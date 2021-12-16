Мастера-вышивальщики 80-го уровня

549
37
Вышивка - занятие, которое, на первый взгляд, кажется скучным развлечением для старых дев - но на самом деле требует богатой фантазии, творческого мышления, верного глаза и невероятной тщательности. Некоторые творения мастеров вышивки просто поражают!
×
×
"Моя первая двухслойная вышивка. Это свадебный подарок подруге, я делала ее по фотографии"
"Я аспирантка, изучаю вопросы плодородия почв. Вот так я решила пометить свой лабораторный халат"
"Вдохновилась на эту работу прогулками по лесу. Это мхи и лишайники. Вышивка и чуть-чуть вязания крючком"
"У меня дома хранится целая коробка старых ключей. Не знала, что с ними делать, и вот недавно догадалась!"
"Кедровый свиристель. Я делала эту работу в течение месяца. На нее ушло около 50 часов времени, я использовала нитки более чем 45 тонов"
"Это бабушкин дом. После смерти бабушки родители выставили его на продажу, но я вышила его на память для мамы"
"Я сделала вышивки, посвященные фильмам студии "Гибли" - "Мой сосед Тоторо", "Небесный замок Лапута" и "Могила светлячков"
"Моя сестра пишет исследование про коз, так что я просто не могла не подарить ей вот таой жает"
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- 24 потрясных вещицы, сделанных своими руками
- Малыш Йода покорил сердца вязальщиц
- Делаем таблетки для очистки унитаза своими руками
- Настоящие шедевры вязания от мастеров ремесла
- Вещицы, сделанные своими руками, которыми не грех и похвастаться
40
Понравилось40
Новости партнёров
А так, всегда за умелые руки.