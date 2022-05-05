Что стало с актёрами, сыгравшими в фильме "Неуловимые мстители"

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Сценарист и прозаик Павел Бляхин в 1921 году написал повесть "Красные дьяволята". Героями повести стали подростки, которые сражались в Гражданской войне против Нестора Махно. "Дяволят" издали уже через несколько месяцев и они тут же стали популярными.
Тогда же была и первая экранизация, про которую уже мало кто помнит, у современного зрителя повесть ассоциируется только с фильмами про "Неуловимых мстителей". Эта лента Эдмонда Кеосаяна стала настоящей сенсацией и в 1967 году её увидели 50 млн зрителей.
Сейчас про фильм уже немного забыли, но многие всё ещё помнят истории "красных дьяволят". А как сложились судьбы тех, кто сыграл в картине?
Сейчас про фильм уже немного забыли, но многие всё ещё помнят истории "красных дьяволят". А как сложились судьбы тех, кто сыграл в картине?
Виктор Косых
В отличие от своих юных коллег он к моменту съёмок уже был актёром с опытом: с 13 лет мальчик снимался в кино, дебютировав в картине "Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещён". После "неуловимых" Виктор кинокарьеру не бросил и продолжал активно сниматься.
В 90-е в его жизни начался непростой период, когда ощутимо сократилось количество творческих предложений. Косых начал ездить по стране, устраивая фан-встречи с поклонниками. А в 1997 году произошла трагедия: он не справился с управлением и на полном ходу влетел в летнее кафе. Пострадали три человека. Один из них скончался. Косых был оправдан, выяснилось, что ДТП произошло из-за неисправности автомобиля.
В 90-е в его жизни начался непростой период, когда ощутимо сократилось количество творческих предложений. Косых начал ездить по стране, устраивая фан-встречи с поклонниками. А в 1997 году произошла трагедия: он не справился с управлением и на полном ходу влетел в летнее кафе. Пострадали три человека. Один из них скончался. Косых был оправдан, выяснилось, что ДТП произошло из-за неисправности автомобиля.
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Злой рок продолжал преследовать актёра: в 2009 и 2010 годах он снова оказался участником ДТП, получив в результате серьезные травмы. В 2011 году Виктор случайно упал на улице и у него начались серьёзные проблемы со здоровьем. Конечно же всё это вынудило его сократить творческую деятельность.
Тогда же, в 2011 году, в декабре, Виктор Косых скончался из-за сердечной недостаточности.
Тогда же, в 2011 году, в декабре, Виктор Косых скончался из-за сердечной недостаточности.
Валентина Курдюкова
На роль отважной Ксанки в компании "дьяволят" искали актрису определённого типажа, спортивной и иметь мальчишескую внешность. Валентина подходила просто идеально, а когда стало известно, что она с самого детства занималась спортивной гимнастикой и могла выполнять сложные трюки, то это стало однозначным "да".
Для Курдюковой роль "неуловимой" стала действительно прорывом: она сыграла в двух продолжениях картины, но дальше с кино завязала. Валентина с самого детства мечтала о цирке, правда через год учёбы в цирковом она оттуда ушла.
Для Курдюковой роль "неуловимой" стала действительно прорывом: она сыграла в двух продолжениях картины, но дальше с кино завязала. Валентина с самого детства мечтала о цирке, правда через год учёбы в цирковом она оттуда ушла.
Она так крепко влюбилась в молодого певца Бориса Сандуленко, что она вышла замуж без раздумий, а в 1973 году стала мамой. "Помню, как увидел ее и сразу понял: "Да, наверное, это что-то нашенское". Много было всяких встреч, знакомств и всего на свете, но это неважно. Сейчас понимаю, что нежданно-негаданно и вот мы уже почти 50 лет вместе. Как один миг время пролетело".
Сын пары постоянно болел, они постоянно были у врачей, пытаясь спасти малыша, но все было напрасно - он умер ещё до своего совершеннолетия, что стало для Курдюковой огромным ударом. С тех пор её счастьем стала дочь Татьяна, которая также окунулась в творческую среду.
Сын пары постоянно болел, они постоянно были у врачей, пытаясь спасти малыша, но все было напрасно - он умер ещё до своего совершеннолетия, что стало для Курдюковой огромным ударом. С тех пор её счастьем стала дочь Татьяна, которая также окунулась в творческую среду.
Михаил Метёлкин
Михаил активно снимался в середине 60-х. Сначала у него были небольшие роли в нескольких фильмах, но его Валерка Мещеряков в "неуловимых" сразу же снискал любовь зрителей.
Метёлкин уже тогда понимал, что хочет работать в кино, он продолжил сниматься и параллельно получал образование. Михаил успел побывать и фотокорреспондентом, и директором киногруппы, а со второй половины 80-х стал успешным режиссёром.
Метёлкин уже тогда понимал, что хочет работать в кино, он продолжил сниматься и параллельно получал образование. Михаил успел побывать и фотокорреспондентом, и директором киногруппы, а со второй половины 80-х стал успешным режиссёром.
Сейчас Михаил ведёт бизнес, хоть ему уже и за 70. Иногда он появляется на экранах, чтобы рассказать о фильме, который стал в его актёрской карьере самым успешным - "Неуловимые мстители".
Василий Васильев
Он сыграл Яшку-цыгана и родился в настоящем таборе. После того, как в СССР был принят закон об оседлости семья Василия обрела дом в Вязниках Владимирской области. У Васи было тринадцать братьев и сестёр, он с самого раннего детства знал, что такое нести за близких ответственность. В 12 лет мальчик пошёл работать на ткацкую фабрику.
В кино мальчик попал случайно - ассистент режиссёра случайно познакомился с ним и позвал в столицу на кастинг. Восемь тысяч подростков пытались получить роль Яшки, а повезло именно Васильеву.
В кино мальчик попал случайно - ассистент режиссёра случайно познакомился с ним и позвал в столицу на кастинг. Восемь тысяч подростков пытались получить роль Яшки, а повезло именно Васильеву.
На съёмках ему приходилось выполнять очень опасные трюки и эти риски были оправданны - картина стала культовой частично именно из-за трюковых сцен. На Васильева после выхода фильма вели осаду режиссёры и ассистенты, а он отказывался, не желая понижать планку. Вот так "Неуловимые мстители" и их продолжение стали единственным крупным успехом в кинокарьере актёра. Будучи ещё молодым, Василий полностью отдал себя театру, а сегодня заведует цыганским культурным центром в Твери.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Но интересно, сможем ли?
Ведь талантливых режиссеров у нас хватает, да и денег в казне тоже.
Только снимай...
Валентина Курдюкова в 1973 году стала мамой.