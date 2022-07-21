35 доказательств того, что дизайнерам незнакомо слово «уборка»

Дизайнеры — люди творческие, так что при создании продукта их в первую очередь заботит его внешний вид, и только потом функциональность. А уж позаботиться о том, чтобы его было легко (или вообще возможно) отмыть или почистить, тем более не входит в список их приоритетов. Так и рождаются вычурные раковины-осьминоги, пушистые стены и бесконечные пылесборники — проще говоря, вещи, созданные людьми, которым не придется их чистить.