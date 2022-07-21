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30 красивых нарядов для девочек, перешитых из старой одежды

30 красивых нарядов для девочек, перешитых из старой одежды

Автор:
21 июля 2022 13:55
Сообщество : Сделай сам!
Метки: Модельер   кройка и шитье   мастерство   новая жизнь вещей   новая жизнь старых вещей   своими руками   творческий подход   экономия   
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Сара Тьяу — самопровозглашённый дизайнер модной одежды и мама троих детей. Сара берёт старую или неподходящую по размеру одежду и перешивает её, создавая очаровательные наряды для себя и своих дочек. За её творчеством с интересом следят сотни подписчиков в соцсетях. И тут действительно есть на что посмотреть!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Модельер   кройка и шитье   мастерство   новая жизнь вещей   новая жизнь старых вещей   своими руками   творческий подход   экономия   
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