30 красивых нарядов для девочек, перешитых из старой одежды

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Сара Тьяу — самопровозглашённый дизайнер модной одежды и мама троих детей. Сара берёт старую или неподходящую по размеру одежду и перешивает её, создавая очаровательные наряды для себя и своих дочек. За её творчеством с интересом следят сотни подписчиков в соцсетях. И тут действительно есть на что посмотреть!
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Модельер кройка и шитье мастерство новая жизнь вещей новая жизнь старых вещей своими руками творческий подход экономия
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