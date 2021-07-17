Какая толщина у песка в пустыне?

Где же находятся самые высокие дюны и получится ли по ним прогуляться?
Песчаные дюны есть на каждом земном континенте, кроме Антарктиды. Эти исполины построил ветер, веками наносивший на них них песок. Песчаные горы защищают землю от ураганов и наводнений, служат средой обитания для пустынных животных. Как и любые горы, дюны отличаются друг от друга по размеру и структуре.
Мировой гигант
Самая высокая дюна в мире расположена в аргентинской провинции Катамарка и достигает 1230 метров в высоту. Это высота четырёх Эйфелевых башен. Этого песчаного гиганта называли Федерико Кирбус в честь журналиста, который его открыл и описал в своих статьях. Дюна является частью Болсона Фиамбалы — полукруглой песчаной долины, заполненной огромными песчаными холмами.
Белый холм
Вторая по величине дюна в мире называется Белый Холм. Она расположена в Перу недалеко от Наски. В высоту эта гора достигает 780 метров. Во времена инков это место считалось свящённым, и там совершались подношения.
Это одно из самых популярных мест для на сэндбординга в Перу. Чтобы съехать с этой дюны на доске, нужно три часа добираться до ее вершины. Но экстремальный спуск стоит потраченных усилий.
Азиатские великаны
Самые высокие дюны в Азии находятся в пустыне Гоби на территории автономного района Внутренняя Монголия. Они называются Бадайн-Джаран. Это сразу несколько песчаных исполинов, некоторые из которых достигают 500 метров в высоту.
Эти дюны знамениты не только своей высотой, но и звучанием. В этих краях распространено явление, которое называют поющими песками. Когда ветер сносит верхний слой песка из-за трения раздается низкий гудящий звук. Он раздаётся около минуты и по звучанию напоминает пролетающий самолёт.
Дюны Бадын-Джаран стоят на своих местах уже 20 тысяч лет, несмотря на сухость и ветер. Их фиксируют грунтовые воды, которые выходят на поверхность между ними. За тысячелетия эрозия проделала в них утесы и пещеры.
Дюны Сахары
Дюны самой большой пустыни мира в первую тройку высочайших в мире не входят. Но в Африке песчаные горы Сахары являются самыми высокими. Они расположены в алжирском Песчаном море Исауан-н-Тифернин. В высоту эти дюны могут достигать 400 метров.
Есть ли дюны в России?
В России тоже есть пустыни с песчаными дюнами. Самые высокие горы из песка находятся в Дагестане. Они называются Сарыкум и достигают 260 метров в высоту. Вторые по величине дюны России, расположенные в Калининградской области на Куршской косе и значительно ниже дагестанских. В высоту они достигают всего 64,5 метров. В их числе и самая высокая подвижная дюна Эфа.
Можно ли гулять по дюнам?
Прогулка по дюнам может казаться заманчивой, но посмотреть на большинство из них можно только со стороны. Это связано с тем, что под весом человеческого тела дюны могут разрушаться. Поэтому гулять в таких местах часто не разрешают или прокладывают специальные мостики для туристов.
Источник:
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