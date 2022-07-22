В Москве женщины не поделили место на дороге и устроили бои без правил

Таскание за волосы, удушающие приёмы - в ход пошло всё.
В ЖК «Град Московский» автоледи поспорили кому первой выезжать, а кому пропускать, и решили разобраться на кулаках. В драке участвовало две дамы, а подруги пытались их растащить. Но без особого результата.
Одна из женщин была в такой ярости, что схватила соперницу за челюсть, почти как крокодила Данди. А та в ответ тягала её за волосы и пыталась провести болевой.
После визгов, уговоров и испорченных причёсок, дам всё же удалось урезонить и они разъехались по своим делам.
Женская езда - отчаянная и беспощадная.
Источник:
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- В столице выбрали новую «Мисс Москва-2022»
- Массовая межнациональная драка в Домодедове попала на видео
- "Нас послали - мы ответили": "мигранты", избившие мужчину в столичном метро, оказались не мигрантами
- В Москве двое пьяных приезжих избили полицейских
- «Что делаете? Я с ребенком!» Конфликт между кавказцами и отцом грозит перерасти в побоище
Шта??