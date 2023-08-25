8 знаменитых животных, которые получили от людей реальные должности или звание

Понятное дело, что таким образом люди развлекают сами себя, но и животным, которые получают военное звание или должность мэра города, от этого хуже не становится. Да и к тому же их имена становятся известны по всему миру.
Задумывались ли вы о том, как много животных имеют всеобщую известность? Многих ли животных, которые не живут у вас или ваших родственников и друзей, вы знаете по имени? Львы, носороги, дельфины, пингвины, у каждого ли вида есть конкретный представитель, который вошёл в историю и оставил память о себе даже после своей смерти? И важно, что речь идёт не о вымышленных Симбе, Багире или Немо, а о реальных существовавших, как, например, Хатико.
Отвечая на этот вопрос, сразу можно вспомнить один источник таких животных — это звери-артисты, актёры и модели. Но из-за этических вопросов, связанных с тем, насколько хорошо и гуманно к ним относятся их наниматели, информацию о них мы предлагаем вам найти самостоятельно.
Но есть звери, которые чином даже повыше. Да и вообще, представьте, у некоторых животных есть чин! Официальная должность, которую конкретное животное получило от человека. Такие обычно становятся символом того места, где живут.
Нильс Улаф III
Королевский пингвин в звании генерал-майора Норвежской Королевской гвардии. Своё звание Нильс Улаф получил 22 августа 2023 года. Пингвин проживает в Эдинбургском зоопарке в Шотландии.
Стаббс
Кот в должности почётного мэра местности Талкитна в штате Аляска. В США котов и собак часто символически назначают мэрами городов, по всей видимости, они неплохо справляются.
Уильям Виндзор
Кашмирский козёл в звании младший капрал 1-го пехотного батальона Королевских валлийцев Британской армии. Служил с 2000 по 2009 год, а после вышел в отставку и сейчас живёт в Уипснейдском зоопарке. Билли уже 23 года.
Тама
Кошка в должности станционного смотрителя и исполнительная директриса железнодорожной станции Киси в японском городе Кинокава. А кто ещё мог быть в этой должности на станции с названием Киси?
Фу Фу
Пудель в звании маршала авиации Таиланда. Это любимый пёс Рамы X, короля Таиланда, поэтому в этом случае не обошлось без кумовства.
Если вы вдруг не заметили, на фото Фу Фу в форме. И даже в ботиночках.
Ларри
Кот, служащий главным мышеловом в резиденции британских премьеров. Он проживает по адресу Даунинг-стрит, 10. Сейчас Ларри 16 лет.
Джинкс
Ещё один кот-мэр. На этот раз американского города в штате Мичиган с весёлым названием Hell. Из-за своих специфических лап и огромных глаз стал очень популярен в сети. Сейчас на его Инстаграм* подписано 487 тысяч человек.
Инцитат
Конь императора Калигулы, который, согласно легенде, был назначен римским сенатором.
Бонус: Какареко
Самка носорога, выдвинутая в 1958 году на пост главы городского совета Сан-Пауло, Бразилия. Какареко выиграла выборы с большим отрывом. Их результаты, конечно, отменили, но народ не
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