20 фотографий, от которых делается как-то не по себе

Мы уже привыкли ничему не удивляться, но Интернет продолжает подкидывать картинки, от которых глаза лезут на лоб. Люди рассказывают о том, что их бесит и раздражает, какими-то странными или неприятными моментами... потому что иногда нужно просто поделиться, а не носить в себе.

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1. "Сосед соорудил общественную библиотеку. Прошлой ночью кто-то набросал в книжный шкаф перец чили и кошачий корм" 0 Источник:

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2. "Одолжил машину другу, и вот в каком виде он её вернул (я некурящий)" 0 Источник:

3. "Я поставил забор, чтобы оградить себя от вороватого и невероятно любопытного соседа. После этого он установил камеру, чтобы иметь возможность заглянуть на мою территорию" 0 Источник:

4. "2 года работы доставщиком на Amazon и вот что я получаю в качестве благодарности" 0 Источник:

5. "Купили новый дом и выбрали место напротив ещё не построенной детской площадки, так как у нас маленькие дети. За счёт этого заплатили больше. Вот площадка, которую наконец построили" 0 Источник:

6. "Места для экологичных "зелёных" автомобилей. Кто-то воспринял это буквально" 0 Источник:

7. "Прошлой ночью услышал стук, посмотрел в окно и... это снаружи, а не внутри. Я живу в двухэтажном доме на втором этаже. Под окном крыша над входной дверью" 0 Источник:

8. "Жена уверяет, что это нормально..." 0 Источник:

9. Моя 12-летняя двоюродная сестра использует свою PS5 в качестве удлинителя 0 Источник:

10. Опоздал на работу из-за незапланированного парада 0 Источник:

11. "Бесит тот факт, что люди разводят таких собак, хотя они, вероятно, будут испытывать постоянную боль и иметь проблемы со здоровьем на всю жизнь" 0 Источник:

12. "Свекровь подстригла моего сына без моего разрешения" 0 Источник:

13. "Выключатель света в моей комнате установлен вверх ногами" 0 Источник:

14. "Увидел багаж без присмотра в аэропорту и сообщил об этом. Сказали, что это часть алкогольного отдела дьюти-фри" 0 Источник:

15. "Моя подруга нашла на своей машине бирку Apple Air. Реально страшно" 0 Источник:

16. "Ночник с Чужим внутри" 0 Источник:

17. "Люди едят традиционную французскую еду из ортоланской овсянки. Белая ткань на их головах предназначена для того, чтобы спрятать их грех, связанный с едой, от Бога" 0 Источник:

18. "Нарядить эту кошку было плохой идеей" 0 Источник:

19. "В Ватикане" 0 Источник: