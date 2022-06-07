Три дня в океане вплавь: Станислав Курилов

Он говорил, что после этого у него пропал страх. Он больше не чувствовал себя связанным патриотическими обязательствами и просто не хотел мириться с тем, что "родившись на этой чудесной голубой планете", он был "пожизненно заперт в коммунистическом государстве ради каких-то глупых идей".

Станислав готовился тщательно: он оформил на работе отпуск и поехал из Ленинграда во Владивосток, куда уже не раз ездил по рабочим вопросам. Он занимался холодными обливаниями, обтираниями и тренировался. Его поступок не был спонтанным, он знал, на какой риск идёт:

"Я шел прощаться с друзьями, — писал Курилов в своей книге. – У меня был билет на пароход, но я не мог сказать им об этом. Я знал, что могу не вернуться, и мне хотелось еще раз увидеть их. Мне казалось, что, прощаясь, я приговариваю всех моих близких друзей к смерти. Мы посидели в последний раз втроём за бутылкой водки.

Тогда им было трудно предположить, что через пару недель к ним придет известие о том, что я пропал без вести у берегов Филиппин".