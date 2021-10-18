Проекты, где умелые руки и буйная фантазия удачно дополнили друг друга

Автор:
18 октября 2021 15:44
В этих домашних проектах все сложилось удачно: отличная идея, качественное исполнение - и, в итоге, результатом можно только восхищаться!
"Из старого оборудования для ванной сделал новый интерьер для гостиной"
"Старый рояль непоправимо залило водой, но мне было жаль просто выбросить его"
"А я сделала собственный бюст из картона"
"Я сделала бонсаи из медной проволоки"
"Я сделал электрогитару из использованных скейтбордов"
"Эта утка - из использованных пластиковых ножей"
"Разбился горшок? Не беда, ведь из него можно сделать очаровательный садик феи"
"Это лосось Нора. Мы сделали ее из мусора, собранного на пляже"
"Я сделал аквариум из старого телевизора"
"Из огромного чемодана, доставшегося в наследство от бабушки, получился отличный книжный стеллаж"
"Сделали кормушку для птиц из старого сервиза. Смотрится очень красиво!"
"Эта скульптура в сквере полностью сделана из старых выброшенных велосипедов"
"Я сделал для дочери кукольную кухню из отслужившей свое тумбочки под телевизор. Там даже в духовке огонек загорается!"
"Из коробок от поылок с Amazon я сделал себе костюм Железного человека"
"Я превратила старые джинсы в сумку на ремне"
"Когда школьный доклад сдан, можно с чистой совестью сделать из него оригами!"
"Я придмала новый дизайн для старого скучного комода - теперь он выглядит как стопка винтажных чемоданов"
"Этот мотоцикл полностью сделан из палочек для мороженого"
"Это первый сделанный мной коврик из старой веревки"
"В этом году мы сделали елку из отслуживших свое старых видеокассет. Двойная польза природе!"
"Я собрала фольгированные пакеты, в которых покупаю кофе в зернах, и сшила из них большую сумку, чтобы ходить с ней за покупками и, в том числе, за кофе"
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— переведено специально для fishki.net
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А ценники на корм на каждой ручке - не дороговаты для птичек?))