19 фактов и наблюдений, которые могут вас заинтересовать

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Оказывается, растения могут умереть от избытка никотина, а шрамы не потеют. Эти и другие интересные факты —в нашей подборке "Удивительное рядом".
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2. Некоторые дороги имеют уникальные ограничения скорости, например 26 миль/ч (около 42 км/ч)
5. Самая старая из ныне живущих собак — милый сукин сын по кличке Пебблз, живёт в США. Ему 22 года
9. Детали LEGO можно использовать по своему усмотрению. Вот этот "Тысячелетний сокол" построен из деталей от старых наборов
12. Баскетбольная площадка действительно может выйти из строя (если под ней лопнут водопроводные трубы)
15. Нет большего технического достижения, чем это. Слева старая флешка на 2 Гб, справа новая на 128 Гб
16. Есть табло, на которых номера рандомизируются, чтобы люди не могли следить за вашими руками
Источник: — переведено специально для fishki.net
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