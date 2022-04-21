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Куда пропала с экранов невеста из фильма "Солдат Иван Бровкин"

Куда пропала с экранов невеста из фильма "Солдат Иван Бровкин" (8 фото)

Автор:
21 апреля 2022 15:39
Сообщество : RealFishki
Метки: Жизнь   Кино. актрисы   СССР   биография   интересное   советские актрисы   
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Дая Смирнова стала актрисой против родительской воле и первая же её роль принесла ей сумасшедшую известность и стала её визитной карточкой. Молодой актрисе прочили блестящее будущее.
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Источник:

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Метки: Жизнь   Кино. актрисы   СССР   биография   интересное   советские актрисы   
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1  комментарий
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magic32 18 минут назад
"За семь лет до начала Второй мировой войны." - она родидась в 1934 году, за семь лет до начала Великой Отечественной Войны
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