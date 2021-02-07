Как создаются песочные мандалы

Если вы когда-нибудь слышали о песочной терапии, то будьте уверены, что тибетские монахи овладели этой практикой в совершенстве.
Они часами создают невероятные мандалы из песка, похожие на цветные ковры, однако стены ими не украсишь: эти картины живут крайне мало, их практически сразу уничтожают.
Многообразие мандал
Фактически мандала ― это замкнутая геометрическая конструкция, которая имеет сакральное значение в восточных религиях. Она символизирует место обитания божеств, а в более широком смысле ― это модель нашей Вселенной.
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Мандала XIX века, в центре — богиня Праджняпарамита, а вокруг нее ― Будды Медицины. Бутан
Мандала даже лежит в основе древних индуистских алтарей и храмов: ее схему брали за основу во время строительства. Самая простая форма ― это квадрат, внутри которого круг, а в нем, в свою очередь, еще квадраты или круги. Но есть и более сложные мандалы, украшенные духовными узорами и древними символами. Современный рынок, кстати, предлагает нам погрузиться в это древнее искусство, преспокойно его «продавая»: сегодня полно раскрасок-мандал. Но мандалы не только рисуют и раскрашивают, их создают из дерева, теста, камня и даже песка. И настоящие специалисты по последним ― это тибетские монахи.
Искусство песочных картин от монахов Тибета
В тибетском искусстве мандалы принято выкладывать из цветного песка. Эта духовная практика получила название dul-tson-kyil-khor, над одной картиной монахи могут работать несколько недель. Предлагаем понаблюдать за этим умиротворяющим действием.
Практику начинают с церемонии открытия: монахи поют мантры, играют на барабанах и флейтах.
Практику начинают с церемонии открытия: монахи поют мантры, играют на барабанах и флейтах.
Оно состоит из длинной тончайшей воронки и металлического стержня, которым аккуратно постукивают по воронке.
Интересно, что раньше монахи использовали не песок, а мелкий щебень с добавлением драгоценных камней.
Несмотря на то, что над одной картиной работают несколько недель, ее практически сразу разрушают.
И то, что всего несколько дней назад было изящным рисунком, отвозят на берег реки, тем самым возвращая все в природу.
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