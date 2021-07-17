30 бытовых советов от очень экономных людей

В сообществе «Экономия» на Reddit обитает около 2 миллионов пользователей, которые очень внимательно следят за своими расходами, и главное их жизненное кредо – думать головой, а не кошельком. В этой подборке представлены лучшие примеры того, как можно не только сэкономить, но и помочь нашей планете – пусть даже совсем немного.
1. "Я работаю в туристическом агентстве и использую устаревшие карты, которые нужно утилизировать, в качестве оберточной бумаги"
2. "Мы с девушкой хотели повесить на стену большое зеркало, но не хотели сильно тратиться. Так что мы нашли шесть маленьких зеркал для шкафа, каждое стоило копейки"
6. "С деньгами сейчас туго, так что я сделал несколько украшений к Хэллоуину своими руками. Получилось, вроде, неплохо"
8. "Оба наших ребенка спали в этой кроватке первые 2,5 года своей жизни. Надеюсь, она прослужит еще 5 лет!"
9. "Двоюродная бабушка моей жены в течение 35 лет обменивается с подругой одной и той же открыткой каждый год. До чего крутая получилась открытка и история за ней"
10. "Я уже давно пользуюсь бритвой моего прадеда. Сегодня решил ее почистить и отполировать. Самый экономный способ бриться. Лезвия невероятно дешевые! До и после"
13. "Я недавно сильно похудела, и мне пришлось полностью сменить гардероб. Я не хотела выкидывать старую одежду, поэтому переделала 11 леггинсов, 9 маек, 1 топ и часть юбки в коврик"
14. "Я спросил у продавца на местном рынке, нет ли у него поврежденных товаров, которые нельзя продать. Все это мне дали бесплатно!"
18. "Не выкидывайте то, что осталось от "убитых" собачьих игрушек. Закажите пару сменных пищалок и сделайте новую забавную игрушку Франкенштейна"
20. "Пару лет назад я разобрал настил во дворе двоюродного дяди, и мы с дедушкой хранили доски до момента, когда у меня появится собственный. Вот что мы построили сегодня! Бесплатное дерево и 5 часов работы!"
23. "Прошлой осенью потратил сущие копейки на 4 головки чеснока, и теперь у меня есть штук 70"
25. "Каждый раз, когда вы покупаете зеленый лук, используйте верхнюю часть, а корни поставьте в чашку с водой. Лук вырастает за несколько дней. Можно повторять до 2-4 раз"
26. "Чтобы сэкономить на своей зависимости от холодного чая, я начал готовить его дома. Это сократило мои расходы на питье на 90%"
28. "Когда губка для посуды изживает свое, я разрезаю ее пополам, чтобы не перепутать с другими и не помыть ею посуду, и использую для уборки по дому"
29. "Небольшая чистка плюс дешевый набор для ухода за кожей, и вот кресло уже практически как новое"
Источник:
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Не утверждаю, но вполне вероятно
Как и выращивать зелень, консервы делать и т.д.
А обладатель супервыжималки для зубной пасты, подозреваю, в туалетной бумаге использованные места обрезает и дальше использует.
Живу в маленьком городке, вода поступает на большое предприятие, а оно уже продаёт её нам. Счёт за воду по счетчику больше, чем за электричество. И вот живём как немцы. Вода после мытья посуды, умывания, и т.п. идёт на смыв унитаза. Экономится процентов пятнадцать. И кстати, стиралка на 8 кг гораздо выгоднее , чем на 6 кг. Счёт за воду сразу "похудел" процентов на 10.
А по завершению семейной помывки, используйте воду для кухонных нужд. Суп из такой воды получается очень наваристым.