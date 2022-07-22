В Москве женщины не поделили место на дороге и устроили бои без правил

В ЖК «Град Московский» автоледи поспорили кому первой выезжать, а кому пропускать, и решили разобраться на кулаках. В драке участвовало две дамы, а подруги пытались их растащить. Но без особого результата.

Одна из женщин была в такой ярости, что схватила соперницу за челюсть, почти как крокодила Данди. А та в ответ тягала её за волосы и пыталась провести болевой.

После визгов, уговоров и испорченных причёсок, дам всё же удалось урезонить и они разъехались по своим делам.

Женская езда - отчаянная и беспощадная.