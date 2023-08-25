8 знаменитых животных, которые получили от людей реальные должности или звание

Задумывались ли вы о том, как много животных имеют всеобщую известность? Многих ли животных, которые не живут у вас или ваших родственников и друзей, вы знаете по имени? Львы, носороги, дельфины, пингвины, у каждого ли вида есть конкретный представитель, который вошёл в историю и оставил память о себе даже после своей смерти? И важно, что речь идёт не о вымышленных Симбе, Багире или Немо, а о реальных существовавших, как, например, Хатико.

Отвечая на этот вопрос, сразу можно вспомнить один источник таких животных — это звери-артисты, актёры и модели. Но из-за этических вопросов, связанных с тем, насколько хорошо и гуманно к ним относятся их наниматели, информацию о них мы предлагаем вам найти самостоятельно.

Но есть звери, которые чином даже повыше. Да и вообще, представьте, у некоторых животных есть чин! Официальная должность, которую конкретное животное получило от человека. Такие обычно становятся символом того места, где живут.

Нильс Улаф III