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Сообщество Удивительное рядом 312 постов • 52 подписчика подписаться
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Гиганты, которые украшают мир

Гиганты, которые украшают мир

Автор:
28 апреля 2022 16:18
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: а вы видели?   большое   вот это да!   гиганты   и такое бывает   необычно   удивительно   удивительное рядом   
588
40
Хорошего должно быть много! И вот вам исчерпывающие доказательства.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: а вы видели?   большое   вот это да!   гиганты   и такое бывает   необычно   удивительно   удивительное рядом   
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7  комментариев
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5k
Shtoppi 41 минуту назад
<<Размер этой летучей мыши - 1 метр 64 сантиметра>>
Это вроде летающая лисица?
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20k
Serg2001 2 минуты назад
"Уличный торговец во Вьетнаме"... Ну, ну!... Расскажите это бабушке глухой в два часа ночи... Человек явно профессионально занимается своим туловищем. Невозможно добиться таких результатов, торгуя на улице (нужно соблюдать режим правильного питания, режим тренировок, сна и т.п.) И глупо заниматься уличной торговлей имея такие результаты. ИМХО.
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9k
Nero 12 минут назад
Паук не отбрасывает тени.
Грубый фотомонтаж.
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1k
sava 16 минут назад
Автор. конкретно этому дереву бонсай, более 1000 лет. поиск знаете ли
"ноль" потерялся просто надеюсь ?
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1k
Василич Полчаса назад
Черный шеф-повар Белого Дома?
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Белая Муха

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