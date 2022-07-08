Песочный аккумулятор — прорыв в сохранении зеленой энергии

На мировом рынке энергоресурсов сейчас творится настоящий ад. Цены на энергоносители непомерно растут, стоимость коммунальных услуг соответственно также.
Страны и компании ищут спасение в альтернативных источниках энергии, чтобы хоть как-то обеспечить себя дешевой энергией.
В Финляндии, например, разработали первый в мире песочный аккумулятор. Данное ноу-хау в энергетике призвано решить проблему таких видов добычи энергии, как ветряные мельницы и солнечные батареи, которые вырабатывают электричество при определенных погодных условиях и в конкретные сезон имеют максимальную эффективность.
Песочные аккумуляторы собирают большую часть энергии, которая вырабатывается на электростанции Ватаянкоски и сохраняют ее до начала отопительного сезона, когда уровень потребления энергоресурсов вырастает из-за необходимости обогрева жилых помещений.
Как утверждают разработчики такой технологии сбережения энергии, песок в огромных резервуарах объемом в 100 тонн нагревается до 500 градусов Цельсия и подогревает циркулирующий внутри камеры воздух при помощи теплообменника. Песок может быть нагретым до такой температуры на протяжении нескольких месяцев, так как он обладает высокой темплоемкостью.
При этом ученые не уточнили, какое количество домов могут обеспечить теплом такие аккумуляторы и сколько по времени они будут работать.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Так что есть гораздо проще, дешевле и эффективнее средства для того, что они там в статье написали. Но главный же вопрос в том, что зачем делать дешево, если можно сделать дорого? Государство платит! Ну а низкая эффективность это плата за дороговизну. Так что капитализм порешал.
ЕГЭ чтоли?