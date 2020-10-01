Тайна появления «волшебных кругов» в африканской пустыне наконец разгадана

Также они связали круги с «паттерном Тьюринга».



Это теория, согласно которой некоторые однородные системы, вроде пустынных трав, растущих в разных пустынях, могут дать начало стабильным образцам, когда их чем-то потревожить, например, отчаянной необходимостью искать воду.



Это может привести к образованию повторяющихся образцов.



«Интересно то, что травы активно создают свою собственную среду, образуя симметрично расположенные на расстоянии узоры, — сказал Гетцин. — Растительность получает выгоду от дополнительного стока воды, обеспечиваемого большими «волшебными кругами», благодаря этому засушливая экосистема сохраняет работоспособность даже в очень суровых засушливых условиях. Без самоорганизации трав эта область, скорее всего, превратилась бы в пустыню с преобладанием голой почвы.»