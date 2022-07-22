Две советские актрисы, которые исчезли и никто не знает, что с ними

Самое последнее упоминание о Воилковой можно найти в 2010 году. Тогда она позвонила Владимиру Зельдину после программы "Жди меня" и рассказала, что с ней всё в порядке, она живет во Франции с мужем. У супруга актрисы своя компания по озвучиванию и переводу иностранных фильмов.

12 лет прошло и больше о Валентине Воилковой не слышно ничего.