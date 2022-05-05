Самые неприличные предметы для украшения вашего быта

2075
20
Честно сказать - при просмотре подобных вещей, возникает желание сказать - вот мои деньги, дайте два. Может это и пошло, но так креативно и необычно, что хочется хоть чем-то таким украсить свой дом.
×
×
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Липкий креатив: 15 гениальных изменений обычной клейкой ленты
- 20 примеров необычной мебели, которую купят лишь креативные личности
- Эволюция IKEA: дизайнеры показали, как менялся стиль компании в течение 70 лет
- Эпоксидка и сумасшедшие вещи, которые можно сделать при ее участии
- 20 невероятных кроссовок, которые выглядят как монстры
Новости партнёров