Две советские актрисы, которые исчезли и никто не знает, что с ними

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Люди пропадают, такова реальность. Известные люди тоже люди и их тоже можно потерять из виду, хотя им исчезнуть сложнее, всё-таки профессия такая - быть на виду.
Особенно непросто отыскать человека, если у него нет никаких социальных сетей и последние данные числятся пятилетним сроком и довольно-таки лаконично: "уехал в США", "перебрался в Европу", "перестал сниматься".
Валентина Воилкова
Её первой ролью стала фрейлина Оринтия ("Обыкновенное чудо"), а главной ролью стала Рита в "Покровских воротах". Да уж, завоевать такого ловеласа как Костик могла только уникальная женщина, которую воплотила Воилкова.
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Самое последнее упоминание о Воилковой можно найти в 2010 году. Тогда она позвонила Владимиру Зельдину после программы "Жди меня" и рассказала, что с ней всё в порядке, она живет во Франции с мужем. У супруга актрисы своя компания по озвучиванию и переводу иностранных фильмов.
12 лет прошло и больше о Валентине Воилковой не слышно ничего.
12 лет прошло и больше о Валентине Воилковой не слышно ничего.
Лариса Соловьёва
Вы наверняка вспомните Ирэн Адлер, единственную женщину, в которую был влюблён Шерлок Холмс. Василий Ливанов, который сыграл великого сыщика, говорил, что у Соловьёвой не было каких-то гениальных актёрских способностей, но она должна была стать больше иллюстрацией великой влюблённости Холмса, который обычно дистанцировался от женщин.
После съёмок в сериале про Холмса она ещё снималась, но роли её были незаметные и малозначительные.
После съёмок в сериале про Холмса она ещё снималась, но роли её были незаметные и малозначительные.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Так что Воилкова просто женщина, которая играла в Массовке театра.
Про вторую - ну смазливое личинки в молодости и больше ничего.