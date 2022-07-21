35 доказательств того, что дизайнерам незнакомо слово «уборка»

Дизайнеры — люди творческие, так что при создании продукта их в первую очередь заботит его внешний вид, и только потом функциональность. А уж позаботиться о том, чтобы его было легко (или вообще возможно) отмыть или почистить, тем более не входит в список их приоритетов. Так и рождаются вычурные раковины-осьминоги, пушистые стены и бесконечные пылесборники — проще говоря, вещи, созданные людьми, которым не придется их чистить.
4. "Раковина в доме, который я убираю. Выглядит супер, но чистить ее ужасно неудобно. А еще в ванной тканевые стены, которые очень сложно отмывать"
11. Стеклянная бутылочка для кормления младенцев викторианской эпохи. Такие бутылочки получили прозвище «бутылочки-убийцы» — они стали главной причиной младенческой смертности, поскольку их было очень трудно чистить, что делало их рассадниками бактерий
16. "Я в Вегасе, так как вчера был мой день рождения, а он всего в 6 часах езды от меня. А это потолок в отеле Белладжио"
32. "Выключатель света в туалете в местном кафе. Я уверен, что его очень сложно как следует продезинфицировать"
Источник: — переведено специально для fishki.net
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- 25 слэбов, которые поразят вас особой атмосферой интерьера
- Провальный и странный дизайн в гостиницах
- 30 примеров лестниц с ужасным дизайном
- 20 человек, которые повесили свой телевизор в стратосфере
- Самые неприличные предметы для украшения вашего быта
А вот "дизигнерам" главное-словить хайп, поскольку дизайнерских талантов у них нет, а попонтоваться очень хочется...
вот взять меня - я рисую дизайн сайта или приложения, если бы я был плохим дизайнером, я бы просто его рисовал, но так как я адекватный - я знаю как мой дизайн будет верстаться и возможности верстки и никогда например не изображаю каких то элементов которые будет проблематично верстать и при этом в сущности они либо не обязательны либо их можно изобразить по иному что бы они верстались органично
ну а большинство щеткой статической с тонким длинным ворсом вычищается