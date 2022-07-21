20 фотографий, от которых делается как-то не по себе

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Мы уже привыкли ничему не удивляться, но Интернет продолжает подкидывать картинки, от которых глаза лезут на лоб. Люди рассказывают о том, что их бесит и раздражает, какими-то странными или неприятными моментами... потому что иногда нужно просто поделиться, а не носить в себе.
1. "Сосед соорудил общественную библиотеку. Прошлой ночью кто-то набросал в книжный шкаф перец чили и кошачий корм"
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3. "Я поставил забор, чтобы оградить себя от вороватого и невероятно любопытного соседа. После этого он установил камеру, чтобы иметь возможность заглянуть на мою территорию"
5. "Купили новый дом и выбрали место напротив ещё не построенной детской площадки, так как у нас маленькие дети. За счёт этого заплатили больше. Вот площадка, которую наконец построили"
7. "Прошлой ночью услышал стук, посмотрел в окно и... это снаружи, а не внутри. Я живу в двухэтажном доме на втором этаже. Под окном крыша над входной дверью"
11. "Бесит тот факт, что люди разводят таких собак, хотя они, вероятно, будут испытывать постоянную боль и иметь проблемы со здоровьем на всю жизнь"
14. "Увидел багаж без присмотра в аэропорту и сообщил об этом. Сказали, что это часть алкогольного отдела дьюти-фри"
17. "Люди едят традиционную французскую еду из ортоланской овсянки. Белая ткань на их головах предназначена для того, чтобы спрятать их грех, связанный с едой, от Бога"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: creepy вот это да! и такое бывает неожиданно неприятно неприятные ситуации ничего себе удивительное рядом
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Как он выживает в этом кошмаре???
Насколько я понимаю, это Христос, спустившейся в Ад что бы выпустить от туда все грешные души после искупления.
Можно купить личинку отдельно и подсветку самому примастырить. Не реклама, ищется по слову: Facehugger
https://aliexpress.ru/item/1005002412765207.html?item_id=1005002412765207&sku_id=12000020567971693&spm=a2g0o.search.19.2.77a7252aX2Q3kghttps://aliexpress.ru/item/1005002412765207.html?item_id=1005002412765207&sku_id=12000020567971693&spm=a2g0o.search.19.2.77a7252aX2Q3kg