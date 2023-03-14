35 забавных предметов для украшения дома

Как только ваш дом начинает походить на глянцевую картинку из мебельного каталога, он теряет свое очарование. Самое время разбавить его забавным домашним декором! Но где взять вдохновение? К счастью, у некоторых пользователей сети — настоящий талант находить забавные штуки, и они не могут устоять перед искушением поделиться ими с миром.
2. "Какая-то дама украсила свою дверь в доме престарелых. Очень смешно!" [North Pole — Северный полюс, pole — шест для танцев]
5. "Все постоянно бьются головой, спускаясь по лестнице у меня дома, так что я повесил это в качестве предупреждения" [Duck — утка, Duck! — пригнись]
7. Вдохновляющий домашний декор: "Добро пожаловать! И проваливай", "Некоторое вдохновляющее д*рьмо", "Слава ❤️ Сатане"
9. "Мы убирались в доме, который сдаем, и обнаружили, что кто-то оставил это в ванной": "Покакал бы тут еще раз: приятная атмосфера, достаточно слоев в туалетной бумаге"
10. "Украсила дерево к октябрю": "Голова мужчины, который говорил женщинам больше улыбаться, RIP"
16. "Наш друг сегодня покупает свой первый дом, поэтому мы сговорились с его риелтором, чтобы это было первое, что он увидит на кухне после покупки"
19. "Родители выставили традиционные украшения. Я хотел посмотреть, как скоро они заметят, что я внес свою лепту"
23. "Только что переехал и купил этот знак… наконец-то чувствую себя как дома" [УХОДИ. Давай-давай, пошёл]
28. "Дочка не хотела, чтобы я снимал ее любимое украшение на Хэллоуин, так что пришлось импровизировать"
29. "Поскольку я теперь одинок и снимаю комнату в чужом доме, я решил, что это будет лучшим украшением" [В случае чуда разбить стекло]
31. "Я продолжаю переворачивать сову соседки вверх ногами, потому что это смешно. Ей вот не смешно"
34. "Решил сделать девушке сюрприз, повесив новую занавеску для душа, пока ее не было дома"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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