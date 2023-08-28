19 сомнительных дизайнерских изделий

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Без сомнения, оригинальная мебель преображает скучный интерьер. Вот только фантазия дизайнеров порой выходит за рамки разумного. Перед вами самые странные и провокационные предметы интерьера.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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