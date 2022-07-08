Песочный аккумулятор — прорыв в сохранении зеленой энергии

Как утверждают разработчики такой технологии сбережения энергии, песок в огромных резервуарах объемом в 100 тонн нагревается до 500 градусов Цельсия и подогревает циркулирующий внутри камеры воздух при помощи теплообменника. Песок может быть нагретым до такой температуры на протяжении нескольких месяцев, так как он обладает высокой темплоемкостью.