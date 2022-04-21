Куда пропала с экранов невеста из фильма "Солдат Иван Бровкин"

До 1978 года Дая Смирнова снималась в кино, но от случая к случаю. Может быть сыграл свою роль тот злосчастный капустник и она попала в списки "нежелательных" артисток. Но в тот момент Дая начала много писать: статьи для самых разных журналов и сценарии для телевидения.

И позже она будто бы просто разочаровалась в кино: на съёмки её звали редко, да и хороших сценариев будто бы не попадалось. И Смирнова приняла непростое решение отказаться от карьеры актрисы. Она долгие годы работала во вневедомственной охране в Москве. А в кино вернулась лишь в начале XXI века.