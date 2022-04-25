Красивые невесты советского кино

Зинаида предстала в роскошном казачьем свадебном наряде в фильме своего учителя Сергея Герасимова. Судьба её героини не сложилась, если можно так сказать, а вот для актриса, после выхода фильма, стала известна на всю страну.

Кириенко была влюблена в Герасимова ещё до съёмок, но призналась в своих чувствах только на площадке. Режиссёр отнёсся с пониманием к душевным терзаниям ученицы и деликатно посоветовал Зинаиде научиться владеть своими эмоциями.