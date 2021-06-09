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35 шедевров, созданных из дерева

35 шедевров, созданных из дерева (36 фото)

Автор:
09 июня 2021 13:55
Сообщество : Сделай сам!
Метки: деревообработка   дизайн   из дерева   мастерство   мебель из дерева   своими руками   
420
36
Мы уже рассказывали о сообществе Woodworking, в котором люди со всего мира делятся своими проектами в области деревообработки - и профессиональными, и любительскими. Сообществу уже 13 лет, в нем 3 миллиона участников и масса интересного! Хватайте пилы, топоры, стамески и наждачную бумагу - мы собираемся углубиться в чудесный мир обработки дерева.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: деревообработка   дизайн   из дерева   мастерство   мебель из дерева   своими руками   
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349
Будьте крепенькими и здоровенькими! Час назад
Дерево не ржавеет!
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5k
М С 52 минуты назад
Респект рукастым.
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