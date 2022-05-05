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Что стало с актёрами, сыгравшими в фильме "Неуловимые мстители"

Что стало с актёрами, сыгравшими в фильме "Неуловимые мстители"

Автор:
05 мая 2022 18:17
Сообщество : Кино
Метки: Жизнь   актеры   актрисы   биография   интересное   кино   советское кино   
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Сценарист и прозаик Павел Бляхин в 1921 году написал повесть "Красные дьяволята". Героями повести стали подростки, которые сражались в Гражданской войне против Нестора Махно. "Дяволят" издали уже через несколько месяцев и они тут же стали популярными.
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Источник:

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Метки: Жизнь   актеры   актрисы   биография   интересное   кино   советское кино   
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14  комментариев
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7k
hairov 7 часов назад
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957
Dimon 5 часов назад
На всех политических шоу говорят, что западный мир во главе с США играет в долгую, имеется ввиду насаждение в разных странах своих традиций и ценностей. Так и с Россией получается: сначала мы 20 лет все кинотеатры и ТВ каналы заполняем всяким западным ширпотребом и откровенной пошлятиной, возносим до небес всякое отребье, которому из казны платим миллионы и которое потом при намёке на опасность сваливает из страны и поливает г..ном своих поклонников. Теперь начинаем "очищение", но какой бл...ть ценой?!
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66k
Варакин Алексей 5 часов назад
Косых в в гавно пьяный был когда в кафе влетел. В то время была программа типа "Дорожного патруля", его на всю страну показали, как он наручниками к ограждению пристегнутый ,на камеру выдрипывался.А ГАИшник корреспонденту со смехом говорил,что он на его фильмах вырос.
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2k
Aleksandr M. 5 часов назад

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9k
MUZSER 5 часов назад
Мстители из 2-го "В"
Ссылка www.youtube.com
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3k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū 6 часов назад
Сегодня когда из кинотеатров ушли американские фильмы, появилась возможность заполнить их своими!
Но интересно, сможем ли?
Ведь талантливых режиссеров у нас хватает, да и денег в казне тоже.
Только снимай...
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2k
perekrestok 6 часов назад
Помню в школьные годы как вышел этот фильм! Просто бомба! А потом еще два фильма. Мне вот особенно запомнились моменты с Савелием Крамаровым: "А вдоль дороги мертвые с косами стоят. И тишина!"
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3k
Frank Borman 7 часов назад
Эпично-культовый советский истерн. Как в вестернах ковбои с кольтами гоняли индейцев, так и здесь большевики с наганами гоняли белых. А сколько малолетних советских фанов фанатели от этого блокбастера!
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1k
Ёжиха 7 часов назад
*Она так крепко влюбилась в молодого певца Бориса Сандуленко, что она вышла замуж без раздумий, а в 1993 году стала мамой.

Валентина Курдюкова в 1973 году стала мамой.
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32k
Korolev 8 часов назад
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