая экосистема сохраняет работоспособность даже в очень суровых засушливых условиях. Без самоорганизации трав эта область, скорее всего, превратилась бы в пустыню с преобладанием голой почвы.»
Это теория, согласно которой некоторые однородные системы, вроде пустынных трав, растущих в разных пустынях, могут дать начало стабильным образцам, когда их чем-то потревожить, например, отчаянной необходимостью искать воду.
Это может привести к образованию повторяющихся образцов.
«Интересно то, что травы активно создают свою собственную среду, образуя симметрично расположенные на расстоянии узоры, — сказал Гетцин. — Растительность получает выгоду от дополнительного стока воды, обеспечиваемого большими «волшебными кругами», благодаря этому засушливая экосистема сохраняет работоспособность даже в очень суровых засушливых условиях. Без самоорганизации трав эта область, скорее всего, превратилась бы в пустыню с преобладанием голой почвы.»
В будущем команда учёных планирует провести дополнительные изучения в полевых условиях, чтобы более детально исследовать структуру травы.
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