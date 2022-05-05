Что стало с актёрами, сыгравшими в фильме "Неуловимые мстители"

Она так крепко влюбилась в молодого певца Бориса Сандуленко, что она вышла замуж без раздумий, а в 1973 году стала мамой. "Помню, как увидел ее и сразу понял: "Да, наверное, это что-то нашенское". Много было всяких встреч, знакомств и всего на свете, но это неважно. Сейчас понимаю, что нежданно-негаданно и вот мы уже почти 50 лет вместе. Как один миг время пролетело".

Сын пары постоянно болел, они постоянно были у врачей, пытаясь спасти малыша, но все было напрасно - он умер ещё до своего совершеннолетия, что стало для Курдюковой огромным ударом. С тех пор её счастьем стала дочь Татьяна, которая также окунулась в творческую среду.