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Какая толщина у песка в пустыне?

Какая толщина у песка в пустыне? (6 фото)

Автор:
17 июля 2021 09:00
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   интересно   песок   пустыня   толщина песка   факты   фото   
262
6

Где же находятся самые высокие дюны и получится ли по ним прогуляться?

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Метки: в мире   интересно   песок   пустыня   толщина песка   факты   фото   
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1  комментарий
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Denis Полчаса назад
Ужасно осознавать, что автор не понимает разницы между высотой и толщиной.
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