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35 забавных предметов для украшения дома

35 забавных предметов для украшения дома

Автор:
14 марта 2023 19:05
Сообщество : Дизайн интерьера. Мебель
Метки: Юмор   декор   дизайн   забавно   мебель   украшение дома   
1804
36

Как только ваш дом начинает походить на глянцевую картинку из мебельного каталога, он теряет свое очарование. Самое время разбавить его забавным домашним декором! Но где взять вдохновение? К счастью, у некоторых пользователей сети — настоящий талант находить забавные штуки, и они не могут устоять перед искушением поделиться ими с миром.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   декор   дизайн   забавно   мебель   украшение дома   
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4  комментария
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43k
turyst Час назад
Половины бояны, конечно...
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4k
Vasiliy Полчаса назад
22. "Живи, люби, лоботомия"
Однако...
Live -> Живи
Laugh -> Смейся
Lobotomy -> Лоботомия
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28k
Ego sum qui sum 39 минут назад
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12k
♚ Мрачный Жнец ♚ 43 минуты назад
Вас не з@e6alo постить одни и те же картинки?
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