30 неожиданных находок

Наш мир полон неожиданностей. Те, кто этого еще не понял, просто не пробовали смотреть вокруг широко открытыми глазами, замечая все, что встретится на пути. А если попробовать, перед вами откроется масса удивительного!

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"Моя собака на прогулке нашла гигантскую кость" 0 Источник:

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"Сегодня мне на очки села идеальная снежинка" 0 Источник:

"Увидел на городской скамейке" 0 Источник: "Посвящается Хейдену Кейсу, которого всегда будет недоставать его семье и друзьям. Нет, он еще не умер. Он просто становится все более антисоциальным".

Геологи нашли камень, в разрезе в точности похожий на монстра Коржика из "Улицы Сезам" 0 Источник:

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Маленького чувака из ракушки на пляже Ханимун, Флорида, благополучно вернули в воду 0 Источник:

«Мне подарил дерево бонсай. Возле корней я нашла яйцо. Сегодня из него вылупился малыш» 0 Источник:

«Нашел этот гриб «Леди под вуалью» сегодня утром на прогулке в окрестностях Сеула» 0 Источник:

"Я нашел пиксельный лист" 0 Источник:

"Обнаружил у корней дерева маленькую дверцу" 0 Источник:

"В Греции под римской мозаикой нашли слой еще более древней римской мозаики" 0 Источник:

"Привезли гравий для доррожки. Среди гравия нашел россыпь аметистов" 0 Источник:

"У моей бабушки в конце 1940-х был ручной енот по кличке Смоки. Раньше это было семейной легендой, но теперь я нашел этому документальное подтверждение" 0 Источник:

"Нашел это в глухом лесу на охоте" 0 Источник:

"Нашла в лесу маленькую теплицу" 0 Источник:

"Сегодня утром нашла у себя в спальне спящего постояльца" 0 Источник:

"Нашел веселую гусеницу" 0 Источник:

"Обнаружили котят в кустах у дома" 0 Источник:

"У дедушки на чердаке нашел нераспакованную коробку с приставкой PC1" 0 Источник:

"Смотрите, фиолетовый гриб!" 0 Источник:

"В Техасе нашел древний след теропода" 0 Источник:

"Нашел глубоко в лесу чугунный котел" 0 Источник:

"Вот такое перо белоголового орлана я нашел сегодня утром!" 0 Источник:

Старые машины превратились в берег реки 0 Источник:

"При погружении у побережья Южной Каролины я нашел на дне океана зубы древней акулы - мегалодона" 0 Источник:

"В 1945 году моя прабабушка нацарапала свое имя на асфальте. Сегодня мы нашли эту надпись. Ей уже 93" 0 Источник:

"Нашел свою приставку 2000 года" 0 Источник:

"В 1980-е у мамы во время туристической прогулки украли кошелек. Сегодня нам позвонили и сказали, что его нашли в лесу" 0 Источник:

"Нашла в саду клубнику в форме цветка" 0 Источник:

"При строительстве нового "Макдоналдса" в Италии рабочие нашли древнюю римскую дорогу" 0 Источник: