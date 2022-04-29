Куда исчезла одна из самых красивых актрис СССР Лилита Озолиня

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Она стала популярной после фильма "Долгая дорога в дюнах", где она сыграла Марту - трогательную и одновременно очень сильную девушку.
Актриса свою долгую кинокарьеру успела сняться во множестве фильмов и сериалов, а также сыграть в большом количестве спектаклей. Её засыпали письмами влюблённые поклонники, её обожали миллионы. Но личная жизнь актрисы всегда хранилась в тайне, она не любила об этом рассказывать.
Лилита родилась в столице Латвии в 1947 году. Отец её был летчиком-испытателем. Его репрессировали и выслали вместе с семьёй в арестантскую поездку в Сибирь, во время которой насмерть замёрзла старшая дочь. Лилита тоже могла погибнуть, но мама на протяжении всего пути прижимала кроху к себе. Отец был расстрелян, когда девочке даже не было года. И только спустя восемь лет его посмертно реабилитировали (посмертно), и только спустя восемь лет мама и дочь смогли вернуться в Ригу.
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Мама Лилиты была очень красива и мечтала о карьере актрисы. Когда она была совсем юной, к ней на улице подошли работники местной киностудии и посоветовали уехать в Германию, поступить там на актёрское. Но мачеха не отпустила её.
Мама будущей звезды экрана работала помощником режиссёра и Лилита, можно сказать, исполнила мамину мечту: когда ей было всего 8 лет она записалась на кастинг в фильм "Эхо", на роль пастушки.
На роль Лилиту не утвердили, но она не хотела сдаваться. Она верила и знала, что её мечта сбудется. Мама всячески поддерживала дочь, учила её актёрскому мастерству, делилась секретами профессии. При Рижской киностудии была студия актёрского мастерства, а пока училась, то постоянно ходила на кастинги, играла в местном театре. Ну а по окончании обучения, Лилита поступила в Латвийскую консерваторию, на актёрское отделение.
Мама будущей звезды экрана работала помощником режиссёра и Лилита, можно сказать, исполнила мамину мечту: когда ей было всего 8 лет она записалась на кастинг в фильм "Эхо", на роль пастушки.
На роль Лилиту не утвердили, но она не хотела сдаваться. Она верила и знала, что её мечта сбудется. Мама всячески поддерживала дочь, учила её актёрскому мастерству, делилась секретами профессии. При Рижской киностудии была студия актёрского мастерства, а пока училась, то постоянно ходила на кастинги, играла в местном театре. Ну а по окончании обучения, Лилита поступила в Латвийскую консерваторию, на актёрское отделение.
Дебют Озолини состоялся в фильме "Когда дождь и ветер стучат в окно", в тот момент она ещё только училась в студии актёрского мастерства.
Но популярность ей принесла действительно культовая картина "Долгая дорога в дюнах". Её Марта покорила миллионы зрителей, мужчины присылали ей тысячи писем, а женщины хотели быть на неё похожей: делали похожие прически, красились в блондинок, одевались также как Лилита.
"Фильм "Долгая дорога в дюнах" - это про всех нас. В роли Марты я искала не позитивные стороны героини, а ее слабые черты", — говорила Озолиня.
После выхода картины стал популярным не только внешний облик актрисы, но и имя её героини - Марта. В то время таким именем называли многих девочек.
Но популярность ей принесла действительно культовая картина "Долгая дорога в дюнах". Её Марта покорила миллионы зрителей, мужчины присылали ей тысячи писем, а женщины хотели быть на неё похожей: делали похожие прически, красились в блондинок, одевались также как Лилита.
"Фильм "Долгая дорога в дюнах" - это про всех нас. В роли Марты я искала не позитивные стороны героини, а ее слабые черты", — говорила Озолиня.
После выхода картины стал популярным не только внешний облик актрисы, но и имя её героини - Марта. В то время таким именем называли многих девочек.
Исполнительница главной роли получила госпремию СССР и милое прозвище - "латышское солнце". И конечно же массу предложений от режиссёров. Лилита, в числе прочего, снялась в таких интересных фильмах, как "Краткое наставление в любви", "Двойной капкан", "Личная жизнь Деда Мороза" и прочие. Актрисе было доступно любое амплуа, любой образ.
Последней ролью Озолини стал сериал "Билет до Риги", где её партнером стал обворожительный Ивар Калныньш. Были ещё проекты, в основном тоже латвийского производства, но там роли были не такие большие.
Интересным проектом в фильмографии актрисы стал русский сериал "Хранимые судьбой". В нем говорится о непростой жизни дома, где проживают ветераны кино, у которых хотят отнять здание. Здесь коллегами Лилиты стали Ольга Яковлева, Армен Джигарханян и другие, не менее известные актёры.
Последней ролью Озолини стал сериал "Билет до Риги", где её партнером стал обворожительный Ивар Калныньш. Были ещё проекты, в основном тоже латвийского производства, но там роли были не такие большие.
