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Сообщество Удивительное рядом 271 пост • 46 подписчиков подписаться
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30 неожиданных находок

30 неожиданных находок (32 фото)

Автор:
05 марта 2022 11:44
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: вот это да!   и такое бывает   находки   неожиданно   сюрпризы   удивительно   удивительное рядом   
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32
Наш мир полон неожиданностей. Те, кто этого еще не понял, просто не пробовали смотреть вокруг широко открытыми глазами, замечая все, что встретится на пути. А если попробовать, перед вами откроется масса удивительного!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: вот это да!   и такое бывает   находки   неожиданно   сюрпризы   удивительно   удивительное рядом   

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12  комментариев
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11k
Кыся 3 часа назад
Съел одну капсулу, теперь играю без приставки!
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20k
SolomonA 41 минуту назад

Он еще и съедобный!
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6k
a_komolow Час назад
Хрень полнейшая!
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11k
Атанас Раков 2 часа назад
А скелет на обочине древнеримского пути не заметили...
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1k
Дмитрий 2 часа назад
Автор, ты вообще никогда не видел асфальт, да?
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1k
vijilante 2 часа назад
Ну во , современные реалии : никто не восхищается старушкой с нацарапаной на асфальте надписью или котятками или хмырём нашедшим зуб мегалодона. Все тележат ап "колёсах" в картридже...
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8k
Hunson Abadeer 2 часа назад
кто то в картридже переправлял наркоту
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258
Copycat 4 часа назад
че за таблетки интересно нашел оригинальный пост человека друг которого его нашел https://www.reddit.com/r/pics/comments/p3s5f1/friend_bought_a_n64_game_found_this_inside/https://www.reddit.com/r/pics/comments/p3s5f1/friend_bought_a_n64_game_found_this_inside/ но там в коментах ни кто однозначно тоже ничего так и не сказал - кто то думает что это наркотики, кто то что сильные антидепресанты которые тоже используются как наркотики
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