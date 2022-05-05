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Самые неприличные предметы для украшения вашего быта

Самые неприличные предметы для украшения вашего быта

Автор:
05 мая 2022 23:52
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Фабрика идей   дизайн   интересное   интерьер   мебель   неприличное   смешное   
2075
20

Честно сказать - при просмотре подобных вещей, возникает желание сказать - вот мои деньги, дайте два. Может это и пошло, но так креативно и необычно, что хочется хоть чем-то таким украсить свой дом.

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Источник:

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Метки: Фабрика идей   дизайн   интересное   интерьер   мебель   неприличное   смешное   
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6  комментариев
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3k
salim777 2 часа назад
Ой, ну при наличии минимальной фантазии такого говна можно выдумать безмерное количество. Меня безмерно удивляют люди, покупающие подобное убожество. Поставить в доме какающую собаку... Ну такое себе.
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1k
Елена Захарова 37 минут назад
Какой занимательный столик на последнем фото)))
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10k
Roy Batty 43 минуты назад
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1k
Трям 2 часа назад
Хочу лампу с ногами и трусами, но чтоб в полный размер!
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25k
Андрей Иванов 3 часа назад
Не неприличные, а пошлые в основном
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4k
sedoisever 3 часа назад
Нет.
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