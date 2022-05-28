Как выглядит самое одинокое почтовое отделение в мире

Идея открыть почту в глубине пустыни пришла в голову госпоже Чжан (Ms. Zhang). Как-то она услышала, что среди песков больше чем треть века пустует здание — бывшая почта. Когда-то отделение относилось к China Post, но, когда появились другие средства связи, такие как телефон и интернет, здание было заброшено и обветшало. И у Чжан появилось большое желание восстановить этот отдаленный уголок посреди пустыни.

Сначала Чжан хотела построить здание в ближайшем городе, а затем привезти его в пустыню. Однако эту идею было невозможно реализовать: протащить десять километров от трассы даже маленькое здание по пескам практически невозможно. В итоге почтовое отделение перестроили прямо на месте посреди пустыни, справившись примерно за двадцать дней. Затем дело оставалось за малым — зарегистрировать участок в China Post.