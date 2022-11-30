"Здесь русский дух, здесь Русью пахнет": 14 квартир с элементами славянского стиля

На самом деле славянский стиль это не только про Русь, к этому направлению относятся и белорусы, и поляки, и чехи, и моравы, и болгары, хорваты, и ещё множество северных народностей. Воплотить общую символику стиля в интерьере можно с учетом национальных особенностей.