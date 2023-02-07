30 раз, когда дизайнеры всех передизайнили

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Казалось бы, всё просто — есть хороший дизайн, есть плохой дизайн. Но подождите! Вы забываете о третьей категории, расположившеймя на тонкой грани между уникальной эстетикой и чудовищным вкусом: "дизайнерский дизайн", как его называют на Reddit. Это когда дизайнеры дизайнерски передизайнивают свои дизайны, потому что не могут вовремя остановиться. Что, слишком много дизайна на одно предложение? А на этих фото его еще больше!
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16. Горка, которая тренирует способность быстро принимать решения. Замешкался и лишился будущих детей
28. Эта яма для костра и приставной столик одновременно... стоит только вывалить весь пепел на пол
Источник: — переведено специально для fishki.net
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