FISHKINET
Сообщество Сделай сам! 1056 постов • 853 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 0
Главная > Сообщество Сделай сам! 
Мастера-вышивальщики 80-го уровня

Мастера-вышивальщики 80-го уровня (37 фото)

Автор:
16 декабря 2021 12:32
Сообщество : Сделай сам!
Метки: вышивка   красота   мастерство   самоделки   своими руками   сделай сам   умеют же люди   хендмэйд   
549
37
Вышивка - занятие, которое, на первый взгляд, кажется скучным развлечением для старых дев - но на самом деле требует богатой фантазии, творческого мышления, верного глаза и невероятной тщательности. Некоторые творения мастеров вышивки просто поражают!
×
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Сделай сам!"
Метки: вышивка   красота   мастерство   самоделки   своими руками   сделай сам   умеют же люди   хендмэйд   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
5
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Максим 2 часа назад
Киви впечатлила))) Смешно получилось.
А так, всегда за умелые руки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Анна Анна Час назад

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
66k
Viktor 2 часа назад
Хорошо, что диплом она пишет не по гинекологии или проктологии!

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
«Глупые и необразованные». Собчак порассуждала об интеллекте россиян «Глупые и необразованные». Собчак порассуждала об интеллекте россиян 24 потрясных вещицы, сделанных своими руками 24 потрясных вещицы, сделанных своими руками Малыш Йода покорил сердца вязальщиц Малыш Йода покорил сердца вязальщиц Настоящие шедевры вязания от мастеров ремесла Настоящие шедевры вязания от мастеров ремесла Уникальная лампа из высушенной африканской тыквы своими руками Уникальная лампа из высушенной африканской тыквы своими руками Делаем таблетки для очистки унитаза своими руками Делаем таблетки для очистки унитаза своими руками
Белая Муха

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

29194



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
9-летняя львица обожает своего спасителя
2
46
9-летняя львица обожает своего спасителя
Уникальные фотографии заключенных перед казнью в Китае
1
194
Уникальные фотографии заключенных перед казнью в Китае
Набирающие популярность в сообществах
Новый год — время креативных решений: забавные ситуации с ёлками
0
7
Новый год — время креативных решений: забавные ситуации с ёлками
Лучшие российские фильмы ужасов, за которые не стыдно
9
29
Лучшие российские фильмы ужасов, за которые не стыдно
Травля. Истории тех, кто не сломался
Травля. Истории тех, кто не сломался
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Ну спасибо
0
0

Лучшие демотиваторы
Смотрите также
1
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#интересное#картинки#история#автомир#в мире#СССР#аварии#подборка
#Юмор#животные#люди#новости#кино#Ynews#автомобили#новый год#сарказм#кот
#ватермарк#прикол#факты#приколы#юмора#Жизнь#дтп#Россия#авто аварии#забавно

На что жалуетесь?

Вернуться