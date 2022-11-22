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Настоящий крупняк не заметить невозможно!

Настоящий крупняк не заметить невозможно!

Автор:
22 ноября 2022 13:45
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: большие вещи   вот это да!   и такое бывает   интересно   крупные штуки   крупняк   сильная штука   удивительное рядом   
1686
36
Эти штуки впечатляют своими размерами и благодаря им сразу бросаются в глаза, так что, если бы вы оказались рядом с ними, то мимо бы точно не прошли! Но поскольку увидеть их вживую сложно, то гляньте на них в этой подборке - впечатления сохранятся надолго!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: большие вещи   вот это да!   и такое бывает   интересно   крупные штуки   крупняк   сильная штука   удивительное рядом   
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1  комментарий
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39k
jonnyD 9 минут назад
Хм ... Артроплевра , питалась динозаврами .... жила в ранний пермский период 314,6-290 млн лет назад .... до появления динозавров ещё 85 млн . лет ...ни на одной из найденных окаменелостей не сохранился рот.
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