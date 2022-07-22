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В Москве женщины не поделили место на дороге и устроили бои без правил

В Москве женщины не поделили место на дороге и устроили бои без правил

Автор:
22 июля 2022 14:43
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   автоледи   бой   видео   дорога   драка   женщины   удушающий прием   
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Таскание за волосы, удушающие приёмы - в ход пошло всё.

В ЖК «Град Московский» автоледи поспорили кому первой выезжать, а кому пропускать, и решили разобраться на кулаках. В драке участвовало две дамы, а подруги пытались их растащить. Но без особого результата.

Одна из женщин была в такой ярости, что схватила соперницу за челюсть, почти как крокодила Данди. А та в ответ тягала её за волосы и пыталась провести болевой.

После визгов, уговоров и испорченных причёсок, дам всё же удалось урезонить и они разъехались по своим делам.

Женская езда - отчаянная и беспощадная.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Москва   автоледи   бой   видео   дорога   драка   женщины   удушающий прием   
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13  комментариев
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1k
Gleb_Skameikin 5 часов назад
автоледи- харе, а я тогда- автосэр? Водитель, все! Не умеешь себя вести за рулем- нафик с пляжа!
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16k
kotovski Полчаса назад
Ссылка youtu.be
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1k
Мурчелло 2 часа назад
Автору видео выговор.Кто победил нипанятна.
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741
Сергей Ковалев 4 часа назад
"если женщины дерутся, лучше в дело не встревать" - "Ханума"
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241
gvidon 4 часа назад
хабалки.
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2k
GROMOZEKA 4 часа назад
Это какой то холодец без правил
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10k
кот базилий 4 часа назад
Забавно, мать их за ногу...
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70k
Viktor 4 часа назад
Так бабы-негрилы всё время бьются там за окияном, но вы же белые, цивилизованные люди - позор!
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−29
Thomsen 4 часа назад
<схватила соперницу за челюсть, почти как крокодила Данди>

Шта??
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178
Лютый вам Бетховен Thomsen 3 часа назад
Видимо, в порядке слов запуталась: "схватила как Данди крокодила".
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610
Alex 5 часов назад
Тупые курицы
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August

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