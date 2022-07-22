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Две советские актрисы, которые исчезли и никто не знает, что с ними

Две советские актрисы, которые исчезли и никто не знает, что с ними

Автор:
22 июля 2022 15:00
Сообщество : RealFishki
Метки: Жизнь   СССР   биогарфия   интересное   советские актрисы   советское кино   
770
5
Люди пропадают, такова реальность. Известные люди тоже люди и их тоже можно потерять из виду, хотя им исчезнуть сложнее, всё-таки профессия такая - быть на виду.
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Источник:

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Метки: Жизнь   СССР   биогарфия   интересное   советские актрисы   советское кино   
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6  комментариев
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1k
Александр Голованов Час назад
И это все? А такой интригующий заголовок!
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7k
Mowgley Z ⚔ 9 минут назад
Спасибо за пересказ статей Википедии.
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6k
Алексей 14 минут назад
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21k
albedo 48 минут назад
С Воилковой все понятно - она из Ленкома и Марк Захаров был обеспокоен продвижением дочери и иных актрис не видел.
Так что Воилкова просто женщина, которая играла в Массовке театра.
Про вторую - ну смазливое личинки в молодости и больше ничего.
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