Интересным проектом в фильмографии актрисы стал русский сериал "Хранимые судьбой". В нем говорится о непростой жизни дома, где проживают ветераны кино, у которых хотят отнять здание. Здесь коллегами Лилиты стали Ольга Яковлева, Армен Джигарханян и другие, не менее известные актёры.
Озолиня никогда не любила делиться подробностями своей личной жизни, что, конечно же, ещё сильнее подогревало интерес к ней. Актриса никогда не была против интервью, но всегда предупреждала перед началом, что её семейная жизнь и остальная личная информация огласке не подлежат. Даже сегодня Лилита ни словом не обмолвилась о тех, кого она любила и кто любил её.
Многие поклонники уверены до сих пор, что она была в отношениях с кем-то из коллег по военной драме "Долгая дорога в дюнах". Но Лилита как и тогда, и сейчас продолжает утверждать, что никаких романов на съемочной площадке у неё не было и с коллегами её связывали только теплые дружеские отношения.
Многие поклонники уверены до сих пор, что она была в отношениях с кем-то из коллег по военной драме "Долгая дорога в дюнах". Но Лилита как и тогда, и сейчас продолжает утверждать, что никаких романов на съемочной площадке у неё не было и с коллегами её связывали только теплые дружеские отношения.
Но СМИ всё-таки удалось раскопать информацию, что Озолиня несколько раз состояла в браке, но кто были мужьями актрисы и о причинах развода никто понятия не имеет. Лилиита не допустила ни единого плохого слова в сторону своих бывших избранников.
У актрисы есть дочь, которую она назвала Лилиана, которая, кстати, не захотела связывать с кино свою жизнь и пошла в журналистику. Карьера её быстро пошла в гору и она довольно скоро стала директором латвийского отделения известного канала MTV. А потом и вовсе стала вести собственный бизнес.
Озолиня говорила: "Слава, признание, роли - это хорошо. Но главное для женщины - оставить после себя человека и воспитать его так, чтобы не было стыдно. Это я не раз повторяла и в этом после рождения дочери не разуверилась".
У актрисы есть дочь, которую она назвала Лилиана, которая, кстати, не захотела связывать с кино свою жизнь и пошла в журналистику. Карьера её быстро пошла в гору и она довольно скоро стала директором латвийского отделения известного канала MTV. А потом и вовсе стала вести собственный бизнес.
Озолиня говорила: "Слава, признание, роли - это хорошо. Но главное для женщины - оставить после себя человека и воспитать его так, чтобы не было стыдно. Это я не раз повторяла и в этом после рождения дочери не разуверилась".
Сейчас про Озолиню мало что слышно, она стала меньше сниматься, но окончательно с актёрской карьерой она не рассталась. В 2020 году она сыграла в эпизоде российско-латвийской картины "Цой".
Живёт она в Риге, где с 1996 года по сегодняшний день служит в театре "Dailes", а ещё выступает в театре русской драмы. Ей достаются интересные роли, Лилиту ценят, но по её собственным словам, зарплаты в театрах ей хватает только лишь на оплату счетов.
Она начала заниматься бизнесом: открыла свой салон красоты. Потом студию, где обучают искусству коммуникации детей и взрослых. В студии преподают искусство правильной речи, а также психологии личности, философским суждениям и любой там может окончить курсы по формированию своего образа. Развивать такую творческую студию помогает маме Лилиана.
Живёт она в Риге, где с 1996 года по сегодняшний день служит в театре "Dailes", а ещё выступает в театре русской драмы. Ей достаются интересные роли, Лилиту ценят, но по её собственным словам, зарплаты в театрах ей хватает только лишь на оплату счетов.
Она начала заниматься бизнесом: открыла свой салон красоты. Потом студию, где обучают искусству коммуникации детей и взрослых. В студии преподают искусство правильной речи, а также психологии личности, философским суждениям и любой там может окончить курсы по формированию своего образа. Развивать такую творческую студию помогает маме Лилиана.
"Ни о чем не жалею. Но, если сегодня можно было бы начать все заново, ни за что не пошла бы в актрисы", - признавалась Лилита. И добавила: "Я считаю, что актриса должна вовремя уйти, уйти именно тогда, когда все говорят, что уходить не надо".
Озолиня тщательно следит за своей внешностью и прекрасно выглядит в свои 74 года. Она обаятельна, стройна и красива. Лилита регулярно ходит в спортзал и фигура её не сильно поменялась с тех пор, как она сыграла в своём самом известном фильме "Долгая дорога в дюнах".
Озолиня тщательно следит за своей внешностью и прекрасно выглядит в свои 74 года. Она обаятельна, стройна и красива. Лилита регулярно ходит в спортзал и фигура её не сильно поменялась с тех пор, как она сыграла в своём самом известном фильме "Долгая дорога в дюнах".
Источник:
АНТИФИШКИ
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