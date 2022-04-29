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Куда исчезла одна из самых красивых актрис СССР Лилита Озолиня

Куда исчезла одна из самых красивых актрис СССР Лилита Озолиня

Автор:
29 апреля 2022 16:24
Сообщество : RealFishki
Метки: Жизнь   СССР   актриса   биография   кино   советские актрисы   советские фильмы   съемки   
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Она стала популярной после фильма "Долгая дорога в дюнах", где она сыграла Марту - трогательную и одновременно очень сильную девушку.
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Источник:

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Метки: Жизнь   СССР   актриса   биография   кино   советские актрисы   советские фильмы   съемки   
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3  комментария
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2k
khvatich 3 часа назад
Любопытно, где служил пилот Арвид Озолиньш, если отказался сотрудничать с Красной армией?
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5k
VL Час назад
в высшей степени приятная женщина
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45k
Элек Мек 4 часа назад
Ей 74 года,отдыхает наверное.
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