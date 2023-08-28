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19 сомнительных дизайнерских изделий

19 сомнительных дизайнерских изделий

Автор:
28 августа 2023 09:23
Сообщество : Дизайн интерьера. Мебель
Метки: дизайн   идея   интерьер   мебель   предмет   странность   
1399
20

Без сомнения, оригинальная мебель преображает скучный интерьер. Вот только фантазия дизайнеров порой выходит за рамки разумного. Перед вами самые странные и провокационные предметы интерьера.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: дизайн   идея   интерьер   мебель   предмет   странность   
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7  комментариев
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29k
Ваня 2 часа назад
бочка-кровать - нормально, среди этого ужаса...
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8k
soar 18 минут назад
Комментарий к фото
Это на случай, если Макрон прилетит с Путиным в шахматы играть.
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24k
sssss3 19 минут назад
Комментарий к фото
Бочка такого размера крутая вещь, на даче под грецким орехом поставил-бы и спал там....
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388
Andrei 19 минут назад
Если шахматную доску использовать поперёк, то, на ней можно одновременно играть сразу несколько партий.
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59k
Александр 38 минут назад
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16k
Мистер Фикс 2 часа назад
Есть срецифичные вещи для всяких взрослых клубов
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Fuchsia

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