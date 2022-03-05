30 неожиданных находок

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Наш мир полон неожиданностей. Те, кто этого еще не понял, просто не пробовали смотреть вокруг широко открытыми глазами, замечая все, что встретится на пути. А если попробовать, перед вами откроется масса удивительного!
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"Увидел на городской скамейке"
"Посвящается Хейдену Кейсу, которого всегда будет недоставать его семье и друзьям. Нет, он еще не умер. Он просто становится все более антисоциальным".
"У моей бабушки в конце 1940-х был ручной енот по кличке Смоки. Раньше это было семейной легендой, но теперь я нашел этому документальное подтверждение"
"При погружении у побережья Южной Каролины я нашел на дне океана зубы древней акулы - мегалодона"
"В 1945 году моя прабабушка нацарапала свое имя на асфальте. Сегодня мы нашли эту надпись. Ей уже 93"
"В 1980-е у мамы во время туристической прогулки украли кошелек. Сегодня нам позвонили и сказали, что его нашли в лесу"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Он еще и съедобный!