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30 раз, когда дизайнеры всех передизайнили

30 раз, когда дизайнеры всех передизайнили

Автор:
07 февраля 2023 09:30
Сообщество : Дизайн интерьера. Мебель
Метки: Юмор   дизайн   забавно   мебель   плохой дизайн   странный дизайн   
1660
31

Казалось бы, всё просто — есть хороший дизайн, есть плохой дизайн. Но подождите! Вы забываете о третьей категории, расположившеймя на тонкой грани между уникальной эстетикой и чудовищным вкусом: "дизайнерский дизайн", как его называют на Reddit. Это когда дизайнеры дизайнерски передизайнивают свои дизайны, потому что не могут вовремя остановиться. Что, слишком много дизайна на одно предложение? А на этих фото его еще больше!

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   дизайн   забавно   мебель   плохой дизайн   странный дизайн   
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9  комментариев
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8k
mbr Полчаса назад
Всё это дизайнерское говно великолепно до момента, пока им не начинаешь пользоваться.
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9k
Летучий Мыш 7 минут назад
Фрайбургский универ на солнце слепит, в пасмурную погоду- как черная дыра, фиг сфотографируешь. Здание-невидимка

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2k
Kom9ipa 13 минут назад
21. Куртка для Вассермана, спецзаказ, праздничная.
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64k
Татьяна Юсова 58 минут назад
Гениально!
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