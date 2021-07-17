30 бытовых советов от очень экономных людей

В сообществе «Экономия» на Reddit обитает около 2 миллионов пользователей, которые очень внимательно следят за своими расходами, и главное их жизненное кредо – думать головой, а не кошельком. В этой подборке представлены лучшие примеры того, как можно не только сэкономить, но и помочь нашей планете – пусть даже совсем немного.