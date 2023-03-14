35 забавных предметов для украшения дома

Как только ваш дом начинает походить на глянцевую картинку из мебельного каталога, он теряет свое очарование. Самое время разбавить его забавным домашним декором! Но где взять вдохновение? К счастью, у некоторых пользователей сети — настоящий талант находить забавные штуки, и они не могут устоять перед искушением поделиться ими с миром.