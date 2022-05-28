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Как выглядит самое одинокое почтовое отделение в мире

Как выглядит самое одинокое почтовое отделение в мире

Автор:
28 мая 2022 08:55
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   интересно   песок   почта   почтовое отделение   факты   фото   
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Километры вокруг — лишь песок, а посреди него — одинокое крохотное здание, однако именно отсюда каждый месяц отправляются тысячи писем и открыток с пожеланиями удачи и добрыми словами поддержки. Так кто же отправляет все эти письма?

Это почтовое отделение называется пустынным, и оно по праву считается самым одиноким почтовым отделением планеты. Маленькое здание с зеленой крышей находится в десяти километрах от трассы, и посетителей здесь не бывает. И это неудивительно: вряд ли сюда отважатся отправиться туристы, ведь в песках можно заблудится. Однако письма отсюда уходят почти ежедневно.

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Идея открыть почту в глубине пустыни пришла в голову госпоже Чжан (Ms. Zhang). Как-то она услышала, что среди песков больше чем треть века пустует здание — бывшая почта. Когда-то отделение относилось к China Post, но, когда появились другие средства связи, такие как телефон и интернет, здание было заброшено и обветшало. И у Чжан появилось большое желание восстановить этот отдаленный уголок посреди пустыни.

Сначала Чжан хотела построить здание в ближайшем городе, а затем привезти его в пустыню. Однако эту идею было невозможно реализовать: протащить десять километров от трассы даже маленькое здание по пескам практически невозможно. В итоге почтовое отделение перестроили прямо на месте посреди пустыни, справившись примерно за двадцать дней. Затем дело оставалось за малым — зарегистрировать участок в China Post.

Вскоре почтовый пункт в пустыне заработал, и, на удивление, настолько активно, что Чжан даже пришлось взять помощников. Только в декабре прошлого года отсюда ушло около 20 тысяч писем. Так кто же их пишет?

Конечно, сюда никто не приезжал, да и это не обязательно в век информационных технологий и интернета: Чжан принимает онлайн-заявки. Люди просят отправить открытки из самого отдаленного почтового отделения своим близким, возлюбленным, детям. Часто таким образом поздравляют с праздниками своих родных. Чжан аккуратно составляет письма, и после того как их текст одобрил клиент, конверты грузятся в машину и доставляются на трассу. Отсюда их забирает почтовый грузовик, и они отправляются в разные уголки света.

Конечно, в основном письма из пустыни пишут сами китайцы, также часто поступают запросы из Австралии и Сингапура. А недавно Чжан запустила другой проект под названием Desert wishing bottle: ей пишут желания и просьбы, которые она упаковывает в маленькие бутылочки с песком и развешивает в почтовом отделении.

Желания совершенно разного характера, от банального «похудеть», до просьб к пустыне помочь с экзаменами в университете. Ну а в последнее время стало поступать множество желаний из Шанхая, и все они о том, чтобы пандемия поскорее закончилась.

А еще недалеко от почтового отделения есть небольшой оазис, однако он может исчезнуть, так как пустыня постепенно завоевывает территории. Поэтому Чжан с помощниками высаживает деревья, собирая на это пожертвования и называя эти деревья в честь спонсоров. Сажать и ухаживать за молодыми деревьями в пустыне очень сложно, однако у сотрудников почты есть важная цель — сделать этот оазис больше и превратить его в небольшой лес.

Ну а если вы вдруг захотите посетить самое отдаленное почтовое отделение в мире, то найти его удастся вот по этим координатам: 105.225 ° восточной долготы и 38.413 ° северной широты, а окружает его пустыня Тэнгэр в районе Внутренняя Монголия.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: в мире   интересно   песок   почта   почтовое отделение   факты   фото   
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