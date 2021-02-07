Как создаются песочные мандалы

Мандала даже лежит в основе древних индуистских алтарей и храмов: ее схему брали за основу во время строительства. Самая простая форма ― это квадрат, внутри которого круг, а в нем, в свою очередь, еще квадраты или круги. Но есть и более сложные мандалы, украшенные духовными узорами и древними символами. Современный рынок, кстати, предлагает нам погрузиться в это древнее искусство, преспокойно его «продавая»: сегодня полно раскрасок-мандал. Но мандалы не только рисуют и раскрашивают, их создают из дерева, теста, камня и даже песка. И настоящие специалисты по последним ― это тибетские монахи.