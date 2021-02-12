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30 предметов, созданных настоящими фанатами деревообработки

30 предметов, созданных настоящими фанатами деревообработки (31 фото)

Автор:
12 февраля 2021 14:43
Сообщество : Сделай сам!
Метки: дерево   деревообработка   дизайн   из дерева   мастерство   мебель из дерева   мебель из дерева своими руками   своими руками   
758
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Reddit-группа Woodworking посвящена оценке навыков деревообработки. Некоторые думают, что сегодня это уже умирающее искусство, но это не совсем так. Есть много любителей этого замечательного ремесла, и вот наглядные примеры того, что можно при желании сделать своими руками с таким материалом, как дерево.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: дерево   деревообработка   дизайн   из дерева   мастерство   мебель из дерева   мебель из дерева своими руками   своими руками   
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15k
Ego sum qui sum Час назад
офигенно!
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17k
Андрей Иванов 45 минут назад
""27. "Библиотека, которую я сделал. Тут много книг в кожаном переплете, а от шкафов пахнет красным деревом""

1. Мебель крашеная, так что пахнет от неё краской, а не деревом
2. Книг отнюдь не много. Тут в пересчёте на учебники даже на один курс института не хватит (если учиться, а не ходить на занятия). А если для почитать - вообще смешно

Мебель для понтов, в СССР для мажоров бы зашла, только книги надо по росту и цвету расставить
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18k
Lesha86 48 минут назад
Вот только нижняя перемычка должны быть из чугуна, что бы это чудо не падало.
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11k
Serg2001 48 минут назад
Только кофейный столик не понравился. Рано или поздно его кто-то заденет и тогда... А всё остальное просто шикарно!.. )
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7k
Izrin Maria Serg2001 18 минут назад
Это - подставка под комнатный цветок. Что-то в небольшом горшке, но с "плакучими" ветками.
А на нижнюю часть кладём пару кирпичей.
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17k
Андрей Иванов 50 минут назад
50% внутреннего пространства выкинуто на понты
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35k
dima423 Андрей Иванов Полчаса назад
2 вопроса: 1- почему 50% пропадает и относительно чего? 2- причем тут понты? чистая эргономика)
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7k
Izrin Maria Андрей Иванов 19 минут назад
Это одно из "не очень удобных" решений для угла кухонного гарнитура.
Может быть, для данной кухни - единственно возможное.
Открыть ящики можно только при закрытой плите, или наоборот.
Кухня, видимо, маленькая, и ошибки в планировке совершены ДО устройства шкафчиков.
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17k
Андрей Иванов dima423 18 минут назад
С геометрией знакомы?
Стенки ящиков являются гипотенузой в прямоугольных треугольниках, где катеты - стенки шкафа. И эти треугольники не используются. И это примерно 50% от объёма шкафа.
То есть для того, чтоб выежнуться, было похерено рабочее пространство. При этом рядом , для экономии места (!) стоит плита со встроенной посудомойкой. Гениально
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17k
Андрей Иванов Izrin Maria 16 минут назад
В углу делается банальный шкаф с распашной дверью. А если чуть ужаться, то можно было бы и посудомойку отдельную поставить, а не встройку в плиту
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54k
Алекс Юстасов 55 минут назад
Интересно, как на 29 фото может пахнуть от крашеной мебели натуральным деревом? Ароматизаторы в краске7
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45k
noName Алекс Юстасов 46 секунд назад
У меня одна знакомая хотела что б в лоджии было всё натуральное,по этому все было из дерева и облито в 3 слоя краской!Которая уже год воняет...
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9k
Енот Полиграфович Час назад
За подборку фото работ, даже зауважал Тушенкину))), хоть что то годное и позитивное нашла(хз или нашел)
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