Настоящий крупняк не заметить невозможно!

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Эти штуки впечатляют своими размерами и благодаря им сразу бросаются в глаза, так что, если бы вы оказались рядом с ними, то мимо бы точно не прошли! Но поскольку увидеть их вживую сложно, то гляньте на них в этой подборке - впечатления сохранятся надолго!
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Все светящиеся точки на этом фото, из которых не исходят лучи, - это галактики. Наша Вселенная велика
Большой Джейк - самая большая лошадь в мире. Его вес - 1200 килограммов, а рост - 213 сантиметров
Точка Немо, место, наиболее удаленное от любой земли в мире, где вы ближе к астронавтам на борту МКС, чем к человечеству
Самое большое известное насекомое, многоножка артроплевра, питалась динозаврами и достигала веса в 40 килограмм
Источник: — переведено специально для fishki.net
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