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"Здесь русский дух, здесь Русью пахнет": 14 квартир с элементами славянского стиля

"Здесь русский дух, здесь Русью пахнет": 14 квартир с элементами славянского стиля

Автор:
30 ноября 2022 11:12
Сообщество : Дизайн интерьера. Мебель
Метки: Примеры   дизайн   интерьер   мебель   на заметку   ремонт   славянский стиль   фото   
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Одно время был очень популярен стиль лофт, затем скандинавский, сейчас в моду вошли этнические элементы в интерьере. Мы собрали подборку со славянским стилем, который активно используют во время ремонта квартир и домов.


На самом деле славянский стиль это не только про Русь, к этому направлению относятся и белорусы, и поляки, и чехи, и моравы, и болгары, хорваты, и ещё множество северных народностей. Воплотить общую символику стиля в интерьере можно с учетом национальных особенностей.


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Славянский стиль отличает обилие деревянных и натуральных элементов, стремление к простоте и добротности мебели, обилие натуральных материалов, без углов, острых деталей и колонн.

Не обязательно добавлять печь на кухню или камин, хотя это тоже отличительная особенность данного стиля, порой достаточно вышитых полотенец с руной или штор из натурального льна или хлопка с символикой и кантом.

Расписные прихватки, фартук, подушки на сидения стульев, деревянные панели на стенах под видом бревен, гарнитуры с дверцами без глянца, любые отделки, имитирующие фактуру дерева - все это составляющие детали стиля.


Очень популярен метод искусственного состаривания, когда мебели и другим элементам намеренно придают вид антиквариата.

Подойдут еще и декоративных панно из естественных материалов, украшенных массивными деревянными рамами, чучела животных и птиц.

Не только хохломой единой!

Подобные интерьеры очень уютные, домашние, от них веет теплом. Даже если нет камина.

Если очень хочется, то окунуться в атмосферу славянского стиля можно установив печь. Декоративную или оформить камин в виде печи.

Для этого обычно используют белый камень.

Печь на Руси была важным элементом быта и жизни в целом. В ней готовили, она и лечила, когда болели, и отдохнуть на ней можно, да и в целом вокруг всегда собиралась семья.

А вы бы хотели жить в таком интерьере?

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Метки: Примеры   дизайн   интерьер   мебель   на заметку   ремонт   славянский стиль   фото   
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Борис Карабанов 11 минут назад
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Спелая кукурузинка

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