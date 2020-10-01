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Тайна появления «волшебных кругов» в африканской пустыне наконец разгадана

Тайна появления «волшебных кругов» в африканской пустыне наконец разгадана (6 фото)

Автор:
01 октября 2020 10:08
Сообщество : ФотоМир
Метки: интересно   исследование   круги   пустыня   факты   фото   
342
6
Согласно новому исследованию, загадочные круги в пустыне Намиб можно объяснить 70-летней теорией Алана Тьюринга.

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Метки: интересно   исследование   круги   пустыня   факты   фото   
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4  комментария
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1k
SSD 57 минут назад
Тайна появления «волшебных кругов» в африканской пустыне наконец разгадана
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11k
Corvus Corax 8 минут назад
Круги? Симметрично?
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24k
Fat Lynx 51 минуту назад
Я ничего не понял...
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237
Остап Ива́нович. 53 минуты назад
"попытка сохранить воду дикарей.. В пустыне зимой идет дождь.
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