Куда исчезла одна из самых красивых актрис СССР Лилита Озолиня

Озолиня никогда не любила делиться подробностями своей личной жизни, что, конечно же, ещё сильнее подогревало интерес к ней. Актриса никогда не была против интервью, но всегда предупреждала перед началом, что её семейная жизнь и остальная личная информация огласке не подлежат. Даже сегодня Лилита ни словом не обмолвилась о тех, кого она любила и кто любил её.

Многие поклонники уверены до сих пор, что она была в отношениях с кем-то из коллег по военной драме "Долгая дорога в дюнах". Но Лилита как и тогда, и сейчас продолжает утверждать, что никаких романов на съемочной площадке у неё не было и с коллегами её связывали только теплые дружеские отношения.