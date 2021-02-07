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Как создаются песочные мандалы

Как создаются песочные мандалы (19 фото)

Автор:
07 февраля 2021 09:39
Сообщество : Как это сделано, как это работает, как это устроено
Метки: Мандалы   интересно   монахи   песок   песочные мандалы   тибет   фото   
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Если вы когда-нибудь слышали о песочной терапии, то будьте уверены, что тибетские монахи овладели этой практикой в совершенстве.
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Метки: Мандалы   интересно   монахи   песок   песочные мандалы   тибет   фото   
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