FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 14608 постов • 1686 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные
8 знаменитых животных, которые получили от людей реальные должности или звание

8 знаменитых животных, которые получили от людей реальные должности или звание

Автор:
25 августа 2023 11:21
Сообщество : Животные
Метки: Прикол   в мире   животные   забавно   звание   милота   удивительно   фото   
1054
10

Понятное дело, что таким образом люди развлекают сами себя, но и животным, которые получают военное звание или должность мэра города, от этого хуже не становится. Да и к тому же их имена становятся известны по всему миру.

Задумывались ли вы о том, как много животных имеют всеобщую известность? Многих ли животных, которые не живут у вас или ваших родственников и друзей, вы знаете по имени? Львы, носороги, дельфины, пингвины, у каждого ли вида есть конкретный представитель, который вошёл в историю и оставил память о себе даже после своей смерти? И важно, что речь идёт не о вымышленных Симбе, Багире или Немо, а о реальных существовавших, как, например, Хатико.

Отвечая на этот вопрос, сразу можно вспомнить один источник таких животных — это звери-артисты, актёры и модели. Но из-за этических вопросов, связанных с тем, насколько хорошо и гуманно к ним относятся их наниматели, информацию о них мы предлагаем вам найти самостоятельно.

Но есть звери, которые чином даже повыше. Да и вообще, представьте, у некоторых животных есть чин! Официальная должность, которую конкретное животное получило от человека. Такие обычно становятся символом того места, где живут.


Нильс Улаф III

×
×

Королевский пингвин в звании генерал-майора Норвежской Королевской гвардии. Своё звание Нильс Улаф получил 22 августа 2023 года. Пингвин проживает в Эдинбургском зоопарке в Шотландии.


Стаббс

Кот в должности почётного мэра местности Талкитна в штате Аляска. В США котов и собак часто символически назначают мэрами городов, по всей видимости, они неплохо справляются.


Уильям Виндзор

Кашмирский козёл в звании младший капрал 1-го пехотного батальона Королевских валлийцев Британской армии. Служил с 2000 по 2009 год, а после вышел в отставку и сейчас живёт в Уипснейдском зоопарке. Билли уже 23 года.


Тама

Кошка в должности станционного смотрителя и исполнительная директриса железнодорожной станции Киси в японском городе Кинокава. А кто ещё мог быть в этой должности на станции с названием Киси?


Фу Фу

Пудель в звании маршала авиации Таиланда. Это любимый пёс Рамы X, короля Таиланда, поэтому в этом случае не обошлось без кумовства.

Если вы вдруг не заметили, на фото Фу Фу в форме. И даже в ботиночках.


Ларри

Кот, служащий главным мышеловом в резиденции британских премьеров. Он проживает по адресу Даунинг-стрит, 10. Сейчас Ларри 16 лет.


Джинкс

Ещё один кот-мэр. На этот раз американского города в штате Мичиган с весёлым названием Hell. Из-за своих специфических лап и огромных глаз стал очень популярен в сети. Сейчас на его Инстаграм* подписано 487 тысяч человек.


Инцитат

Конь императора Калигулы, который, согласно легенде, был назначен римским сенатором.


Бонус: Какареко

Самка носорога, выдвинутая в 1958 году на пост главы городского совета Сан-Пауло, Бразилия. Какареко выиграла выборы с большим отрывом. Их результаты, конечно, отменили, но народ не

* Запрещены в РФ

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Прикол   в мире   животные   забавно   звание   милота   удивительно   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
14k
Александр 52 минуты назад
Хотел вставить фотку Зелибобы, но не стоит портить людям настроение.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Alove_Roleen

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

383212



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 22 августа
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 22 августа
BMW — не марка авто, а диагноз
BMW — не марка авто, а диагноз
Набирающие популярность в сообществах
Тайны СССР - Подземный город Генсеков
Тайны СССР - Подземный город Генсеков
Нежелательные имена на Руси
Нежелательные имена на Руси
Покори дорогу в новой ААА-игре
Покори дорогу в новой ААА-игре
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Не заигрывай с арбузом

Лучшие демотиваторы
Обычное везение на Дальнем Востоке

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#интересное#авто аварии#забавно#интересно#подборка#знаменитости#США#мигрант
#автомобили#Юмор#аварии#Прикол#Автовсячина#милота#в мире#истории#шоу бизнес#люди
#машина#животные#ДТП#история#факты#позитив#дети#Китай#Ynews#Мемы
Покори дорогу в новой ААА-игре Покори дорогу в новой ААА-игре 18 удивительных живых существ, опознать которых сумели только с помощью интернет-знатоков 18 удивительных живых существ, опознать которых сумели только с помощью интернет-знатоков 15 животных, чьи генетические аномалии заставляют усомниться в реальности их существования 15 животных, чьи генетические аномалии заставляют усомниться в реальности их существования 16 котиков с забавными окрасами 16 котиков с забавными окрасами 15 забавных топонимов, которые вызывают вопрос: «Да кто вообще вас так назвал?!» 15 забавных топонимов, которые вызывают вопрос: «Да кто вообще вас так назвал?!» 14 раз люди были поражены размером чего-либо 14 раз люди были поражены размером чего-либо

На что жалуетесь?

Вернуться