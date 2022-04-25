Красивые невесты советского кино

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Миллионы поклонников мечтали оказаться с этими девушками у алтаря. Ну или точнее в управлении записи актов гражданского состояния, конечно же.
Первые красавицы советского кино были и так хороши, ну а в свадебных нарядах так совсем невыносимо прекрасны. Пишите в комментариях, какая на ваш взгляд самая красивая.
Зинаида Кириенко ("Тихий Дон")
Зинаида предстала в роскошном казачьем свадебном наряде в фильме своего учителя Сергея Герасимова. Судьба её героини не сложилась, если можно так сказать, а вот для актриса, после выхода фильма, стала известна на всю страну.
Кириенко была влюблена в Герасимова ещё до съёмок, но призналась в своих чувствах только на площадке. Режиссёр отнёсся с пониманием к душевным терзаниям ученицы и деликатно посоветовал Зинаиде научиться владеть своими эмоциями.
Кириенко была влюблена в Герасимова ещё до съёмок, но призналась в своих чувствах только на площадке. Режиссёр отнёсся с пониманием к душевным терзаниям ученицы и деликатно посоветовал Зинаиде научиться владеть своими эмоциями.
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Татьяна Самойлова ("Летят журавли")
В драме Михаила Калатозова героиня фильма Вероника выходила замуж. Актриса во время съёмок была больна туберкулёзом, однако это не помешало ей быть просто великолепной в подвенечном наряде. Её красоту оценили жюри Каннского фестиваля, где Самойлова получила приз как "Самая очаровательная актриса".
Наталья Кустинская ("Королевская регата")
Кустинскую часто сравнивали с Брижит Бардо. Французский журнал Candide включил её в десятку самых красивых современных актрис. Кустинская в жизни была замужем шесть раз, а на экране она была нереально красивой невестой Алёной в "Королевской регате". Возможно, потому что режиссёром картины был Юрий Чулюкин, первый муж Натальи, он смог снять свою жену особенно красиво.
Правда вскоре после выхода фильма актриса подала на развод, узнав об измене мужа, но это уже детали.
Правда вскоре после выхода фильма актриса подала на развод, узнав об измене мужа, но это уже детали.
Светлана Дружинина ("Дело было в Пенькове")
Станислав Ростоцкий не долго думал перед утверждением актрисы на роль Ларисы. Будущего экранного мужа подбирали уже под Дружинину. Ей пришлось на пробах целоваться с двенадцатью актерами, прежде чем туда пришёл Вячеслав Тихонов, которого в итоге утвердили на роль.
Интересный факт: чтобы стройная, с балетным прошлым, Дружинина больше походила на деревенскую девушку ей нужно было перестать держать осанку. В связи с этим ассистенты периодически слегка стукали палками бедную актрису по спине и ногам.
Интересный факт: чтобы стройная, с балетным прошлым, Дружинина больше походила на деревенскую девушку ей нужно было перестать держать осанку. В связи с этим ассистенты периодически слегка стукали палками бедную актрису по спине и ногам.
Анастасия Вертинская ("Анна Каренина")
В фильме режиссёра Александра Зархи Вертинская сыграла юную Кити Щербацкую, которая выходит замуж за преданного ей Левина. В картине была очень красивая церемония венчания, где Вертинская была в удивительно красивом наряде.
Галина Беляева ("Мой ласковый и нежный зверь")
Оленьку Скворцову в драме Эмиля Лотяну сыграла юная и красивая балерина Галина Беляева. После выхода фильма её называли русской Одри Хепбёрн и актрисе прочили большое будущее.
На съёмках у Галины и Эмиля начался роман и они поженились, как только ей исполнилось восемнадцать.
На съёмках у Галины и Эмиля начался роман и они поженились, как только ей исполнилось восемнадцать.
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