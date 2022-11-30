"Здесь русский дух, здесь Русью пахнет": 14 квартир с элементами славянского стиля

Одно время был очень популярен стиль лофт, затем скандинавский, сейчас в моду вошли этнические элементы в интерьере. Мы собрали подборку со славянским стилем, который активно используют во время ремонта квартир и домов.
На самом деле славянский стиль это не только про Русь, к этому направлению относятся и белорусы, и поляки, и чехи, и моравы, и болгары, хорваты, и ещё множество северных народностей. Воплотить общую символику стиля в интерьере можно с учетом национальных особенностей.
Славянский стиль отличает обилие деревянных и натуральных элементов, стремление к простоте и добротности мебели, обилие натуральных материалов, без углов, острых деталей и колонн.
Не обязательно добавлять печь на кухню или камин, хотя это тоже отличительная особенность данного стиля, порой достаточно вышитых полотенец с руной или штор из натурального льна или хлопка с символикой и кантом.
Расписные прихватки, фартук, подушки на сидения стульев, деревянные панели на стенах под видом бревен, гарнитуры с дверцами без глянца, любые отделки, имитирующие фактуру дерева - все это составляющие детали стиля.
Очень популярен метод искусственного состаривания, когда мебели и другим элементам намеренно придают вид антиквариата.
Подойдут еще и декоративных панно из естественных материалов, украшенных массивными деревянными рамами, чучела животных и птиц.
Не только хохломой единой!
Подобные интерьеры очень уютные, домашние, от них веет теплом. Даже если нет камина.
Если очень хочется, то окунуться в атмосферу славянского стиля можно установив печь. Декоративную или оформить камин в виде печи.
Для этого обычно используют белый камень.
Печь на Руси была важным элементом быта и жизни в целом. В ней готовили, она и лечила, когда болели, и отдохнуть на ней можно, да и в целом вокруг всегда собиралась семья.
А вы бы хотели жить в таком интерьере?
Источник:
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