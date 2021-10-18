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Проекты, где умелые руки и буйная фантазия удачно дополнили друг друга

Проекты, где умелые руки и буйная фантазия удачно дополнили друг друга (22 фото)

Автор:
18 октября 2021 15:44
Сообщество : Сделай сам!
Метки: дом   интерьер   красиво   новая жизнь старых вещей   своими руками   сделай сам   удобно   хендмейд   
687
22
В этих домашних проектах все сложилось удачно: отличная идея, качественное исполнение - и, в итоге, результатом можно только восхищаться!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: дом   интерьер   красиво   новая жизнь старых вещей   своими руками   сделай сам   удобно   хендмейд   
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-(0)_(0)- Час назад
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99
Алексей Маз 53 минуты назад
"Сделали кормушку для птиц из старого сервиза..."
А ценники на корм на каждой ручке - не дороговаты для птичек?))

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−5
Лютик Час назад
Как-то не нашёл я шедевров...
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