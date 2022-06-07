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Три дня в океане вплавь: Станислав Курилов

Три дня в океане вплавь: Станислав Курилов

Автор:
07 июня 2022 16:44
Сообщество : Исторические факты
Метки: Жизнь   Прошлое   СССР   интересное   океан   события   факты   
1097
10
13 декабря 1974 года советский океанолог совершил один из самых дерзких побегов из СССР: он прыгнул в воду с 12-метровой высоты и трое суток провёл в Тихом океане. Он не спал, у него не было еды и он преодолел 100 километров.
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Источник:

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Метки: Жизнь   Прошлое   СССР   интересное   океан   события   факты   
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11  комментариев
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1k
Мурчелло 5 часов назад
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Сергей Час назад
Кто-то на Фишках решил в очередной раз пофапать на этого сказочника?
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КУЗНЕЦ 2 часа назад
Мужик жизнью рискнул - повезло.
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15k
Вася 2 часа назад
"океанолог" блин.. Кусто ! Сенкевич ! вот кто из воды не вылазил и любили стихию больше жизни ! а этого никто и не знает, "мечтал" он, любитель максимум. Ну и канада и израиль в придачу, кудаж без них
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2k
Старичок 4 часа назад
был бы он реально невыездной, не видать ему круиза.
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Yus 5 часов назад
И какой смысл во всем этом? Единственное чем прославился, что сбежал?
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498
HalloFreeSpace 5 часов назад
Железный мужик ...
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7k
Борис Карабанов 5 часов назад
Неблагонадёжные, наверное? Неблаговидными могут быть поступки, но не родственники.
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