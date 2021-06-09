35 шедевров, созданных из дерева

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Мы уже рассказывали о сообществе Woodworking, в котором люди со всего мира делятся своими проектами в области деревообработки - и профессиональными, и любительскими. Сообществу уже 13 лет, в нем 3 миллиона участников и масса интересного! Хватайте пилы, топоры, стамески и наждачную бумагу - мы собираемся углубиться в чудесный мир обработки дерева.
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3. "Представьте себе выражение моего лица, когда начальник назначил меня главным плотником на строительстве этой лестницы. Я никогда раньше не делал ни единой ступеньки"
7. "Сказал тестю, что парни из Home Depot не берутся сделать то, что я спроектировал для кухни. А он мне: "Загляни в мою мастерскую"
12. "Соорудил лестницу для спуска к океану. И беседку на полпути, чтобы было где посидеть и выпить"
14. "Мы с другом хотели лодку, поэтому построили ее. Ничего особенного, но нам понравилось выковывать опоры для ребер, сгибать доски, собирать сок, чтобы сделать смолу, и делать еще несколько интересных вещей"
15. "Сундук в стиле викингов, который я сделал для своей жены. Резные фигурки навеяны резными фигурками, найденными на Осебергской ладье"
18. "Я знаю, что столы из эпоксидной смолы часто ругают, но я своим горжусь. Это кофейный столик из черного ореха и черной эпоксидной смолы"
19. "Вселенная Марвел. Изготовлено из разных пород дерева, все натуральное, без красителей"
20. "Я делаю индивидуальное освещение из гнутого ясеня / дуба - вот деталь, которую я закончил пару недель назад"
22. "Секретная комната Тардис. Сын очень хотел секретную комнату, поэтому я построил для него Тардис из "Доктора Кто". Внутри она больше, чем кажется снаружи!"
23. "Встроенный ящик для специй под шкафом над столешницей. Очень облегчает поиск нужных специй"
24. "Комод из дуба и латуни и использованием японской техники деревообработки шу-суги (техники обжига)"
27. "Надеюсь, вам всем понравится эта лампа Кумико, над которой я работал полностью вручную"
29. "Это стул/кресло, который я сделал в прошлом году. Нужно найти для него подходящий дом"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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