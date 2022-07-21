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35 доказательств того, что дизайнерам незнакомо слово «уборка»

35 доказательств того, что дизайнерам незнакомо слово «уборка»

Автор:
21 июля 2022 17:19
Сообщество : Дизайн интерьера. Мебель
Метки: дизайн   забавно   интерьер   мебель   плохой дизайн   фотографии из соцсетей   
1577
36

Дизайнеры — люди творческие, так что при создании продукта их в первую очередь заботит его внешний вид, и только потом функциональность. А уж позаботиться о том, чтобы его было легко (или вообще возможно) отмыть или почистить, тем более не входит в список их приоритетов. Так и рождаются вычурные раковины-осьминоги, пушистые стены и бесконечные пылесборники — проще говоря, вещи, созданные людьми, которым не придется их чистить.

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11. Стеклянная бутылочка для кормления младенцев викторианской эпохи. Такие бутылочки получили прозвище «бутылочки-убийцы» — они стали главной причиной младенческой смертности, поскольку их было очень трудно чистить, что делало их рассадниками бактерий

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: дизайн   забавно   интерьер   мебель   плохой дизайн   фотографии из соцсетей   
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12  комментариев
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253
adssaf afasffdsga 3 часа назад
Комментарий к фото
Дезинфекции и уборка - две абсолютно разные вещи. Дезинфекция выполняется просто и плевать какой формы предмет - уф лампу направил и жди. Уборка - это пыль, грязь и прочее. Уборку делать сложнее.
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39k
Aleksandr 9 минут назад
Дизайнерам слово "уборка" известно.
А вот "дизигнерам" главное-словить хайп, поскольку дизайнерских талантов у них нет, а попонтоваться очень хочется...
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6k
soar Полчаса назад
Не знаю, как там с пауками, но акустика в помещении должна быть отличная.
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585
Антошка 48 минут назад
Елены Летучей на них нет!
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3k
Copycat 3 часа назад
Хорошо что не все дизайнера такие)
вот взять меня - я рисую дизайн сайта или приложения, если бы я был плохим дизайнером, я бы просто его рисовал, но так как я адекватный - я знаю как мой дизайн будет верстаться и возможности верстки и никогда например не изображаю каких то элементов которые будет проблематично верстать и при этом в сущности они либо не обязательны либо их можно изобразить по иному что бы они верстались органично
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497
Юстас Copycat 23 минуты назад
Это ты так о себе думаешь.. выдожи работы и "эксперты" быстро расскажут о тебе всю правду
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307
Lexx 3 часа назад
6. В Викторианскую эпоху скалярий не было. Их в Европу только 1909 году завезли.
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164k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 3 часа назад
мойка высокого давления
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10k
a_komolow 3 часа назад
Комментарий к фото
Проще спалить и новую повесить
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18k
Corvus Corax 3 часа назад
Комментарий к фото
Наоборот, от идиота-постера смысл ускользнул...
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