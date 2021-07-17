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30 бытовых советов от очень экономных людей

30 бытовых советов от очень экономных людей (31 фото)

Автор:
17 июля 2021 08:01
Сообщество : Сделай сам!
Метки: деньги   лайфхаки   своими руками   сделай сам   советы   старые вещи   экономия   
1748
31

В сообществе «Экономия» на Reddit обитает около 2 миллионов пользователей, которые очень внимательно следят за своими расходами, и главное их жизненное кредо – думать головой, а не кошельком. В этой подборке представлены лучшие примеры того, как можно не только сэкономить, но и помочь нашей планете – пусть даже совсем немного.

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Метки: деньги   лайфхаки   своими руками   сделай сам   советы   старые вещи   экономия   
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12  комментариев
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17k
KOSTELLO Час назад
Люди снимаю, как экономят на спичках, с айфонов, взятых в кредит.
Не утверждаю, но вполне вероятно
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5k
Apok Полчаса назад
Новая жизнь старых вещей это вполне нормально.
Как и выращивать зелень, консервы делать и т.д.
А обладатель супервыжималки для зубной пасты, подозреваю, в туалетной бумаге использованные места обрезает и дальше использует.
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6k
vitenok 51 минуту назад
А меня в Германии научили, что утром нужно смывать унитаз, когда вся семья сходит в туалет.
Живу в маленьком городке, вода поступает на большое предприятие, а оно уже продаёт её нам. Счёт за воду по счетчику больше, чем за электричество. И вот живём как немцы. Вода после мытья посуды, умывания, и т.п. идёт на смыв унитаза. Экономится процентов пятнадцать. И кстати, стиралка на 8 кг гораздо выгоднее , чем на 6 кг. Счёт за воду сразу "похудел" процентов на 10.
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11k
SpoiltNail 54 минуты назад
Повреждённый товар у нас продают за 75% стоимости. Никто не раздает бесплатно
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47k
parallax Час назад
Не спешите сливать воду в ванной после купания, в ней ещё могут помыться остальные члены семьи.
А по завершению семейной помывки, используйте воду для кухонных нужд. Суп из такой воды получается очень наваристым.
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