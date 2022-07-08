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Песочный аккумулятор — прорыв в сохранении зеленой энергии

Песочный аккумулятор — прорыв в сохранении зеленой энергии

Автор:
08 июля 2022 23:06
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: аккумулятор   зеленая энергия   изобретение   интересно   наука   песок   
1724
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На мировом рынке энергоресурсов сейчас творится настоящий ад. Цены на энергоносители непомерно растут, стоимость коммунальных услуг соответственно также.

Страны и компании ищут спасение в альтернативных источниках энергии, чтобы хоть как-то обеспечить себя дешевой энергией.

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В Финляндии, например, разработали первый в мире песочный аккумулятор. Данное ноу-хау в энергетике призвано решить проблему таких видов добычи энергии, как ветряные мельницы и солнечные батареи, которые вырабатывают электричество при определенных погодных условиях и в конкретные сезон имеют максимальную эффективность.

Песочные аккумуляторы собирают большую часть энергии, которая вырабатывается на электростанции Ватаянкоски и сохраняют ее до начала отопительного сезона, когда уровень потребления энергоресурсов вырастает из-за необходимости обогрева жилых помещений.

Как утверждают разработчики такой технологии сбережения энергии, песок в огромных резервуарах объемом в 100 тонн нагревается до 500 градусов Цельсия и подогревает циркулирующий внутри камеры воздух при помощи теплообменника. Песок может быть нагретым до такой температуры на протяжении нескольких месяцев, так как он обладает высокой темплоемкостью.

При этом ученые не уточнили, какое количество домов могут обеспечить теплом такие аккумуляторы и сколько по времени они будут работать.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: аккумулятор   зеленая энергия   изобретение   интересно   наука   песок   
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16  комментариев
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26k
Андрей Иванов Час назад
Давно подсчитано, что если покрыть всю поверхность суши солнечными батареями, то они выработают энергии меньше, чем сейчас генерируется. Аккумуляция энергии нагревом полная хня. КПД паровоза, например, 5%, а песок нагревать значительно сложнее воды
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8k
Ден 3 минуты назад
Очередной пшик, на фоне подорожания энергоресурсов. Будущее за атомной энергетикой.
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418
Cаня 6 минут назад
КПД - 10%?
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1k
Сергей Шляхтов 20 минут назад
Несколько лет назад общался с одним поклонником тепловых насосов из Казахстана. В общем что они делали, вскрывали землю, закладывали туда трубы. По этим трубам циркулировала жидкость и за счет охлаждения земли нагревала здания. Все замечательно, малые затраты и высокий КПД (то есть тратишь 1 Ватт, а получаешь 5 тепла, например, это свойство тепловых насосов). Но у них возникла проблема, что постепенно грунт охлаждался и уже работа этих насосов становилась не эффективной. Я предложил им летом запускать в реверсном режиме для охлаждения домов (и нагрева земли). Тут товарищ сник и сказал, что типа летом там мало кто пользуется и все такое.
Так что есть гораздо проще, дешевле и эффективнее средства для того, что они там в статье написали. Но главный же вопрос в том, что зачем делать дешево, если можно сделать дорого? Государство платит! Ну а низкая эффективность это плата за дороговизну. Так что капитализм порешал.
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2k
Пошляк Стебаныч Полчаса назад

ЕГЭ чтоли?
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14k
Александр 46 минут назад
Сами себе злобные Буратины, придумали проблему и теперь её решают.
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7k
Mowgley Z ⚔ 58 минут назад
Поясните, пожалуйста, финны впервые в мире изобрели обогреватель "ТеплЭко" или "Nobo"?
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9k
Barachek_Obachek Час назад
Это как горячий кирпич брать под одеялко
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15k
Александр Н. Час назад
Теплоемкость песка 880 Дж/(кг С) Теплоемкость воды в жидком состоянии 4200 Дж/(кг С), в газообразном (водяной пар) 2200 Дж/(кг С).
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Александр Невский
Чтобы был результат, делай вот так вот
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