Настоящий крупняк не заметить невозможно!

Эти штуки впечатляют своими размерами и благодаря им сразу бросаются в глаза, так что, если бы вы оказались рядом с ними, то мимо бы точно не прошли! Но поскольку увидеть их вживую сложно, то гляньте на них в этой подборке - впечатления сохранятся надолго!

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Туча в Минессоте, похожая на океан в небе 0 Источник:

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Дуб Ангелов - самое старое дерево в Южной Каролине 0 Источник:

Пирамиды на горизонте 0 Источник:

Все светящиеся точки на этом фото, из которых не исходят лучи, - это галактики. Наша Вселенная велика 0 Источник:

Грозовое облако на высоте 12 000 метров над Панамой 0 Источник:

Большая рыба. Храм в Таиланде 0 Источник:

Гигантский медведь в небесах 0 Источник:

Так выглядит подводная часть айсберга 0 Источник:

12 метров снежного покрова в Южной Дакоте в 1966 году 0 Источник:

Большой Джейк - самая большая лошадь в мире. Его вес - 1200 килограммов, а рост - 213 сантиметров 0 Источник:

Редкая молния "красная медуза" на высоте 30 километров в атмосфере 0 Источник:

Точка Немо, место, наиболее удаленное от любой земли в мире, где вы ближе к астронавтам на борту МКС, чем к человечеству 0 Источник:

Воздушные шары для любителей ужастиков 0 Источник:

Непонятно, как современный круизный лайнер вообще держится на воде 0 Источник:

Винтовая лестница 0 Источник:

Гигантская статуя китайского воина-героя Гуань Юя 0 Источник:

Кетцалькоатль, птица ростом с жирафа, самое большое известное летающее животное в истории 0 Источник:

Замерзший водопад 0 Источник:

Туча - "слоновья нога" в Вайоминге 0 Источник:

Самолет на фоне облаков 0 Источник:

Оцените истинный размер идолов острова Пасхи 0 Источник:

Лицо в небе 0 Источник:

Корабль в тумане 0 Источник:

Если поместить Землю рядом с Юпитером... 0 Источник:

Комар, пролетевший мимо объектива, на фото превратился в монстра 0 Источник:

Платформу нефтяной вышки буксируют в море 0 Источник:

Взгляд в море с ночного парома: бескрайняя чернота 0 Источник:

45-метровый айсберг, проплывающий мимо канадского острова Ньюфаундленд 0 Источник:

Статуя Махатмы Ганди в Индии - на сегодня самая большая статуя в мире 0 Источник:

В пещере 0 Источник:

Большой Сыр 0 Источник:

Самое большое известное насекомое, многоножка артроплевра, питалась динозаврами и достигала веса в 40 килограмм 0 Источник:

Мон-Сен-Мишель 0 Источник:

Рыболовные сети 0 Источник: