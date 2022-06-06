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Сообщество Удивительное рядом 337 постов • 55 подписчиков подписаться
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19 фактов и наблюдений, которые могут вас заинтересовать

19 фактов и наблюдений, которые могут вас заинтересовать

Автор:
06 июня 2022 14:12
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: вот это да!   интересные факты   надо же   неожиданно   ничего себе   ну и ну   познавательно   факты   
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Оказывается, растения могут умереть от избытка никотина, а шрамы не потеют. Эти и другие интересные факты —в нашей подборке "Удивительное рядом".
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: вот это да!   интересные факты   надо же   неожиданно   ничего себе   ну и ну   познавательно   факты   
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4  комментария
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124k
DeOrio Час назад
Конструктор можно собирать как угодно? Нет, ну кто бы мог подумать.
А за пᴎдᴏрскᴎй флаг гореть тебе в гиене огненной!
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2k
Лёха 17 минут назад
Минусую за флаг [мат].
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83k
Павел 59 минут назад
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