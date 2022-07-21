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Сообщество Удивительное рядом 378 постов • 58 подписчиков подписаться
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20 фотографий, от которых делается как-то не по себе

20 фотографий, от которых делается как-то не по себе

Автор:
21 июля 2022 14:39
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: creepy   вот это да!   и такое бывает   неожиданно   неприятно   неприятные ситуации   ничего себе   удивительное рядом   
1725
21
Мы уже привыкли ничему не удивляться, но Интернет продолжает подкидывать картинки, от которых глаза лезут на лоб. Люди рассказывают о том, что их бесит и раздражает, какими-то странными или неприятными моментами... потому что иногда нужно просто поделиться, а не носить в себе.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: creepy   вот это да!   и такое бывает   неожиданно   неприятно   неприятные ситуации   ничего себе   удивительное рядом   
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12  комментариев
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−150
Thomsen 2 часа назад
<13. "Выключатель света в моей комнате установлен вверх ногами">

Как он выживает в этом кошмаре???
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4k
bumtester 8 минут назад
мумифицированная мурена?
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6k
Zhora 23 минуты назад
Нужна пояснительная бригада. Что за бирка, и почему она так страшна ?

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360
Alexandr Mamleyev Zhora 5 минут назад
можно использовать как маячок слежения, в данном случае за автомобилем
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10k
Бендер Родригес 24 минуты назад
Последняя - дохлая мурена.
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18k
Жан Батист Эмануэль Зорг 47 минут назад

Насколько я понимаю, это Христос, спустившейся в Ад что бы выпустить от туда все грешные души после искупления.
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164
Sumrak58100 Час назад
Обмануть Бога с помощью тряпки на башке, это очень круто.
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301
Lexx 2 часа назад
9. Не как удлинитель, а как зарядник.
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1k
xannar 2 часа назад
"Ночник с Чужим внутри" - крутейшая штука, где такое купить?????
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454
Джонни xannar 48 минут назад
ночников уже нет, это были кастомные ограниченным тиражом.
Можно купить личинку отдельно и подсветку самому примастырить. Не реклама, ищется по слову: Facehugger
https://aliexpress.ru/item/1005002412765207.html?item_id=1005002412765207&sku_id=12000020567971693&spm=a2g0o.search.19.2.77a7252aX2Q3kghttps://aliexpress.ru/item/1005002412765207.html?item_id=1005002412765207&sku_id=12000020567971693&spm=a2g0o.search.19.2.77a7252aX2Q3kg
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423
vikism Доктор Джонс 42 минуты назад
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