Куда пропала с экранов невеста из фильма "Солдат Иван Бровкин"

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Дая Смирнова стала актрисой против родительской воле и первая же её роль принесла ей сумасшедшую известность и стала её визитной карточкой. Молодой актрисе прочили блестящее будущее.
Дая появилась на свет в обычной киевской рабочей семье. За семь лет до начала Второй мировой войны. Родители девочки работали на заводе, мама была штамповщицей, а папа - механиком. Дая с самого детства мечтала стать актрисой, а вот родители ее были категорически против, они советовали дочери выбрать что-то более надёжное и попроще, вот хоть бы как у мамы. Но Дая ничего не хотела и слышать о заводе и решила идти своим путём.
После школы девушка решила поехать в Москву. Она не сомневалась, что сможет поступить во ВГИК с первого же раза. Дая волновалась страшно, однако смогла покорить комиссию своим талантом и стала учиться у Сергея Герасимова и Тамары Макаровой.
И вот, когда Смирнова была на первом курсе она решила вместе с однокурсницами посмотреть дипломный актёрского факультета. И на неё обратил внимание ассистент режиссёра Ивана Лукинского, который как раз искал актрису на роль невесты Ивана Бровкина в новом фильме. Для первокурсницы приглашение на пробы - это большая удача. После кастинга ей долго не звонили и она решила, что не прошла и летом уехала на каникулы в Киев.
И вот, когда Смирнова была на первом курсе она решила вместе с однокурсницами посмотреть дипломный актёрского факультета. И на неё обратил внимание ассистент режиссёра Ивана Лукинского, который как раз искал актрису на роль невесты Ивана Бровкина в новом фильме. Для первокурсницы приглашение на пробы - это большая удача. После кастинга ей долго не звонили и она решила, что не прошла и летом уехала на каникулы в Киев.
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Когда Дая вернулась в сентябре, то узнала, что утверждена на роль Любаши. И её институт также разрешил первокурснице участвовать в съёмках, что было не совсем стандартно. Дая снималась охотно и старалась делать всё, что от неё требовалось, даже поздней осенью снималась в лёгком платье, не жалуясь на холод и плохое самочувствие, когда, ожидаемо, сильно простыла.
Девушка сильно кашляла, у неё была высокая температура и она быстро поправилась благодаря Татьяне Пельтцер, которая играла маму главного героя. Она отпаивала её чаем с горячим молоком и мёдом, следила, чтобы девушка не пропускала приём лекарств.
Девушка сильно кашляла, у неё была высокая температура и она быстро поправилась благодаря Татьяне Пельтцер, которая играла маму главного героя. Она отпаивала её чаем с горячим молоком и мёдом, следила, чтобы девушка не пропускала приём лекарств.
После выхода "Солдата Ивана Бровкина" Дая Смирнова проснулась по-настоящему знаменитой. На неё начали охоту кастинг-директора и режиссёры, она много снималась, однако почему-то решилась перейти с актёрского на сценарный факультет. Смирнова была уверена, что писать сценарии для хороших фильмов - её призвание. Она легко влилась и поняла, какая же разная атмосфера царила на факультетах: сценаристы казались ей более искренними и свободными в своих высказываниях и мыслях.
И вот, к одному из капустников, в котором принимала участие Дая, придумали и показали скромную пародию на первых руководителей СССР, в том числе на Ленина и... на Сталина. Показывали только для своих, но нашёлся среди зрителей тот, который донёс на своих однокурсников. Скандал прогремел большой, о нем даже в Комсомолке писали. Авторов было шесть, среди них и Дая. И их мгновенно отчислили. А Даю обвиняли не только в крамольных шутках, но и в том, что она болеет звёздной болезнью.
Дая могла позволить себе критику в адрес руководства и когда её вызывали на комсомольские собрания, чтобы пристыдить надменное поведение студентки, то могла развернуться и уйти, сказав, что ей пора на съёмки. Результатом этого стало не только отчисление из института, но и исключение из комсомола. НО даже и после этого Дая не прекратила сниматься, её можно увидеть в массе фильмов 60-х. Она восстановилась потом в институте, только на заочном отделении.
До 1978 года Дая Смирнова снималась в кино, но от случая к случаю. Может быть сыграл свою роль тот злосчастный капустник и она попала в списки "нежелательных" артисток. Но в тот момент Дая начала много писать: статьи для самых разных журналов и сценарии для телевидения.
И позже она будто бы просто разочаровалась в кино: на съёмки её звали редко, да и хороших сценариев будто бы не попадалось. И Смирнова приняла непростое решение отказаться от карьеры актрисы. Она долгие годы работала во вневедомственной охране в Москве. А в кино вернулась лишь в начале XXI века.
И позже она будто бы просто разочаровалась в кино: на съёмки её звали редко, да и хороших сценариев будто бы не попадалось. И Смирнова приняла непростое решение отказаться от карьеры актрисы. Она долгие годы работала во вневедомственной охране в Москве. А в кино вернулась лишь в начале XXI века.
Источник:
АНТИФИШКИ
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