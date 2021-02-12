30 предметов, созданных настоящими фанатами деревообработки

Reddit-группа Woodworking посвящена оценке навыков деревообработки. Некоторые думают, что сегодня это уже умирающее искусство, но это не совсем так. Есть много любителей этого замечательного ремесла, и вот наглядные примеры того, что можно при желании сделать своими руками с таким материалом, как дерево.
1. "Мне только исполнилось 20, и я занимаюсь столяркой уже около года. Только что закончил этот вишневый стол"
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4. "Эффект плавленой древесины, над которым я работаю. Все еще нуждается в наждачной бумаге, но я очень доволен своей первой попыткой"
11. "Я вырезал и подарил "Трубку Терминатора" на день рождения Арнольда, и он прислал мне фотографию"
23. "Это один из самых крутых проектов, которые я когда-либо делал. Винная бочка - винный погреб"
27. "Библиотека, которую я сделал. Тут много книг в кожаном переплете, а от шкафов пахнет красным деревом"
29. "Кто сказал моей жене, что я могу сделать комод из цельного клена ручной работы до рождения ребенка?!? Не, ну я сделал, конечно, куда деваться-то"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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1. Мебель крашеная, так что пахнет от неё краской, а не деревом
2. Книг отнюдь не много. Тут в пересчёте на учебники даже на один курс института не хватит (если учиться, а не ходить на занятия). А если для почитать - вообще смешно
Мебель для понтов, в СССР для мажоров бы зашла, только книги надо по росту и цвету расставить
А на нижнюю часть кладём пару кирпичей.
Может быть, для данной кухни - единственно возможное.
Открыть ящики можно только при закрытой плите, или наоборот.
Кухня, видимо, маленькая, и ошибки в планировке совершены ДО устройства шкафчиков.
Стенки ящиков являются гипотенузой в прямоугольных треугольниках, где катеты - стенки шкафа. И эти треугольники не используются. И это примерно 50% от объёма шкафа.
То есть для того, чтоб выежнуться, было похерено рабочее пространство. При этом рядом , для экономии места (!) стоит плита со встроенной посудомойкой. Гениально