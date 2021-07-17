Какая толщина у песка в пустыне?

Самые высокие дюны в Азии находятся в пустыне Гоби на территории автономного района Внутренняя Монголия. Они называются Бадайн-Джаран. Это сразу несколько песчаных исполинов, некоторые из которых достигают 500 метров в высоту.

Эти дюны знамениты не только своей высотой, но и звучанием. В этих краях распространено явление, которое называют поющими песками. Когда ветер сносит верхний слой песка из-за трения раздается низкий гудящий звук. Он раздаётся около минуты и по звучанию напоминает пролетающий самолёт.

Дюны Бадын-Джаран стоят на своих местах уже 20 тысяч лет, несмотря на сухость и ветер. Их фиксируют грунтовые воды, которые выходят на поверхность между ними. За тысячелетия эрозия проделала в них утесы и пещеры.





Дюны Сахары